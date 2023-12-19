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Премьер Сербии обвинила оппозицию в избиении директора избиркома

Премьер Сербии обвинила сторонников оппозиции в избиении директора избиркома
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Сторонники сербского оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с предварительными итогами парламентских выборов, напали на главу избирательной комиссии страны Миладина Ковачевича. Об этом 19 декабря сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

«Сербия против насилия» напала на директора Республиканского института статистики, пожилого мужчину, который в чем именно виноват? <...> Вот вам и человечность»,— написала Брнабич в социальной сети X (бывш. Twitter).

Сам Ковачевич рассказал каналу N1, что на него набросились около 50 человек, когда он выходил из здания избиркома после окончания заседания.

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Ранее, 17 декабря, в Сербии прошли выборы 250 депутатов скупщины (однопалатного парламента), властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления. В них приняли участие кандидаты от 18 политических партий и коалиций.

Сербский лидер Александр Вучич заявил о получении коалицией правящей партии абсолютного большинства в парламенте. Тогда он отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по данным Вучича, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

На следующий день в центре Белграда, столице Сербии, тысячи человек блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвиняют власти в фальсификациях, вбросах подписей, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции.

Организаторами протестов выступили исключительно прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции и выступают с критикой курса властей Сербии на независимую политику.

В ночь на 19 декабря протестующие перекрыли улицу перед зданием избиркома в Белграде. Сообщалось, что центральные улицы Белграда оцепила полиция, кроме того, прибыли сотрудники спецназа. Избирательная комиссия была вынуждена продолжать свою работу, поскольку около 2 тыс. протестующих не давали ее членам выйти из здания без объявления повторных выборов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России внимательно следят за итогами парламентских выборов в Сербии. При этом он подчеркнул, что эти выборы являются внутренним делом сербского государства. Кроме того, в Кремле надеются на продолжение дружбы РФ и Сербии, а также на взаимовыгодное и уважительное взаимодействие двух стран, добавил Песков.

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