Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Хмельницкой области
В подконтрольном Киеву городе Херсоне прозвучало два взрыва. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в данный момент в контролируемых властями Украины районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, как заявил первый замглавы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией), в настоящее время на территории региона работает система противовоздушной обороны (ПВО).
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Ранее в этот день стало известно, что в столице Украины Киеве прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.
20 декабря сообщалось о взрывах на севере Черкасской области Украины. Уточнялось, что в Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях была объявлена воздушная тревога.
Накануне, 19 декабря, сообщалось о взрывах в окрестностях Киева. Отмечалась работа системы ПВО. В Киеве также была объявлена воздушная тревога.
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.