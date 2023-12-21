Би-би-си рассказал о поразившем Англию нашествии крыс

Англию поразило нашествие крыс, численность которых за последние четыре года увеличилась в 10 раз. Об этом сообщил телеканал Би-би-си со ссылкой на проведенное исследование.

Как отмечается в материале, особенно много жалоб на засилье прожорливых грызунов поступает от тех, кто снимает социальное жилье.

«Арендодатели не могут решить растущее число жалоб на крыс в арендуемой социальной недвижимости. Это следует за десятикратным увеличением количества жалоб на крыс за последние четыре года», — говорится в статье от 19 декабря.

В ней приводятся слова жилищного омбудсмена Англии Ричарда Блейквея, который выразил крайнюю озабоченность этой проблемой.

«Это растущая проблема, которую необходимо решать срочно и относиться к этому нужно серьезно», — заявил Блейквей.

В беседе с телеканалом 36-летняя медсестра Микаэла Али, которая платит £500 в месяц за аренду подвальной квартиры в центре Манчестера, сообщила, что не ночевала там уже много месяцев из-за того, что помещение заполонили крысы. По ее словам, грызуны «разрушили ее жизнь».

Медсестра рассказала, что слышала по ночам, как крысы снуют в полостях стен. После того, как она сообщила о проблеме, к ней приехали специалисты по борьбе с вредителями и проделали в потолке отверстие, в которое можно было положить приманку, чтоб выманить грызунов оттуда. Других мер никто не предпринял.

Женщина из-за этого с тех пор живет, переезжая из отеля в отель, пока «жилищная ассоциация пытается решить проблему с грызунами». Али — одна из многих сотен арендаторов соцжилья, страдающих от нашествия крыс.

«Число жильцов социального жилья, обратившихся с жалобами к омбудсмену по поводу крыс, выросло в 10 раз за последние четыре года: с 71 жалобы в 2019/20 году до 759 в 2022/23 году», — отмечается в материале.

До этого, в конце ноября, газета The Irish News написала, что депутаты парламента Великобритании пожаловались на крыс, плесень и сырость в домах британских военных замминистру обороны страны Джеймсу Картлиджу. В связи с этим отмечалось, что правительство направит дополнительное финансирование на улучшение качества жилья военнослужащих.

Ранее, весной, в Париже во время общенациональной забастовки мусорщиков образовались огромные кучи мусора резко возросло количество крыс на улицах города. Тогда отмечалось, что популяция крыс превысила численность людей в столице Франции по крайней мере в 1,5 раза.

При этом член Парижского совета Душка Маркович утверждал, что вредители на самом деле жизненно важны для решения городских проблем с отходами. Многие жителя города, по сообщению газеты The New York Post, были с ним солидарны.