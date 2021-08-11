Прямой эфир
Общество
Площадь пожара в мордовском заповеднике за сутки увеличилась до 4,6 тыс. га
Спорт
Сборная России в отборе ЧМ-2022 сыграет с Мальтой на стадионе в Москве
Общество
Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн
Экономика
Крупные банки вернули ставки по вкладам на допандемийный уровень
Мир
На Украине за сутки выявлено свыше 1 тыс. новых случаев коронавируса
Наука
Пик метеорного потока Персеиды произойдет в ночь на 12 августа
Спорт
МПК подтвердил право на участие российских спортсменов в Паралимпиаде в Токио
Мир
На пляж под Одессой выбросило мертвых рыб и креветок
Мир
Полиция Литвы задержала 20 сбежавших из лагеря мигрантов

В РАН уточнили площадь разлива нефти под Новороссийском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Институт космических исследований (ИКИ) РАН по спутниковым данным оценил пятно от розлива нефти в Черном море под Новороссийском почти в 80 кв. км. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ИКИ в среду, 11 августа.

Пятна под солнцем: нефтевыбросы вблизи Туапсе фиксируют с 2018 года
Экологи считают, что причиной появления масляной пленки у побережья может быть пробоина в глубоководном коллекторе

Отмечается, что разлив нефти, который произошел 7 августа, обнаружили на радиолокационном снимке европейского спутника Sentinel-1, полученном 8 августа в 18:20 по местному времени. Его оценили главный научный сотрудник Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова Андрей Костяной и ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Ольга Лаврова.

«По их расчетам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км», — сообщили в ИКИ.

7 августа в Росморречфлоте заявили, что в Черном море под Новороссийском залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony. ЧП произошло при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). СМИ со ссылкой на источники сообщали, что примерная площадь загрязнения составляет 200 кв. м.

Владелец консорциума создал оперштаб и задействовал профессиональные подразделения, которые базируются на терминале и занимаются устранением последствий.

Трубопровод КТК — международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний. Его создали для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В 2018 году мощность трубопровода была увеличена до 67 млн т нефти в год. Сейчас ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн т.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021