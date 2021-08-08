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Выброс нефти с греческого танкера произошел под Новороссийском
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Выброс нефти с греческого танкера произошел под Новороссийском

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Залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел в Черном море под Новороссийском, сообщила в субботу, 7 августа, пресс-служба Росморречфлота.

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«При погрузке с греческого танкера Minerva Symphony произошел разлив нефти. Количество пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в нескольких километрах от береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Примерная площадь загрязнения — 200 кв. м, уточнил источник «Интерфакса».

Владелец консорциума создал оперативный штаб и задействовал профессиональные подразделения, которые базируются на терминале и занимаются устранением последствий.

Трубопровод КТК является международным нефтетранспортным проектом с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний. Его создали для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В 2018 году КТК завершил реализацию расширения, благодаря которому мощность трубопровода была увеличена до 67 млн т нефти в год. В настоящее время ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн т.

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