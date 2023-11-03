С евразийским акцентом: в Самарканде обсудили эффект от санкций и новый миропорядок

Санкции Запада против России уже не выглядят как препятствие для развития страны, а наоборот, наносят серьезный ущерб их инициаторам, в первую очередь, Европе. Об этом говорили 3 ноября — в день открытия XVI Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде — российские официальные лица, европейские эксперты и представители бизнеса. РФ совместно со странами ЕАЭС создает для себя продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность, а торговля между государствами союза все активней ведется в национальных валютах. О самых ярких заявлениях на площадке — в материале «Известий» .

На закате Европы

Веронский евразийский экономический форум, ставший традиционной площадкой для бизнес-диалога РФ и стран ЕС, в этом году снова стал выездным, переместившись из Азербайджана в Узбекистан, в бывшую столицу империи Тамерлана — Самарканд . Еще осенью 2022 года российская сторона была представлена на площадке показательно широко. В этом же году форум фактически совпал с визитом в республику президента Франции Эмманюэля Макрона — его открытие даже пришлось сдвинуть на день . Перемещение по Самарканду накануне саммита блокировалось полицией несколько раз на дню, на грани срыва была даже запланированная в преддверии культурная программа — концерт звезд фестиваля Сан-Ремо, а в пробках можно было простоять около трех часов.

В день открытия площадки, организованной ассоциацией «Познавая Евразию» и поддерживаемой «Росконгрессом», российскую сторону представили вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы МИД РФ Александр Грушко, ряд сенаторов, экспертов и представителей бизнеса .

Зампред правительства, выступая на стартующей сессии форума, заявил, что грустно присутствовать при закате цивилизации Европы, но там еще присутствуют «остатки здравого смысла» .

Введенный накануне очередной пакет санкций в отношении России стал одним из основных вопросов, который не могли обойти участники площадки.

Вице-премьер Алексей Оверчук Фото: РЕН ТВ

Наша страна стала мировым рекордсменом по введенным против нее западным санкциям , напомнил Оверчук.

— По большому счету, нас уже не интересует, одной санкцией меньше или одной больше. Хотя, конечно, такие инициативы, как запрет вязальных спиц и иголок в РФ не могут не привлекать наше внимание , — отметил он.

По словам Алексея Оверчука, ограничительные меры России стали толчком для развития экономики страны. На данный момент РФ совместно со странами ЕАЭС создает для себя продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность, а торговля между государствами ЕАЭС ведется в национальных валютах , отметил он. И, по словам президента ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико, доля доллара США будет продолжать снижаться.

Европа же запустила свою деиндустриализацию, отказавшись от российских энергоносителей . Причины такого решения, возможно, остаются самой большой загадкой XXI века, добавил Алексей Оверчук.

— Ускорение перехода к многополярности не всем по душе, коллективный Запад отказывается принимать эту новую реальность , пытается сдерживать идущие процессы нелегитимными, односторонними ограничительными мерами, — сказал на форуме Александр Грушко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Среди них он назвал перекрытие доступа к современным технологиям и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискацию собственности, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов, а также манипуляции универсальными согласованными нормами и процедурами. Антироссийские санкции и отказ Евросоюза от экономических отношений с РФ уже привели к потере им $1,5 трлн , добавил замминистра.

По словам дипломата, в таких решениях отсутствует рациональное начало.

— Не искусственный интеллект же написал, что бритвенные принадлежности, провозимые русским туристом, могут дестабилизировать ситуацию на Украине . Это какой-то человек взял карандаш, лист бумаги и вот это сочинил, либо на компьютере, а потом они проголосовали, — отметил он. По его словам, эти меры « настолько фантазийны, что страны Евросоюза отказываются их выполнять по многим причинам, поскольку они просто невыполнимы ».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЕС не может определить, какие новые санкции можно ввести в отношении России . При этом в Кремле не сомневаются в продолжении санкционной политики Запада.

Уверен в этом и европейский бизнес, которому, как и российскому, приходится приспосабливаться, рассказал «Известиям» рассказал заместитель председателя правления организации Филип Пегорье.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Понимаем, что текущий процесс (период санкций. — «Известия») будет долгим, это не два-три года, гораздо дольше, но мы переживем и работаем, — отметил он.

Взгляд с Запада

Европа потеряла роль посредника и модератора, которую она выполняла на протяжении последних десятилетий , поделился мнением президент Фонда международного сотрудничества, экс-президент Еврокомиссии (в 1999-2004 годах), экс-премьер Италии (1996-1998, 2006-2008) Романо Проди. Эксперт выступил на форуме в онлайн-формате. Он убежден, что в сворачивании связей Европейского союза с Россией и Китаем виноват сам ЕС .

— У нас были отношения, мосты с Китаем, Россией, но это все в прошлом, сейчас ситуация изменилась драматическим образом. Когда Европа была вместе с РФ и КНР — это и была формула будущего, необходимого для самой Европы… Я в большей степени обвиняю в том, что происходит, нас, европейцев . Первое, что мы должны сделать как Европа, — это осознать то, что происходит. Надеюсь, мы еще в состоянии играть важную роль на международной арене, — сказал Романо Проди.

Он также добавил, что сегодня Европейский союз недостаточно вовлечен в процессы, происходящие в Центральной Азии и средиземноморском регионе .

В целом, по словам Антонио Фаллико, во главу угла в международном взаимодействии необходимо ставить человека как главную цель экономики . Большая Евразия, простирающаяся от Атлантики до Тихого океана, обладает огромным потенциалом, и задача форума — поставить этот потенциал на службу созидательному и мирному экономическому и культурному развитию, преодолевая гегемонистскую логику и наводя мосты для развития конструктивного диалога между нынешними игроками геополитических блоков, доминирующих на мировой арене.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Что касается прямых иностранных инвестиций, то конечно сейчас речь идет в основном о сотрудничестве со странами СНГ , сказал «Известиям» руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Правда, нельзя не заметить, что наши, в том числе итальянские партнеры, продолжают риторику о возможном сотрудничестве и содействии, и это не может не радовать .

Если главной осью прошлогоднего форума в Баку был Север-Юг, то в этом году — Восток-Запад, в том числе Шелковый путь , сказал «Известиям» сенатор Владимир Чижов.

Форум по-прежнему хорошая площадка для обмена мнений, и несмотря на весь хаос, связанный с визитом Эмманюэля Макрона, стартовал в Самарканде весьма успешно.