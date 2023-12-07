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Ставки держат: в России сократился рынок кредитования

Эксперты ставят под вопрос перспективы ипотеки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По итогам ноября объем выдач кредитов снизился на 10,5% или на 161 млрд рублей в сравнении с октябрем. Это результаты предварительной оценки объема выданных кредитов, сделанной аналитической компанией Frank RG. Снижение зафиксировано во всех сегментах кредитования. В тройке лидеров — кредиты наличными, автокредитование и ипотека. Рост процентных ставок стал основным фактором сокращения рынка кредитования. Как будет складываться ситуация в дальнейшем, выясняли «Известия».

Заметно просели

Как уточняется в исследовании Frank RG, наибольшее снижение показали выдачи по кредитам наличными, которые в сравнении с октябрем снизились на 15,7%, до 458,5 млрд рублей. В количественном выражении число выданных кредитов также снизилось — на 11,35%. Средний чек за месяц уменьшился на 4,9%, до 170 тысяч рублей.

На втором месте — автокредитование. В ноябре объем выдач снизился на 11,72%, до 147,4 млрд рублей. Число таких кредитов за месяц уменьшилось на 8,59%, а средний чек сократился до 1,45 млн рублей. Замыкает тройку ипотека: в сравнении с октябрем — минус 7,25%, до 718,1 млрд рублей.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Объем выдач потребительских кредитов в IV квартале 2023 года снизился, несмотря на стабильный уровень спроса. Причинами стали рост ключевой ставки и введение регулятором ограничений по кредитованию клиентов с высокой долговой нагрузкой. Эти два факторы аналитики считают основными, повлиявшими на объемы выдач.

Банк России в конце октября повысил ключевую ставку сразу до 15% с 13% годовых, что стало максимумом с мая прошлого года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила этот шаг повышением проинфляционных рисков и необходимостью возвращения инфляции к целевому уровню в 4% в будущем году. С июля повышение ставки стало двукратным. Уже в октябре ставки по потребкредитам в среднем достигли 27,6%.

— На рынке кредитования начинает сказываться влияние высокой ключевой ставки, которая плавно повышалась Банком России, начиная с июльского заседания. Обычно временной лаг между мерами Центробанка по ужесточению денежно-кредитной политики и его влиянием на различные экономические сферы, в том числе кредитование, как раз составляет 3-6 месяцев, — отмечает Сергей Соловых, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle.

ключевая ставка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Лимиты и долговая нагрузка

На IV квартал 2023 года Банк России установил еще более строгие ограничения для банков на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

— Допустимая доля заемщиков, которым разрешено оформлять кредиты при условии траты более 50% своего дохода, заметно уменьшилась. Если говорить о долговой нагрузке в 50-80% заработка, то в октябре-ноябре таких заемщиков должно быть не более 20% от новых договоров. В III квартале — до 30%. Еще большее сокращение произошло в сегменте граждан, которые тратят более 80% своего дохода на обслуживание долга — с 20% в июле-сентябре до 5% в октябре-декабре. Естественно, это сужает спектр потенциальных заемщиков для банков, что увеличивает долю отказов по обращениям, — поясняет Юрий Исаев, аналитик банковского сектора и рынка микрофинансовых организаций сервиса Brobank.ru.

Как добавляет аналитик АЦ Банки.ру Инна Солдатенкова, на рынке автокредитования, помимо высоких ставок, мощным фактором снижения выступило исчерпание лимитов по госпрограммам.

покупка авто
Фото: ТАСС/Сергей Петров

Ипотека под прицелом

Таким образом, рост ставок, ударив по кредитам, как необеспеченным, так и с залогом (в том числе по рыночной ипотеке), не затронул разве что ипотеку с государственным субсидированием.

— Более половины розничного кредитного портфеля банков приходится на ипотеку, спрос в отношении которой подогревают имеющиеся льготные программы с господдержкой с низкими ставками. Две ключевые программы из них (льготная и семейная) будут действовать до конца первого полугодия 2024 года, — уточняет Солдатенкова.

Однако эксперты не исключают, что уже в ближайшее время ипотека может выйти в лидеры по сокращению активности оформления новых сделок. Это связано с тем, что ряд готовящихся ограничений могут резко снизить доступность целевых займов.

новостройки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— «Первой ласточкой» стало повышение размера первоначального взноса с 15 до 20% в сентябре 2023 года. Теперь его могут повысить до 30%. Так правительство хочет отрегулировать очень высокий спрос на ипотеку с господдрежкой, который за год вырос на 34%.

Среди других предлагаемых нововведений — долгосрочная льготная ипотека на новостройки, параллельно с ужесточением условий ее получения.

— В целом, мы согласны, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, — сообщили «Известиям» в ЦБ.

Начало тренда

Снижение объемов выдач эксперты считают только началом тренда на рынке кредитования. Он будет прослеживаться до тех пор, пока денежно-кредитная политика Банка России будет оставаться жесткой. Замедление, затронет все сегменты, включая ипотечное кредитование, автокредитование и потребительские кредиты.

договор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Тенденция сокращения количества выдач и объемов будет сохраняться по кредитному рынку в ближайшие месяцы: маловероятно, что ставки снизятся. Опять же, в силу ограничения выдачи банковских продуктов, закономерно заметен рост займов в МФО, — замечает Евгения Боднар, юрист и эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс».

Аналитики ждут, что на ближайшем заседании 15 декабря регулятор поднимет ключевую ставку еще на 1 процентный пункт — до 16%. И, вероятно, отложит ее первое снижение до марта 2024 года. Таким образом, и в первой половине будущего года ключевая ставка, скорее всего, будет оставаться двузначной.

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