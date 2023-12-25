Политолог указал на попытки оппозиции в Сербии доказать свою нужность Западу

Оппозиция в Сербии старается доказать свою нужность Западу. Соответствующее заявление 24 декабря сделал «Известиям» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Оппозиция отрабатывает свой маневр. Она не может сказать, что она проиграла выборы. Тогда Запад почувствует ее ненужность и заменит ее на другую», — подчеркнул он.

По мнению Брутера, именно по этой причине оппозиция пытается, с одной стороны, делать вид, что она раскачивает власть, с другой стороны — пиарить себя.

Однако в конечном итоге, подчеркнул он, протесты в Сербии стали вялотекущими, поскольку они перешли с национального на городской уровень, что уже говорит о слабости митингующих.

«Зачем они перешли на городской уровень? Они считают, что [президент Сербии Александр] Вучич может занервничать и что-то им в городе отдать. Тогда они за город зацепятся, станут сильнее и будут ему оттуда вредить», — заключил политолог.

Ранее в этот день сообщалось, что протестующие в Сербии, которые не согласны с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание администрации Белграда, поднялись на ступени и пытались сломать двери.

Оппозиционные участники протестов продолжали бить палками по стеклам в окна здания, а также бросать камни, бутылки и банки в сотрудников полиции, которые щитами закрывали дверной проем администрации Белграда. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

24 декабря президент Сербии Александр Вучич выступил с экстренным онлайн-обращением к сербским гражданам после попыток местных протестующих ворваться в здание городской администрации. Он настоятельно призвал граждан сохранять спокойствие. Кроме того, Вучич указал точное количество участников беспорядков в Белграде, которое составило 2490 человек.

Тогда же Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна, и она останется такой в будущем.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по его данным, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

После этого в центре Белграда, столице Сербии, протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, вбросах подписей, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции. Организаторами протестов выступили исключительно прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.