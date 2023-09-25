В США рассказали о неподобающих условиях в казармах ВС страны

Американские военные вынуждены жить среди грязи и плесени в затопленных канализационной водой казармах. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает Business Insider со ссылкой на доклад правительства США.

«В одном из учреждений военнослужащие отвечают за уборку биологических отходов, которые могут остаться в казарме после самоубийства», — указано в отчете, который представили журналисты.

Из доклада следует, что казармы, в которых находятся, как правило, военные армии США до звания сержанта и военнослужащие ВМФ до звания старшины третьего класса, пребывают в неподобающем состоянии. На объектах обнаружены плесень, грязные полы, обилие насекомых и других паразитов. Кроме того, существует проблема неконтролируемых сточных вод.

По словам автора статьи, жизнь в таких условиях не может не сказаться на психическом состоянии солдат. В свою очередь, эксперты, на которых ссылается журналист, подтверждают, что низкокачественные условия жизни в казармах подрывают боеготовность американских войск.

Как в августе 2022 года писала «Газета.Ru» со ссылкой на The Epoch Times, только в 2021-м в США с собой покончило рекордное число военных. Так, число самоубийств в армии в этом году составило 176, что стало самым высоким уровнем суицидов в воинских частях действующей армии за всю историю наблюдений с 1938 года.

В начале мая 2022 года генерал-лейтенант в отставке Томас Шпер сообщал о нехватке добровольцев в армии США. По его словам, молодые американцы пренебрегают военной службой в контрактной армии.

Позднее, 27 июня 2022 года, американские СМИ писали, что каждое подразделение Вооруженных сил США пытается достичь показателей по набору рекрутов, но с рекордно низким числом американцев, имеющих право служить, и небольшим количеством желающих это маловероятно.