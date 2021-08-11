«Фонтан посреди моря»: под Новороссийском произошел крупный выброс нефти

Под Новороссийском в море произошел крупный выброс нефти. Утечка произошла с греческого танкера Minerva Symphony при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Изначально в компании заявляли о том, что площадь разлива составляет 200 кв. м., однако позже Институт космических исследований (ИКИ) РАН сообщил, что она в 400 тысяч раз больше и достигает 80 кв. км. Какие последствия могут быть у разлива нефти в Черном море и сколько займет его устранение — выясняли «Известия».

Под Новороссийском произошел выброс нефти

В Черном море под Новороссийском произошел крупный разлив нефти. Залповый выброс был зафиксирован с греческого танкера Minerva Symphony при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Как рассказали «Известиям» в КТК, утечка произошла 7 августа в 16.49 на терминале в Южной Озереевке. Для локализации последствий инцидента оперативно привлекли средства профессионального аварийно-спасательного формирования (17 судов), выставили боновые заграждения, задействовали 4 нефтесборных системы и емкости для сбора нефти. В тот же вечер разлив локализовали. По утверждению КТК, площадь утечки составляла около 200 кв. м., объем — порядка 12 куб. м.

Фонтан посреди моря Нефтяной танкер Minerva Symphony Фото: marinetraffic.com

— Утром 8 августа ситуация была нормализована и не представляла опасности для населения, флоры и фауны Черного моря, — заявили в консорциуме.

В КТК отметили, что в данный момент специалисты проводят работу по мониторингу акватории. Для замеров состояния воды и воздуха привлечены независимые лаборатории, сотрудники которых берут пробы в территориях, прилегающих к Морскому терминалу.

Причина разлива нефти

Причиной разлива нефти под Новороссийском стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства, сообщили «Известиям» в КТК. На время ликвидации последствий утечки отгрузка нефти на терминале была временно остановлена.

Для расследования причин и условий, приведших к инциденту, в консорциуме создана специальная комиссия. По данным источника «Известий», в качестве одной из причин рассматривается производственный брак.

— Все основные последствия уже ликвидированы. К 23 часам того же дня нефть была собрана. Позднее начался шторм, мощный ураган, и некоторые пятна приблизились к берегу. Бригады от КТК оперативно реагировали на такие происшествия, выезжали на места, — рассказал собеседник портала.

По его словам, на месте аварии продолжает работать оперативный штаб, усилены меры безопасности. По итогам работы комиссии будут разработаны превентивные меры для недопущения подобных ЧП.

Площадь утечки оказалась в 400 тысяч раз больше

Однако 10 августа Институт космических исследований (ИКИ) РАН сообщил, что площадь разлива нефти, произошедшего в районе Новороссийска при погрузке танкера, в 400 тысяч раз больше, чем заявил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

— Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км , — говорится в сообщении.

Как отмечается, о настоящей площади разлива свидетельствуют снимки, сделанные спутником Sentinel-1. Их проанализировали сотрудники Института океанологии РАН и Института космических исследований РАН.

Фонтан посреди моря Нефтяной разлив на радиолокационном снимке спутника Sentinel-1 (ESA), полученном сотрудниками Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова Фото: ИКИ РАН

Как объяснил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, владельцы транспортных средств или инфраструктуры для хранения нефти часто склонны занижать уровень экологического ущерба при авариях, пытаясь минимизировать возможную ответственность. Однако позже зачастую выясняется, что масштаб заражения значительно выше.

— Изначально заявленные 200 кв. м. загрязнения — это очень мало для выброса с танкера. Хотя и до крупных катастроф история не дотягивает. Например, при аварии танкера Exxon Valdez на Аляске в 1989 году площадь загрязнения составила 28 тысяч кв. км. Сейчас же говорят максимум о 80 кв. км., — говорит эксперт.

По его словам, нефть не концентрируется на малом пространстве после разлива — она растекается по воде, отсюда и рост площади заражения. Положительным фактором оказалось то, что разлив произошел в теплом Черном море, а не в водах Арктики, где убрать загрязнение значительно сложнее, и экологический ущерб был бы намного выше.

Росприроднадзор оценит ущерб от разлива нефти

Росприроднадзор проведет оценку ущерба от разлива нефти в море, когда установит продолжительность сброса горючего. При необходимости будет проведен анализ общего количества собранного нефтепродукта , сообщила «Известиям» пресс-секретарь ведомства Юлия Непоседова.

