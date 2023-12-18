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Содружеский визит: главы кабминов СНГ обсудили российское председательство

Организация продолжает играть важную роль в сохранении многонационального достояния стран постсоветского региона
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Борьба с фальсификацией истории, сбережение русского языка на постсоветском пространстве, кооперация в культурной и спортивной сферах станут основными направлениями российского председательства в СНГ в следующем году. По словам Владимира Путина, который 18 декабря выступил на заседании глав правительств стран Содружества по видеосвязи, государства объединения должны сохранить общее многонациональное достояние. О новых международных проектах, которые создаются на пространстве СНГ, и о том, как прошла встреча представителей Армении и Азербайджана в Москве, — в материале «Известий».

Что впечатлило премьера Белоруссии

Один из центральных павильонов международной выставки-форума «Россия» продолжает становиться площадкой для проведения важных политических событий. После съезда единороссов, который завершился 17 декабря ближе к позднему вечеру (18-го числа повсюду всё еще оставались предметы и символика партии), на следующий день здесь прошло заседание Совета глав правительств стран СНГ. Сейчас функцию председателя выполняет Киргизия, однако уже в следующем году Бишкек передаст эстафету России.

Перед встречей для премьеров Содружества провели традиционную экскурсию по выставке, представив несколько стендов с достижениями российских регионов: там они смогли увидеть достопримечательности городов с высоты птичьего полета, узнать про успехи РФ в спорте и науке, а также попробовать национальные сладости — на площадке Татарстана их угостили чак-чаком. Белорусскую сторону особенно впечатлил стенд Башкирии, где представили совместное предприятие по выпуску оборудования для обработки зерна. Оно было построено всего за девять месяцев, что очень удивило премьера Белоруссии. «Только вгрызлись в землю, а через девять месяцев всё уже стояло и работало. Чудеса!» — сказал Роман Головченко.

Михаил Мишустин и главы правительств СНГ во время посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ в рамках заседания Совета глав правительств СНГ

Михаил Мишустин и главы правительств СНГ во время посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ в рамках заседания Совета глав правительств СНГ

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Напомним, что в предыдущий раз политики из стран СНГ встречались в октябре в Бишкеке. Теперь в Москву приехали представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Армении. Все страны были представлены на уровне глав правительств за исключением Армении — от нее в российскую столицу прибыл вице-премьер Мгер Григорян. Впрочем, никаких острых заявлений от политиков не последовало: представители Еревана и Баку сидели в зале по соседству, а их флаги расположили рядом.

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Премьер-министра Азербайджана Али Асадова больше всего волновало расширение пропускной способности транспортных коридоров Восток – Запад и Север – Юг, а Мгер Григорян отметил важность цифровой трансформации в странах СНГ.

— Сейчас обе стороны достигли того уровня отношений, когда конфликта уже нет и ведется диалог только по поводу мирного соглашения. А для этого формат СНГ не нужен, поэтому маловероятно это скажется на планах (на председательство РФ в Содружестве в 2024-м. — «Известия»). Там нужен нормальный посредник в лице РФ. Поскольку боевых действий не ведется, люди не гибнут, то особой срочности в договоре у них нет, — пояснил «Известиям» профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

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Фото: ТАСС/EPA/ROMAN ISMAYILOV

Это мнение разделил и доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков. По его словам, РФ на этом посту больше сконцентрируется не на нормализации отношений между двумя странами, а на вопросах плотной кооперации между государствами, в том числе в сфере культуры или образования. Кроме того, серьезное внимание РФ во время своего председательства уделит теме защиты исторической памяти, уверен эксперт.

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Бороться с попытками фальсификации истории и героизацией нацизма, а также максимально сохранить и обогатить общее многонациональное достояние как раз призвал участников заседания Владимир Путин, который обратился к ним по видеосвязи. «Естественно, в ходе своего председательства Россия уделит особое внимание теме сбережения нашего общего достояния — русского языка, который был и остается языком межнационального общения сотен миллионов людей как в наших странах, так и по всему миру», — сказал российский президент.

На заседании активно обсуждалось открытие школ с преподаванием на русском языке на постсоветском пространстве.

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Фото: РИА Новости

«Лидеры наших стран в октябре в Бишкеке подписали договор об учреждении международной организации по русскому языку. И мы, как руководители правительств, обеспечим старт ее практической деятельности. Что будет способствовать продвижению общего достояния — русского языка — на евразийском континенте. И поможет укрепить добрососедские, братские отношения народов», — сказал российский премьер Михаил Мишустин.

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Штаб-квартира международной организации по русскому языку будет располагаться в Сочи, напомнил Владимир Путин, подчеркнув, что уже сейчас важно решить практические вопросы: разработать основополагающие документы и провести первую конференцию.

Приоритетной темой во время российского председательства в 2024 году станет развитие культурно-гуманитарного сотрудничества на фоне «важности и сохранения тех культурных связей, которые исторически сложились между нашими странами», сказал журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Предстоящий год будет важен для подготовки к 80-летию победы в Великой Отечественной войне в 2025-м, считает доцент Александр Коньков.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Участники заседания 18 декабря действительно в большей степени сконцентрировались на гуманитарной повестке. В частности, премьер Узбекистана Абдулла Арипов пообещал своим коллегам «интересные культурные взаимосвязи» в следующем году, поскольку Самарканд в 2024-м станет культурной столицей Содружества, сменив Санкт-Петербург. Глава российского правительства объявил, что аналог «Евровидения» «Интервидение» проведут уже в 2024-м в России, определят правила, создадут оргкомитет и выберут жюри.

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То же касается и спорта: сейчас на регулярной основе организуются Игры Содружества.

«В феврале в Казани пройдут инновационные «Игры будущего», сочетающие классический и киберспорт, а также в июне — Игры БРИКС. Ждем, что спортсмены из государств Содружества примут в них самое активное участие», — добавил во время своего выступления Владимир Путин.

По словам Александра Конькова, Россия в целом заинтересована в расширении связей со странами СНГ в условиях санкционной политики западных государств. Это отражается и на том, как организовано в этом году заседание глав правительств.

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Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

— Сегодняшнее мероприятие, несмотря на тематический формат, все-таки было достаточно инновационным: и в контексте участия в выставке, и в контексте посещения накануне целого ряда объектов, в частности кондитерской фабрики вместе с премьерами и детьми. В прежние времена такого рода информационных поводов вокруг достаточно рядового формата заседания не было, но то, что сейчас оно формируется в контексте таких интересных сюжетов, — достаточно позитивный тренд для Содружества, — заметил Александр Коньков.

Заседание Совета глав правительств СНГ завершило трехдневную программу премьеров стран в РФ, которые нашли время не только для решения политических вопросов. 16 декабря они, к примеру, посетили одну из столичных шоколадных фабрик, где производят шоколад «Аленка». Вместе с политиками туда отправились и дети, включая восьмилетнюю девочку из Астрахани, чей «шар» Михаил Мишустин снял накануне с елки желаний.

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