В РАН уточнили площадь разлива нефти под Новороссийском

Институт космических исследований (ИКИ) РАН по спутниковым данным оценил пятно от розлива нефти в Черном море под Новороссийском почти в 80 кв. км. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ИКИ в среду, 11 августа.

Отмечается, что разлив нефти, который произошел 7 августа, обнаружили на радиолокационном снимке европейского спутника Sentinel-1, полученном 8 августа в 18:20 по местному времени. Его оценили главный научный сотрудник Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова Андрей Костяной и ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Ольга Лаврова.

«По их расчетам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км», — сообщили в ИКИ.

7 августа в Росморречфлоте заявили, что в Черном море под Новороссийском залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony. ЧП произошло при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). СМИ со ссылкой на источники сообщали, что примерная площадь загрязнения составляет 200 кв. м.

Владелец консорциума создал оперштаб и задействовал профессиональные подразделения, которые базируются на терминале и занимаются устранением последствий.

Трубопровод КТК — международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний. Его создали для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В 2018 году мощность трубопровода была увеличена до 67 млн т нефти в год. Сейчас ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн т.