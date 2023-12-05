Жилой фон: первоначальный взнос по ипотеке могут поднять до 30%

В России могут повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Такой вариант обсуждается в правительстве , рассказали «Известиям» источники, знакомые с ходом дискуссии. В этом году власти уже повышали порог с 15% до 20%. Однако пока это не привело к существенному охлаждению рынка ипотеки , драйвером роста на котором выступают льготные программы. Позволят ли новые меры снизить спрос на покупку жилья и коснется ли повышение первоначального взноса всех видов программ — в материале «Известий».

Ответ на перегрев

О том, что правительство принимает «некоторые меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки», сообщил журналистам в субботу, 2 декабря, вице-премьер Марат Хуснуллин на выставке-форуме «Россия». Программа действует до 1 июля 2024 года, но должна, по мнению чиновника, развиваться. При этом, он отметил, что объем выдачи ипотеки сейчас довольно велик и власти рассматривают вопрос о том, как его регулировать. Правда, вице-премьер не уточнил, до какого уровня власти могут увеличить требования к первоначальному взносу по программам с господдержкой.

Правительство обсуждает повышение взноса до 30%, рассказали «Известиям» три источника, знакомых с ходом дискуссии . Один из собеседников «Известий» отметил, что параметр в 30% рассматривается, но не для всех программ с господдержкой. Правда, он не уточнил, для каких конкретно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В сентябре этого года правительство уже повысило первоначальный взнос с 15% до 20%, и это коснулось всех видов льготной ипотеки . Возможно, сейчас идет речь о самой массовой — для покупки жилья в новостройках или строительства дома. По ней по ставке 8% годовых можно получить кредит до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 6 млн рублей — в других регионах.

Есть информация, что обсуждается также порог по минимальному первоначальному взносу в 25% , рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

4 декабря замминистра финансов Иван Чебесков сообщил «Интерфаксу», что Минфин уже внес в правительство проект постановления с изменениями в программу льготной ипотеки. Правда, он не уточнил, до какого уровня может быть повышен минимальный первоначальный взнос.

По словам первого вице-президента GloraX Александра Андрианова, инициатива продиктована желанием властей сократить объемы средств, направленные на субсидирование таких программ. Поскольку в ситуации, когда ключевая ставка составляет 15%, это является существенной нагрузкой на бюджет, пояснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Контрастный душ

Необходимость введения дополнительного регулирования Марат Хуснуллин объяснил высоким ростом ипотечного рынка. Признаки перегрева в этом сегменте отмечал в последнем обзоре финстабильности и Центробанк , который неоднократно заявлял о необходимости ужесточения требований по программам с господдержкой. Так, указывалось в документе, на 1 ноября прирост на рынке ипотеки составил 34% в годовом выражении . И ключевым драйвером были именно массовые льготные программы, на которые приходится уже 63% от общего объема выданных ипотечных кредитов.

Как говорила на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор предложил правительству повысить первоначальный взнос по льготным программам, не уточнив, до какого уровня. Это должно способствовать охлаждению рынка.

Беспокойство у регулятора вызывает и тот факт, что рост ипотечного кредитования в значительной мере происходил за счет смягчения стандартов , указывается в обзоре финстабильности. За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла почти в два раза и составила 47%. А доля кредитов для приобретения жилья с низким первоначальным взносом (до 20%) превысила половину от всех ипотечных выдач.

Это усиливает риски в данном сегменте. Ведь, как подчеркнула в недавнем интервью «Известиям» директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова, размер первоначального взноса демонстрирует способность людей накапливать средства, и, как следствие, обслуживать свои обязательства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Быстрый рост ипотечного кредитования, поддерживаемый льготными программами, привел к резкому повышению цен на первичное жилье . По оценкам, с апреля 2020 года, то есть с начала действия таких программ, в среднем квадратный метр в стране подорожал более чем на 80%. Причем увеличился разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья: к 1 октября 2023 года он достиг 42% , хотя три года назад не превышал 10%.

Регулятор неоднократно заявлял о необходимости сворачивания льготных программ, которые нужно оставить только для целевых групп. Например, для семей, чтобы поддерживать демографию. Также целесообразно сохранить их для регионов, где недостаточно высокое проникновение ипотеки, сказала в интервью «Известиям» Елизавета Данилова, добавив, что этот вариант также обсуждается в правительстве.

И Анатолий Аксаков подтвердил, что рассматривается вопрос о том, чтобы оставить льготные программы только для определенных категорий заемщиков.

— Я поддерживаю вариант, что их нужно сохранить для многодетных семей для улучшения демографической ситуации, участников СВО, которые выполняют благородную миссию в интересах страны, и инвалидов , — сказал депутат.

Он привел оценку, что в случае ужесточения требований по льготной ипотеке спрос, который простимулировал рост цен на рынке, снизится, а вместе с ним может подешеветь на четверть и жилая недвижимость.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Плавный переход

Участники рынка недвижимости и эксперты, опрошенные «Известиями» считают, что увеличение минимального первого взноса до 30% по массовой программе действительно может охладить спрос на первичку. Правда, не сразу , предположила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова:

— Нельзя исключить, что даже само обсуждение вопроса повышения первоначального взноса может привести к импульсным покупкам по стороны желающих «запрыгнуть в последний вагон».

Это мнение разделяет и старший директор Группы рейтингов и финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Она тоже считает, что спрос на покупку недвижимости за счет льготной программы может увеличиться.

— Население вновь будет стараться успеть до ужесточения требований, а значит и цены на первичное жилье пока продолжат рост, — сказала эксперт, добавив, что только в дальнейшем, безусловно, произойдет охлаждение рынка.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Кстати, такая реакция уже наблюдалась в сентябре, когда стало известно о повышении первого взноса по льготным программам. Спрос на кредиты сначала вырос до рекордных объемов, но уже в октябре начал падать и снизился на 10%.

В случае нового ужесточения требований рынку недвижимости потребуется минимум два-три месяца, чтобы адаптироваться, прогнозирует Татьяна Решетникова.

— На этот период спрос на первичном рынке может снизиться на 15–20%, и это помимо сезонного фактора начала года, — предположила она.

Но она сомневается, что это повлияет на стоимость жилья в новостройках, поскольку снижение цен ограничено инфляционными рисками и финансовой моделью строительства , заложенной при получении проектного финансирования.

— С учетом того, что денежные средства с эскроу-счетов застройщик получает лишь после завершения строительства, он вынужден закладывать в стоимость квадратного метра абсолютно все риски, которые могут отразиться на рентабельности проекта, — пояснила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Логично, что повышение первоначального взноса должно привести к снижению спроса на льготную ипотеку, подчеркнул старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Но, по его мнению, не всё так однозначно. Например, он предположил: при нехватке средств на взнос некоторые заемщики сочтут, что им более выгодно компенсировать этот недостаток за счет потребкредита, чем брать кредит по рыночной ставке .

И замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная отметила, что использование такой практики может помешать охлаждению рынка. Поэтому, уверена она, повышение первоначального взноса должно происходить поэтапно:

— Задача не просто «остудить» спрос, а сделать это плавно. Чтобы избежать вероятности масштабных негативных последствий «перегрева» , важно не только повышать порог взноса, но и исключить схемы использования необеспеченных потребкредитов в целях получения ипотеки. Чтобы сбалансировать спрос и предложение, потребуется время. Степень достаточности тех или иных мер будет соотноситься с динамикой рынка.

Если предложенных мер будет недостаточно, значит будут введены дополнительные, уточнила она.

Минфин, ЦБ, Минстрой и аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина оперативно не ответили на запрос «Известий».