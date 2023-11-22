Китайная комната: черную икру из КНР массово продают под видом российской

В РФ массово продают китайскую черную икру под видом российской , выяснили «Известия». Доля фальсификата из КНР достигла уже 40% , утверждают представители отрасли. Продукт из КНР в разы дешевле, но может быть опасным из-за антибиотиков и ГМО. В 2022 году из соседней страны было ввезено 18,5 т икры осетровых, но ни один килограмм не был продан как икра из Китая , говорят эксперты. Депутаты уже обратились в Минюст с просьбой увеличить штрафы за фальсификат в промышленных объемах в 10 раз . В Общественном совете при Роспотребнадзоре напомнили, что на российском рынке нет ни одного китайского бренда осетровой икры, при этом ее официальный импорт исчисляется тоннами .

Импорт есть, а брендов нет

В России массово продают китайскую осетровую икру под видом российской. Об этом «Известиям» сообщили в Союзе осетроводов, где отметили, что почти половина российского рынка заполнена импортным фальсификатом.

— Доля нелегальной китайской черной икры на рынке сейчас оценивается примерно в 40%. Эти данные всего лишь часть айсберга контрафакта и фальсификата. Например, в прошлом году только официально в Россию из КНР было ввезено 18,5 т икры осетровых, но при этом ни один килограмм из этого не был продан как икра из КНР — вся эта продукция была в РФ перемаркирована и продана как российская, — сообщил «Известиям» президент Союза осетроводов, владелец компании «Русский икорный дом» Александр Новиков.

По его словам, кроме официальных поставок в нашу страну ввозится и контрабандная икра из КНР, ее объем превышает легальный в 1,5–2 раза . Стоимость л егальной в КНР составляет около $200, нелегальной — $100 , уточнил он.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Если товар импортный, а продается под видом российского, то по всем законам это фальсификат, который должен быть изъят из оборота и уничтожен . Насколько он опасен для потребителей, судить не берусь. Важно другое: главным отличием является его качество, — подчеркнул представитель бизнеса.

Сегодня в КНР осетров выращивают сотни маленьких хозяйств, зачастую в весьма неблагоприятных экологических условиях , но это только одна сторона медали, отметил собеседник «Известий».

— В наших кормах не присутствует никаких ГМО-компонентов, в китайских же — по полной программе. У нас используют только самую высококачественную, дорогую рыбную муку, а там — или мясокостную, или даже перьевую . Кроме того, у нас используют рыбий жир, а там, как правило, рапсовое масло. Кстати, рапс в КНР тоже генно-модифицированный, причем часто используется масло, которое собирают в общепите после использования, добавляют в корма антибиотики и гормоны роста, — сообщил представитель бизнеса.

Если бы российские покупатели знали, что это продукция из КНР, то 95% просто отказались бы ее приобретать, а тем более за такие деньги, уверен он.

Согласно данным ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», в 2023 году случаи замены китайской продукции на российскую выявлялись неоднократно . В том числе продажу такого товара дважды фиксировали в Астраханской, а также Московской и Ленинградской областях . Самая большая партия — 1,8 т, по данным материалов проверок, попала в розницу.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Найти объявления о продаже икры осетровых из КНР оптом в Россию несложно. Например, они есть в интернет-магазинах asianew.store, russian.alibaba.com, ru.made-in-china.com и других площадках, убедились «Известия». Цена за 1 кг может начинаться от $16. Согласно официальным данным Росрыболовства, с января по август этого года в РФ из Китая было импортировано 6,5 т икры осетровых общей стоимостью свыше $1,2 млн, цена за 1 т составила более $190 тыс .

— Проведенное нами недавно исследование показывает, что стоимость икры из КНР в 10 и более раз ниже российской. Это достигается за счет применения различных технологий, увеличивающих скорость созревания и объем готовой продукции (в том числе медпрепаратов, пищевых добавок и кормов для осетровых). При этом в отечественной рознице не продается ни одного китайского бренда осетровой икры, — сказал «Известиям» зампред Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

По его словам, подобная разница провоцирует многочисленных недобросовестных предпринимателей закупать по различным каналам (в том числе нелегальным) дешевую китайскую икру и потом реализовывать ее потребителям под видом отечественной, на порядок увеличивая свою норму прибыли.

— При этом у государства в настоящее время отсутствуют какие-либо инструменты, позволяющие эффективно контролировать выпуск и распространение готовой продукции . Потребители также лишены возможности по внешним признакам отличить полностью отечественный продукт от дешевого аналога и зачастую становятся жертвами обмана, — подчеркнул Олег Павлов.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

«Известия» направили запросы в Россельхознадзор и Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать вопрос о том, была ли изъята из оборота фальсифицированная продукция.

Усилить наказание

Нелегальная икра не проходит установленных российским законодательством проверок, подтверждающих ее качество и безопасность, а значит, появляются риски для жизни и здоровья граждан , пояснил замгендиректора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов. Поэтому ключевым механизмом борьбы с ее незаконным оборотом может стать маркировка . Инициатива по ее внедрению принадлежала самому бизнесу , напомнил он.

Действующий сейчас добровольный эксперимент по маркировке продлится до конца марта, с 1 апреля она станет обязательной . В эксперименте принимают участие около 5 тыс. компаний, в числе которых 50 производителей, в том числе крупнейшие участники отрасли, 81 импортер, 324 дистрибьютора, более 4 тыс. представителей розничного бизнеса, в том числе крупнейшие розничные сети.

По словам Реваза Юсупова, рост конечной стоимости продукции в результате маркировки, по оценкам НИФИ Минфина, не превысит доли процента от цены икры на полке.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

— Бренд русской икры был создан еще в СССР. Китайцы понимают, что их икру явно не будут покупать по той же цене, как и нашу, причем как в России, так и за рубежом. Поэтому в стране нет их официальных брендов, а есть прямой контрафакт, с которым сложно бороться . Нужно делать лабораторный анализ, что требует времени и стоит дорого, — отметил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

Депутат уже обратился в Минюст по поводу ужесточения наказания за фальсификат и контрафакт . Например, внести соответствующие поправки в КоАП.

— Если речь идет о промышленных масштабах, мы предлагаем увеличить штраф по этим составам в 10 раз , так как как сегодняшнее наказание за этот проступок — 5 тыс. рублей для физлиц и 300–500 тыс. для юрлиц — никого не останавливает, — отметил депутат.

Проблема фальсификата икры поднималась еще два года назад, однако тогда сам бизнес ее не замечал, сказал «Известиям» омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, основатель и владелец франшизы сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Производители считали, что они вполне могут купить китайскую икру, перефасовать и продать как свой бренд. Хорошо, что сегодня эту проблему пытаются решить. Сами рестораны с ней не борются . Они в первую очередь смотрят на качество и реальные документы, — пояснил он.

По мнению основателя сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексея Рудько, отличить китайскую икру от российской очень сложно .

— Это всё равно что отличать брянскую картошку от минской. Но, конечно, этот товар стоит гораздо дешевле. Поэтому многие неблагонадежные поставщики этим пользуются, а сфера «серого» импорта очень развита , — считает эксперт.