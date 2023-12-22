Политолог усомнилась в интересе Запада тотально пересмотреть выборы в Сербии

Несмотря на сложные отношения президента Сербии Александра Вучича с его западными партнерами, его фигура устраивает Брюссель. Как отметила в беседе с «Известиями» 22 декабря профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина, по этой причине вряд ли можно говорить, что Запад заинтересован в тотальном пересмотре прошедших в Сербии парламентских выборов.

«Вопреки довольно сложным отношениям самого Вучича с Брюсселем, Берлином и Лондоном, его фигура на посту руководителя Сербии и, собственно, вся политика Сербской прогрессивной партии, которая велась последние 10 лет, Брюссель в целом устраивает, и какие-то серьезные основания для того, чтобы организовывать «цветную революцию» или оказывать слишком сильное давление на Вучича вплоть до требования аннулировать итоги парламентских выборов, вряд ли будут», — считает Энтина.

По ее словам, западные партнеры попросту не заинтересованы в этом, поскольку тот ресурс, который на сегодняшний день есть у откровенно прозападной либеральной оппозиции, недостаточен, чтобы консолидировать вокруг него сербскую нацию. Ставка на них как основную силу может только в большей степени «раскачать» республику.

«Протестные движения в целом характерны для Сербии; они бывают по итогам каждых выборов, иногда очень затяжные. Несмотря на то, что сегодня оппозиция активно использует лозунги из 1990-х годов, <...> вряд ли можно говорить о том, что кто-либо из внешних и даже внутренних акторов на сегодняшний день заинтересован в тотальном пересмотре итогов голосования, поэтому на уровне республики вряд ли что-то произойдет. Вместе с тем вероятность того, что оппозиции при поддержке Запада удастся добиться переголосования в Белграде, вполне реальна», — указала политолог.

Энтина подчеркнула, что существующий внешнеполитический курс республики будет сохранен при любом руководстве, так как обусловлен историческими причинами, экономическими, огромной сложностью косовского вопроса и положением Республики Сербской в Боснии и Герцеговине — эти факторы оказывают влияние на абсолютно все политические силы, которые находились у власти Сербии с конца 1990-х – начала 2000-х годов и обуславливали относительно сбалансированную внешнюю политику, опирающуюся как на сотрудничество с Россией и Китаем, так и на приоритет европейской интеграции.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по данным Вучича, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

После этого в центре Белграда тысячи человек вышли с акциями протеста с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, вбросах подписей, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции. Примечательно, что организаторами протестов выступили исключительно прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции и выступают с критикой курса властей Сербии на независимую политику.