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В Сети раскритиковали министра за одежду для встречи по нефтеразливу в Коми

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Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Кузнецов подвергся критике со стороны пользователей Сети за выбор одежды для встречи с жителями Республики Коми.

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В Telegram-канале «Зарань» опубликовали пост, к которому была прикреплена фотография со встречи главы ведомства с местными жителями, обеспокоенными ситуацией с разливом нефти в регионе.

«Обратите внимание на курточку министра», — говорится в публикации.

На снимке видно, что Кузнецов прибыл на встречу в куртке с эмблемой компании «Лукойл», деятельность которой стала причиной ухудшения экологической ситуации в республике.

По мнению авторов сообщения, выбор одежды министра для такого мероприятия свидетельствует о непонимании им серьезности последствий нефтеразлива.

«Министр также не в курсе, что в лукойловской теплой курточке, предоставленной ему, дабы чиновничья не провоняла, он выглядит, мягко говоря, ангажировано. А грубо говоря он выглядит как ручной карманный и хорошо дрессированный министр компании «Лукойл», — считают авторы поста.

С 17 мая в Коми после аварии на нефтепроводе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Установлен региональный уровень реагирования. Режим ЧС введен до особого распоряжения.

Сообщалось также, что в ходе очистки территории было собрано почти 130 куб. м загрязненного грунта. В ближайшее время на участке будет проведена техническая, а затем биологическая рекультивация. В акваторию реки Колвы попало не более 9 куб. м нефтесодержащей жидкости, оперативно начаты работы по ее локализации и сбору. Гибели биологических ресурсов в результате произошедшего нет. Использовано 30 т высокоэффективных сорбирующих материалов, связывающих частицы нефтепродуктов и тем самым облегчающих их сбор.

Разлив нефтепродуктов произошел 11 мая из-за разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти в Ненецком автономном округе (НАО). Основная масса нефтесодержащей жидкости была локализована персоналом на суше на площади около 1,3 га.

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