Протесты в Сербии на фоне парламентских выборов. Главное

Во вторник, 18 декабря, в Сербии вспыхнули протесты на фоне прошедших в стране парламентских выборов. Протестующие собрались около правительственных зданий Белграда с требованием пересмотреть результаты голосования. Впоследствии митинги переросли в беспорядки. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Известий».

Выборы в Сербии

В понедельник, 17 декабря, в Сербии состоялись выборы депутатов однопалатного парламента (скупщины), а также властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления. В голосовании участвовали кандидаты 18 партий и коалиций.

В результате лидерство в парламенте осталось за партией «Сербия не должна сдаваться», возглавляемой президентом республики Александром Вучичем. По данным избирательной комиссии, коалиция получила 47,36% голосов на выборах в скупщину. По словам главы государства, партия получит как минимум 127 депутатских мандатов из 250, а также не менее 67 из 120 мест в парламенте Воеводины.

Протесты в Сербии

Вечером 18 декабря в Белграде тысячи человек вышли на улицы с требованиями пересмотреть результаты прошедших выборов. Протестующие обвинили власти страны в фальсификациях, подкупе избирателей и нарушении справедливой конкуренции. Организаторами митингов стали оппозиционные прозападные партии.

Митинг продлился несколько часов. Как сообщил корреспондент «Известий» Сергей Коваленко, демонстранты перекрыли улицу перед зданием белградского избиркома. Кроме того, лидеры оппозиции объявили голодовку до тех пор, пока власти страны не признаются в нарушениях.

Помимо этого, по словам премьер-министра республики Аны Брнабич, сторонники оппозиционной партии «Сербия против насилия» напали на главу избирательной комиссии Миладина Ковачевича. Как рассказал сам глава избиркома, его атаковали около 50 человек.

В воскресенье, 24 декабря, протестующие попытались выломать двери здания администрации в Белграде. На опубликованных в Сети видеозаписях видно, как они бросают в здание камни, алюминиевые банки и зажигают файеры. Чтобы остановить беспорядки, против демонстрантов применили слезоточивый газ. В ночь на 25 декабря сотрудникам правоохранительных органов удалось разогнать протестующих и освободить площадь перед администрацией.

В связи с этими событиями 24 декабря Вучич выступил с экстренным онлайн-сообщением для граждан Сербии. Он призвал жителей страны сохранять спокойствие, а также подчеркнул, что ни о какой революции речи не идет. Сербский лидер также назвал точное количество демонстрантов, устроивших беспорядки в Белграде — 2490 человек. Кроме того, президент созвал срочное заседание совета нацбезопасности страны.

Как позже заявил Вучич, в Белграде арестовали более 35 демонстрантов. По его словам, задержания продолжатся, личности некоторых участников протестов всё еще устанавливаются. Глава государства также сообщил, что в ходе беспорядков были серьезно ранены двое полицейских, одному из них врачи с трудом остановили кровотечение.

Помимо этого, 25 декабря сербский премьер-министр выразила благодарность службам безопасности России, которые предупредили руководство страны о готовящихся протестах.

Протесты в Сербии — мнения экспертов

По мнению заместителя председателя Госдумы РФ Александра Бабакова, протесты в Сербии имеют черты «цветных революций» по технологии Госдепа США. Парламентарий пояснил «Известиям», что Вашингтон не устраивает независимая позиция сербского президента. Поэтому, когда прозападная оппозиционная коалиция не смогла получить поддержку на выборах, она, «согласно протестной методичке», начала массовые беспорядки.

Как отметил Бабаков, по этому сценарию развивались протесты в Грузии и на Украине. При этом, по его словам, американских политтехнологов не волнует мнение большинства сербских граждан, которые поддержали партию Вучича на законных выборах. Их также не беспокоят возможные человеческие жертвы и экономические потрясения. Депутат отметил, что Госдеп стремится реализовать геополитические амбиции США и распространить свое влияние на еще одно суверенное государство.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал «Известиям», что сербская оппозиция стремится доказать Западу свою полезность.

По его словам, представители этого политического блока не могут заявить, что проиграли выборы, иначе Запад их заменит. Поэтому, с одной стороны, оппозиция пытается сделать вид, что она раскачивает власть в Сербии , а с другой — пиарит себя. Однако, указал эксперт, в конечном итоге протесты стали вялотекущими, так как перешли на городской уровень, что, в свою очередь, говорит о слабости митингующих.

Как отметила в разговоре с «Известиями» профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина, западное руководство вряд ли заинтересовано в тотальном пересмотре парламентских выборов в Сербии, так как, несмотря на непростые отношения, Вучича с Западом, его кандидатура устраивает Брюссель.

По ее словам, западные партнеры Сербии не заинтересованы в организации «цветной революции» или аннулировании результатов парламентских выборов, так как прозападная либеральная оппозиция не располагает достаточным количеством ресурсов для консолидации сербской нации. Ставка на них может быть сделана только с целью раскачать республику.

Эксперт также отметила, что протесты, иногда довольно продолжительные, случаются в Сербии после каждых выборов. При этом вряд ли можно говорить о каких-то изменениях на уровне страны, так как никто из внешних и внутренних акторов не стремится к пересмотру итогов голосования. Однако есть вероятность, что оппозиции удастся добиться переголосования в Белграде.

Помимо этого, подчеркнула политолог, текущий политический курс Сербии сохранится при любом руководстве. Это связано с историческими и экономическими причинами, такими как косовский вопрос или положение республики в Боснии и Герцеговине.