Власти Коми прокомментировали уборку лопатами на месте разлива нефти

Министр природных ресурсов Коми Алексей Кузнецов в среду, 26 мая, прокомментировал уборку лопатами на месте разлива нефти.

«А чем еще убирать?» — заявил чиновник, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Известий».

21 мая Кузнецова раскритиковали пользователи Сети за выбор одежды для встречи с жителями республики, обеспокоенными ситуацией с разливом нефти в регионе. На снимке, опубликованном в Telegram-канале «Зарань», видно, что Кузнецов прибыл на встречу в куртке с эмблемой компании «Лукойл», деятельность которой стала причиной ухудшения экологической ситуации в республике.

На просьбу прокомментировать ситуацию Кузнецов заявил, что помимо куртки в тот момент на нем еще были и другие элементы одежды от «Лукойл».

«Я был не только в куртке «Лукойл», но и в носках и сапогах компании «Лукойл», — заявил он.

Кузнецов, говоря непосредственно об разливе нефтепродуктов в Коми, заявил, что его объем не критичен и разлилась не сама нефть.

По его словам, в результате ЧП рыба в местных реках, куда попали нефтепродукты, не погибнет. Кузнецов заверил, что воду очистят и в августе он готов вместе с местными рыбаками поехать туда на рыбалку. Берега, по его словам, очистят в июне.

Министр также прокомментировал и снимки из космоса, указывающие, что разлив нефтепродуктов был зафиксирован еще в апреле. По его словам, это могло произойти за один день.

Кузнецов также заявил, что, по его данным, предельно допустимая концентрация нефтепродуктов после утечки превышена в 4 раза. При этом накануне заместитель председателя экологической организации «Комитет спасения Печоры» Александр Сладкоштиев со ссылкой на данные местного отделения Росгидромета сообщил «Интерфаксу», что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов после утечки на Ошском месторождении в Ненецком автономном округе (НАО) была превышена на реке Колва в 38 раз.

В завершении беседы министр отметил, что недоволен сложившейся ситуацией и пообещал наказать тех, кто сбрасывал нефть в выгребную яму. Соответствующий снимок ему показал журналист.

С 17 мая в Коми после аварии на нефтепроводе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Установлен региональный уровень реагирования. Режим ЧС введен до особого распоряжения.

24 мая официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода рассказал «Известиям», что ущерб от разлива нефтепродуктов в Коми может составлять от 700 млн до 1 млрд рублей. Загрязненными нефтепродуктами оказались берега рек Колва, Уса и Печора.

На следующий день экологи рассказали, что прорыв трубопровода компании «Лукойл», в результате которого нефтесодержащая жидкость попала в реку Колву в Коми, мог произойти еще в апреле, а масштаб происшествия может оказаться на порядок выше оцениваемого сейчас.

О разливе нефтепродуктов, который произошел из-за разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти в Ненецком автономном округе (НАО), сообщалось 11 мая. Основная масса нефтесодержащей жидкости была локализована персоналом на суше на площади около 1,3 га.