Номерной расчет: переводы в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан заработали по СБП

Переводы через систему быстрых платежей (СБП) за границу уже запустили в ВТБ и Альфа-банке . Такие перечисления доступны из России в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан, выяснили «Известия». До конца года эту опцию также планируют реализовать Почта Банк и «Новиком» . В НСПК уточнили, что уже действует как передача денег по отдельным договоренностям иностранных финорганизаций с национальными, так и взаимодействие СБП с местными аналогичными системами. Спрос на такие операции будет и подключать технологию станет всё больше участников , уверены эксперты.

Переводная картина

Россиянам стали доступны переводы по системе быстрых платежей в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан . Такую возможность уже предоставляют в ВТБ и Альфа-банке. Об этом «Известиям» рассказали в службах поддержки кредитных организаций, запросы им также были направлены.

«Известия» опробовали новый функционал. Средства через СБП по номеру телефона получилось отправить в Киргизию в Бакай-банк из обеих отечественных финорганизаций. Деньги пришли в течение нескольких минут, а комиссия составила 30 рублей при переводе минимальной суммы .

В ВТБ сервис трансграничных перечислений через СБП запустили в марте этого года , сообщили в пресс-службе организации. Там добавили: клиенты могут отправить средства в три страны СНГ. Объем трансакций уже превысил 150 млн рублей . В перспективе планируется расширять перечень доступных направлений.

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Переводы за границу по СБП поступают мгновенно, взимается комиссия 0,5%, минимум 30 рублей, отметили в пресс-службе ВТБ . При этом лимит на такие операции составляет 1 млн рублей в сутки. Аналогичные условия предлагает Альфа-банк, однако за трансакцию там возьмут 1,95% (минимум 30 рублей) , рассказали в службе поддержки.

Список иностранных партнеров, куда можно отправить деньги, нужно уточнять отдельно в каждой кредитной организации.

Системное решение

На сегодня пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ . Там добавили: по этой системе деньги можно отправить деньги в 14 иностранных финорганизаций из трех стран . При этом в регуляторе не раскрыли названия государств и игроков, которые участвуют в таких операциях. Отечественные финансовые организации с иностранными партнерами также работают над запуском трансакций в обратном направлении — из-за рубежа в РФ, уточнили в Центробанке.

Трансграничные переводы через систему быстрых платежей уже доступны российским кредитным организациям в двух форматах , пояснили в пресс-службе НСПК. Первый — за счет взаимодействия СБП и аналогичной системы другой страны (взаимодействие «система – система»). А второй — с помощью прямого сотрудничества российских банков с их зарубежными партнерами («банк – банк»).

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В НСПК продолжают работать над подключением игроков из новых стран и расширением возможностей клиентов, подчеркнули в пресс-службе организации.

В Почта Банке и Новикомбанке трансграничные переводы через СБП планируют запустить в 2023 году , рассказали «Известиям» в их пресс-службах. Сейчас ведутся подготовительные работы, пояснили в Почта Банке. Там добавили: в первую очередь клиентам станут доступны трансакции в страны СНГ, которые подключат к системе. Перечень направлений будет расширяться.

В Новикомбанке функционал планируют ввести в IV квартале этого года. Переводы в иностранные финорганизации будут проходить через российские банки-посредники, которые заключают договоры с зарубежными партнерами, пояснил директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности банка Евгений Гладилин. Он добавил: средства будут поступать мгновенно.

Спрос будет

«Известия» направили запросы в ЦБ Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. За счет установления договорных отношений между коммерческими банками Кыргызской Республики и России их клиентам доступны трансграничные платежи по реквизитам карт и по номеру телефона, сообщили в пресс-службе Национального банка Кыргызстана . Там добавили: кредитные организации республики сами принимают решение, с какой системой переводов работать в соответствии с требованиями закона, и проводят оценку рисков.

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Ранее участники рынка предоставляли возможность трудовым мигрантам направлять деньги в свои страны наличными через отделения авторизованных пунктов приема кэша , рассказал генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. Со временем переводы начали переходить в онлайн .

Однако на фоне санкций возможностей для проведения таких операций стало меньше . Поэтому трансакции по СБП за границу однозначно будут пользоваться спросом , уверен эксперт. Например, большинство уехавших в РФ людей продолжают получать зарплату в рублях и лишь потом перечисляют средства за рубеж. Спросом будут пользоваться платежи в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Казахстан и Турцию, считает Георгий Никонов.