В свою очередь, глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала новороссийскую аварию «достаточно знаковой» и подчеркнула, что та произошла в результате халатных действий — в порту не было сбоя оборудования или нештатной ситуации.

— Люди не проследили за своими прямыми обязанностями и получили фонтан нефти, который бьет посреди акватории Черного моря. Заявленные компанией цифры пока малы — от 1 тонны нефти до 50 тонн, сейчас мы проверяем деятельность оборудования и надеемся получить именно учетные данные по тем параметрам оборудования, которые нам предоставят, — сказала Радионова.

Она отметила, что измерение пленки, растекшейся по акватории моря, фактически выделяя оттуда вещество — это долгая и серьезная работа, которая займет порядка трех недель.

В Минприроды «Известиям» сообщили, что ситуация с разливом нефти находится на контроле ведомства. Возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП («Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение»).

Параллельно проверку проводит Новороссийская транспортная прокуратура. В рамках нее будет установлено, соблюдались ли в порту требования экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

«Очистка займет недели и месяцы»

В беседе с «Известиями» руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников оценил разлив нефти как серьезный, поскольку он произошел недалеко от берега.

— По нашим оценкам, речь идет о сотнях тонн нефтепродуктов. Как только мы получили 7 августа сообщение от Росприроднадзора об этой аварии, включили нашу систему общественного мониторинга и уже вечером этого дня на радарном снимке смогли определить площадь загрязнения. Она тогда составляла примерно четверть квадратного километра, а уже ровно через сутки на другом космоснимке мы увидели колоссальное увеличение площади загрязненной акватории — 94 квадратных километра, — говорит эксперт.

Фонтан посреди моря Руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

По его словам, протяженность разлива такова, что загрязнение уже достигло побережья. У берега пока находится радужная пленка. Но экологи не исключают попадание туда более тяжелых фракций нефти. Под угрозой находятся такие зоны, как Абрау-Дюрсо и побережье Утришского заповедника.

— Пленочное загрязнение на морской поверхности спасатели соберут за несколько дней. Остальное в силу природных явлений расселится и растворится. Что касается береговой черты, с ней сложнее — все будет зависеть от того, какие объемы и фракции достигли берега. Очистка может занять недели и месяцы, — отмечает Книжников.

По утверждению эколога Елены Есиной, в данной ситуации основной ущерб может быть нанесен экосистеме моря: если на место разлива попадут птицы, они могут получить нефтяное отравление и умереть. Но на сегодняшний день таких фактов не зафиксировано.

Кто понесет ответственность

Как объяснила «Известиям» адвокат Дарья Мороз, ответственность за разлив нефти при погрузке на танкер определяется в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В сложившейся ситуации ее должна понести компания, которая занимается обслуживанием Морского терминала АО «КТК-Р».

Фонтан посреди моря Фото: АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р»

Действия сотрудников компании могут подпадать под ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», максимальное наказание по которой в случае наступления тяжких последствий составляет до пяти лет лишения свободы.

— Все обстоятельства дела должны быть рассмотрены и оценены в ходе разбирательства. Тогда будет установлена степень виновности ответственных за сложившуюся ситуацию лиц, — отмечает эксперт.

В то же время, собственник танкера Minerva Symphony не понесет ответственности за ущерб от загрязнения в соответствии со ст. 316 «Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 N 81-ФЗ, поскольку ущерб не был причинен непосредственно самим судном.

Уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийск «в связи с широким общественным резонансом» передано в производство Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России , сообщила Елена Марковская, старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Краснодарского следственного отдела на транспорте. Пострадавшая территория была осмотрена, в настоящее время продолжается исследование полученных проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении дополнительных исследований.

Фонтан посреди моря Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

На особый контроль дело взяла Генеральная прокуратура РФ. По ее данным, «при погрузке судна Minerva Symphony через выносное причальное устройство с терминала произошел выброс нефтепродуктов в море в 6 км от берега». В настоящее время представители Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно со специалистами территориального подразделения Росприроднадзора с воздуха обследуют береговую линию Черного моря от Анапы до Новороссийска, чтобы оценить масштабы аварии.

Отмечается, что «при установлении ущерба морской среде, водным биологическим ресурсам, почве, особо охраняемой природной территории государственного природного заповедника «Утриш» будут приняты меры к его минимизации и взысканию с виновного лица».

Что такое КТК?

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода.

Как говорится на сайте КТК, сегодня протяженность трубопровода Тенгиз — Новороссийск составляет 1 511 км. По данному маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), которые позволяют загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.