«Россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН»

У россиян при выдаче кредита будут требовать ИНН. С его помощью банки начнут проверять наличие у клиента самозапрета — закон, который установит этот механизм защиты от мошенников, начнет действовать с 2025 года. Об этом в интервью «Известиям» рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он также заявил о планах узаконить трансграничные сделки с криптой во втором полугодии 2024-го. Для подобных расчетов могут использовать площадку СПБ Биржи, сейчас такой вариант обсуждается. Кроме того, в 2025–2026 годах могут запустить эксперимент по использованию цифровой валюты стран БРИКС для взаиморасчетов между странами-участниками.

«Во второй половине 2024 года бизнес сможет легально проводить трансграничные сделки с криптой»

— В ноябре планировалось обсудить в Госдуме пакет законопроектов о регулировании криптовалют. Почему его пока не получилось принять и какие положения вызывают наибольшие сложности?

— К сожалению, согласующие институты не договорились о принципиальных моментах. В обсуждении участвуют правительство, Минфин, Минэк, ЦБ и силовые структуры. В январе мы снова соберемся и обсудим основные вопросы по этой теме. Рынок криптовалют в России большой. Крупные игроки, которые занимаются майнингом и оборотом крипты, сами просят его отрегулировать, они готовы платить налоги. Поэтому я рассчитываю в течение первого полугодия 2024-го принять законодательство.

— Регулировать планируется майнинг, обращение криптовалют, трансграничные платежи с ними и налогообложение?

— Да, конечно. А также ввести ответственность за незаконное использование криптовалют.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Майнеров обяжут платить налог на прибыль 20%?

— Есть такое предложение Минфина, и оно имеет право на жизнь. Но этот вопрос пока обсуждается. Возможно, мы будем облагать налогом не прибыль, а доход. В любом случае сбор станет источником доходов для бюджета.

— В Минфине недавно высказали предложение дать майнерам право продавать криптовалюту как экспортный товар, поддерживают ли в Госдуме такое предложение?

— Предложение использовать криптовалюту для международных расчетов за поставки — абсолютно правильное. Мы приложим максимум усилий, чтобы в марте уже принять закон в первом чтении, а в апреле-мае — во втором. Тогда во второй половине 2024 года бизнес сможет легально проводить трансграничные сделки с криптой. Допускаю, что рынок будет развиваться и дальше. В условиях санкций российские компании уже стали чаще использовать криптовалюты для международных расчетов.

«Подключение СПБ Биржи к трансграничным расчетам с криптой обсуждается»

— Можно ли подключить к операциям с криптой, например, СПБ Биржу, чтобы компании смогли торговать через нее?

— Насколько я знаю, такой интерес у биржи и участников рынка есть. Российским компаниям нужно расплачиваться за импорт, международные финансовые потоки всё равно идут, и почему бы не использовать для этого общую площадку. Подключение СПБ Биржи к трансграничным расчетам с криптой обсуждается в кулуарах, и интерес к этому есть.

— Вы ранее говорили о планах провести эксперимент по использованию цифровых финансовых активов для международных расчетов. Однако для этого требовалось внести поправки в закон об экспериментально-правовых режимах, когда вы планируете это сделать?

— Общее понимание уже есть, нужно договориться о нюансах. В качестве актива, который обеспечивает цифровые активы, рассматривались золото, зерно. Я допускаю, что в начале года уже получится принять законодательство. Тогда со II квартала эксперимент по трансграничным расчетам с ЦФА заработает. Если не как постоянно действующая мера, то протестировать механизм мы точно можем.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Планируется ли провести какие-либо еще эксперименты в части внедрения инноваций на финансовом рынке?

— Скорее всего, на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024-го будет обсуждаться создание коллективной валюты для взаиморасчетов между странами, которые входят в это объединение. Сейчас наши специалисты готовят предложения, как может выглядеть эта расчетная единица для проведения трансграничных платежей, оплаты экспорта и импорта между государствами БРИКС.

Россия уже активно торгует с Китаем в национальных валютах, пара рубль/юань занимает уже более 80% во взаиморасчетах между нашими странами. Однако с другими государствами возникают сложности, например, с Индией — из-за разницы внутреннего и внешнего курсов. Коллективная цифровая валюта может помочь снять эти ограничения. Скорее всего, она будет привязана к корзине валют стран-участниц.

Я рассчитываю, что в 2025–2026 годах получится запустить эксперимент по использованию цифровой валюты стран БРИКС. По крайней мере, мы можем сделать это поэтапно и начать, например, с Ираном. Дискуссии о такой форме расчетов Россия активно ведет и с Индией. На первых этапах такую возможность стоит проработать со странами, которые давно участвуют в БРИКС. Среди них также Бразилия. А в дальнейшем систему можно наладить и с арабскими государствами.

«Средства граждан на ИИС начнут страховать с июля 2024-го»

— Недавно президент РФ Владимир Путин предложил страховать средства на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) на сумму 1,4 млн от банкротства брокеров. Потребуются ли для этого законодательные изменения и когда может заработать новый механизм?

— Законодательные изменения точно будут нужны. Я уверен, что закон примут, однако вполне возможно, что гарантировать средства в случае банкротства профессиональных участников рынка будет не Агентство по страхованию вкладов. Мы предлагаем рассмотреть для этого фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, который был создан государством еще в 1995 году. Руководство фонда сообщило, что там готовы страховать средства инвесторов.

