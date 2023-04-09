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Парижане выступили за мирное сосуществование в городе с крысами

Жители Парижа уверены, что паразиты полезны для города
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Фото: AP Photo/Francois Mori
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В Париже разрастается группа энтузиастов, которые утверждают, что крысы, известные как переносчики болезней, полезны для города и должны иметь возможность мирно сосуществовать бок о бок с людьми, пишет 8 апреля The New York Post.

Когда в Париже во время общенациональной забастовки мусорщиков образовались огромные кучи мусора, члены организации по защите прав животных Paris Animaux Zoopolis в прошлом месяце продемонстрировали сплоченность с обитателями канализации. Собравшись на площади Сен-Сюльпис, демонстранты держали плакаты с про-крысиными лозунгами, в том числе баннер с надписью «Крысы нам не враги» и изображением грызуна, держащего плакат с надписью «Бесплатные поцелуи».

Исследователь крыс Майкл Х. Парсонс после того, как французское издание Le Figaro опубликовало статью о крысиных защитниках города, назвал происходящее абсурдом и предположил, что всё это — первоапрельская шутка.

Тем не менее, во французской столице многие жители начали видеть крыс в более позитивном свете, несмотря на их позорную историю распространения бактерий, ответственных за чуму, которая уничтожила до 60% населения Европы в середине 1300-х годов.

Согласно исследованию Французского института общественного мнения, проведенному в 2020 году, 61% парижан предпочитают несмертельные методы контроля популяцией животных, такие как контрацепция. В Париже популяция крыс превышает численность людей по крайней мере в 1,5 раза.

По словам соучредительницы парижского зоопарка Animaux Амандин Санвизенс, молодые жители более дружелюбно относятся ко грызунам. Этот сдвиг, вероятно, произошел из-за поклонников диснеевского анимационного фильма 2007 года «Рататуй». По сюжету французская крыса по имени Реми подружилась с шеф-поваром-человеком и демонстрирует кулинарное мастерство.

Даже член Парижского совета Душка Маркович утверждает, что вредители на самом деле жизненно важны для решения городских проблем с отходами.

«Они являются скорее преимуществом, чем проблемой для эффективного поддержания гигиены в крупных городах. Нам нужно изменить парадигму. Мы должны спросить себя о коричневых крысах и их образе жизни, чтобы найти эффективные и этичные методы», — заявил Маркович на июльском заседании совета.

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Недружелюбно еще относятся к городским крысам в Нью-Йорке. 6 декабря газета The New York Times сообщила, что суд начал рассмотрение дела в отношении мэра Нью-Йорка Эрика Адамса по обинению в разведении крыс в принадлежащей ему собственности в районе Бедфорд-Стайвесант в Бруклине.

При этом американские ученые выяснили, что грызуны и люди совершают схожую когнитивную ошибку конъюнкции. Исследование опубликовано в журнале Psychonomic Bulletin and Review. Авторы исследования провели два эксперимента, чтобы посмотреть, каким образом крысы будут оценивать вероятность события, получая сахарные шарики в качестве пищевого вознаграждения.

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