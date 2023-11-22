На российском рынке 20% икры не соответствует потребительским требованиям

В РФ 20% икры не соответствует потребительским требованиям. Об этом «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре 22 ноября в ответ на запрос о выявленных фактах подмены документов китайской икры на российскую.

По данным ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» в 2023 году такие случаи выявлялись неоднократно. В том числе 12 октября, 28 и 12 июля в Астраханской области, 18 июля в Ленинградской области и 14 июня в Московской области. Самая большая партия составила — 1,8 т. Согласно данным материалов проверок она оказалась в рознице.

«В целях сохранения должного уровня контроля за пищевой безопасностью Роспотребнадзором осуществляется плотный лабораторный контроль по санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям пищевой продукции. За девять месяцев 2023 года исследовано свыше 700 проб икры, 10% из которых не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, 10% — по физико–химическим показателям, фальсификата выявлено не было», — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также там отметили, что в настоящее время прорабатывается вопрос по маркировке икры осетровых и лососевых рыб.

«Постановление о требованиях к ней находится на этапе согласования в правительстве РФ. Каждая банка икры будет иметь средство идентификации, которое будет фиксировать информацию о производителе, партии и дате выпуска. Этот код будет нанесен на упаковку икры и может быть проверен потребителями с помощью специального мобильного приложения. Указанная маркировка средствами идентификации «Честный знак» поможет потребителям убедиться в подлинности продукта и его соответствии обязательным требованиям», — сообщили в службе.

Ранее 22 ноября сообщалось, что, по информации Союза осетроводов, в России массово продают китайскую осетровую икру под видом российской. В организации рассказали «Известиям», что почти половина российского рынка заполнена импортным фальсификатом. Там уточнили, что в прошлом году только официально в Россию из КНР было ввезено 18,5 т икры осетровых, но при этом ни один килограмм из этого не был продан как икра из КНР — вся эта продукция была в РФ перемаркирована и продана как российская.