Понимание, как должна работать система, уже есть. С учетом позиции президента я рассчитываю, что уже в первой половине следующего года мы примем закон. Тогда средства граждан на ИИС начнут страховать с июля 2024-го. Это будет стимулировать россиян инвестировать деньги в долгосрочные проекты.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Законопроект о создании системы гарантирования на рынке страхования жизни (в случае банкротства профучастника) по аналогии со вкладами принят в первом чтении. Когда, по вашим ожиданиям, система может заработать?

— Я рассчитываю, что мы примем закон в I квартале следующего года. Значительных правок, скорее всего, не потребуется. Средства граждан в продуктах инвестиционного, накопительного и долевого страхования жизни будут гарантированы на сумму 2,8 млн рублей. В случае если человек уйдет из жизни, сумма составит 10 млн рублей.

— Звучало предложение страховать деньги на долгосрочных вкладах на сумму выше 1,4 млн. Как продвигается обсуждение?

— Такие дискуссии идут, но об этом пока не договорились.

«Закон о самозапрете на кредиты начнет действовать с 2025 года»

— Недавно Владимир Путин объявил о продлении семейной ипотеки. По вашим данным, будут ли также продлевать льготную программу на новостройки?

— Я думаю, решение о продлении семейной ипотеки будет принято довольно быстро. Такие льготы в том числе будут стимулировать рождаемость. Однако массовые госпрограммы нужно сворачивать. Льготная ипотека на новостройки была на 35% выбрана в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. То есть она фактически помогала богатым регионам, а не тем, где такая поддержка требовалась. Кроме того, за время действия программы разница между стоимостью жилья на первичном и вторичном рынках увеличилась с 10 до 40%.

У комитета по финрынку есть поручение от Государственной думы подготовить предложения по льготной программе жилищного кредитования. Скорее всего, ипотека на новостройки будет продлеваться после июля 2024-го только для некоторых категорий граждан и для определенных регионов, чтобы стимулировать приток населения. Программа должна, наверное, также поддерживать инвалидов и тех, кто выполняет воинский долг в ходе СВО.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Недавно в Госдуме в первом чтении одобрили законопроект о социальных вкладах до 50 тыс. рублей. Когда этот механизм может заработать и планируете ли вы повышать лимит ко второму чтению?

— Я думаю, что мы примем закон уже в I квартале следующего года. Тогда со второй половины 2024-го россияне смогут класть деньги на соцвклады. По ним предусмотрена повышенная процентная ставка — на 1 п.п. больше, чем уровень ключевой, а по социальным счетам — на 1 п.п. ниже ставки ЦБ. Новыми продуктами смогут воспользоваться только россияне, которые получают соцподдержку от государства.

Я думаю, эти инструменты будут востребованы, они простимулируют людей хранить деньги на депозитах. Так у банков будет больше ресурсов для кредитования экономики. Увеличивать лимиты мы пока не планируем — малообеспеченные граждане смогут положить до 50 тыс. на соцвклад и аналогичную сумму — на соцсчет. В целом об условиях мы уже договорились. Банки выступали против, потому что по небольшим депозитам они всегда устанавливали низкую доходность. Однако принято решение, что такой инструмент нужен.

— В первом чтении также принят законопроект о самозапрете на выдачу кредита. Что решено сделать идентификатором и когда механизм может заработать?

— В ходе дискуссии мы договорились, что в качестве идентификатора будет использоваться ИНН. Этот номер потребуется для установки самозапрета на выдачу займов. Кроме того, россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН, чтобы банки могли сверить данные с реестром самозапретов. Финорганизации будут обращаться в бюро кредитных историй и получать от них информацию, можно ли одобрить ссуду клиенту. Регулятор предлагает, чтобы банки запрашивали данные у всех четырех БКИ, чтобы избежать возможных ошибок. А банки настаивают на запросе только в одном бюро.

Мы прописали в документе, что закон о самозапрете на кредиты начнет действовать с 2025 года. Он потребует серьезной технологической перенастройки систем. Нужно будет наладить взаимодействием банков и БКИ, а на это потребуется время. Но законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем.

«Со II квартала 2024-го ЦБ начнет постепенно снижать ставку»

— В заключении блиц-опрос. Какой прогноз вы дадите по курсу рубля в 2024 году?

— В моем понимании хорошо, если курс будет 90 рублей за доллар. Допускаю, что он будет укрепляться из-за жесткой политики ЦБ, который поднял ключевую до 16%. Думаю, дальше ставку регулятор повышать не станет, но он уже создал запас для укрепления нацвалюты. После Нового года начнет падать ажиотажный спрос на товарном рынке со стороны населения, и курс станет снижаться.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Как вы считаете, будут ли продлевать меры по обязательной продаже валютной выручки экспортеров?

— Здесь будут действовать аккуратно. Я бы сохранил эти меры и после марта 2024-го до стабилизации ситуации на валютном рынке. Может быть, постепенно начнут сокращать перечень экспортеров, которые обязаны продавать валютную выручку. Рубль нам нужен не очень крепкий, а стабильный.

— Каков ваш прогноз по ключевой ставке и инфляции?

— Я думаю, со II квартала 2024-го ЦБ начнет постепенно снижать ставку, потому что инфляция будет ослабевать. К осеннему периоду она, скорее всего, приблизится к уровню 6%, тогда ключевая будет примерно 8%.