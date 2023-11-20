Британские депутаты пожаловались на крыс и плесень в домах военных

Депутаты парламента Великобритании пожаловались на крыс, плесень и сырость в домах британских военных замминистру обороны страны Джеймсу Картлиджу, сообщила 20 ноября газета The Irish News.

«Один из моих избирателей, который живет в казарме… в Шропшире, сообщил, что живет в кишащем крысами жилье», — сказала депутат от Либерально-демократической партии Хелен Морган.

В свою очередь, депутат от Лейбористской партии Крис Элмор заявил, что в это же время в прошлом году около 5 тыс. домов военнослужащих были заражены черной плесенью, и данная проблема по-прежнему не решена.

Как отмечается, правительство Британии направит дополнительное финансирование на улучшение качества жилья военнослужащих. Министр обороны страны отметил, что работы по борьбе с плесенью проведут в 60% нуждающихся в ремонте домов.

Аналогичная ситуация сложилась и в казармах американских военнослужащих. Так, 25 сентября Business Insider со ссылкой на доклад правительства США сообщил, что военные США вынуждены жить среди грязи и плесени в затопленных канализационной водой казармах. Также на объектах было обнаружено обилие насекомых и других паразитов.