Путин поблагодарил делегатов СРЗП за поддержку

Президент России Владимир Путин поблагодарил делегатов и гостей съезда партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), которые поддержали его кандидатуру на выборах главы государства. Об этом рассказала 23 декабря пресс-служба Кремля.

«Желаю вам плодотворной работы. И, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку. Рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа», — говорится в послании.

Путин отметил, что СРЗП объединяет сторонников вокруг ценностей социальной справедливости и патриотизма, являясь одной из ведущих политических сил страны.

«За минувшие годы она прошла большой путь, реальными делами и начинаниями завоевала доверие граждан. Они по достоинству оценивают ваши законодательные инициативы, направленные на защиту прав и интересов людей, повышение качества их жизни, воспитание молодежи, укрепление традиционных духовно-нравственных идеалов», — сказал президент.

Ранее в этот день лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что партия поддержит Путина на выборах президента России. Также на открывшемся в Москве съезде партии «Справедливая Россия — За правду» Миронов отметил, что на президентских выборах нужна хорошая явка. Он добавил, что она на сегодняшний день является ответом «всем провокациям, русофобии, санкциям».

Позднее стало известно, что съезд СРЗП поддержал кандидатуру действующего главы государства.

Ранее, 16 декабря, лидер СРЗП напомнил, что 20 мая партия приняла решение о выдвижении и поддержке Путина на предстоящих выборах.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день глава государства подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

20 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина.