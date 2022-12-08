Мэр Нью-Йорка попал под суд за массовое разведение крыс в доме

Суд начал рассмотрение дела в отношении мэра Нью-Йорка Эрика Адамса по обвинению в разведении крыс в принадлежащей ему собственности в районе Бедфорд-Стайвесант в Бруклине, сообщает 6 декабря газета The New York Times.

Известно, что санитарный инспектор выписал главе города штраф в $300 за антисанитарию в принадлежащей ему постройке. Но чиновник решил в суде оспорить штраф, отметив, что сам является рьяным борцом с грызунами и приложил множество усилий для того, чтобы избавиться от крыс.

«И как арендодатель, он утверждал, что в марте потратил почти $7 тыс. на борьбу с крысами в собственности на Лафайет-авеню в Бедфорд-Стайвесанте, пообещав отправить счет по электронной почте, чтобы доказать это», — отмечает издание.

Судебный пристав считает, что рассмотрение доказательств касательно этого дела и вынесение вердикта произойдет в течение 30 дней, пишет газета.

В мае 2021 года жители Нью-Йорка жаловались на нашествие крыс и других паразитов, которые появляются в многоэтажных разваливающихся домах. Отмечается, что многоэтажки, которые заполонили крысы, введены в эксплуатацию с 1945 по 1970 год. В подобных домах проживают примерно 400 тыс. беднейших жителей Нью-Йорка.

В ноябре 2020 года американская компания Orkin с головным офисом в Атланте, предоставляющая услуги по уничтожению вредных грызунов в жилых и коммерческих помещениях, обнародовала список 50 американских городов, в которых имеется самая большая популяция крыс.