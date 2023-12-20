Реклама
Прямой эфир
Общество
Верховный суд России признал право болельщиков на еду и напитки на стадионе
Общество
Собянин анонсировал появление в Москве еще трех линий метро
Мир
Армянский регулятор приостановил вещание «Sputnik Армения» на 30 дней
Общество
В Москве на выставке «Россия» прошла жеребьевка участников «Игр будущего»
Мир
Палестина обратилась в МУС в связи с действиями Израиля в секторе Газа
Мир
Венгрия отказалась следовать новой миграционной политике Евросоюза
Общество
В Москве опровергли существенный рост госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу
Мир
Более 5,2 тыс. грузовиков стоят в пробках на въезде на Украину из стран ЕС
Мир
В Европе после слов Путина предрекли переговоры с Киевом на условиях Москвы
Происшествия
Мошенники похитили у москвички более 2,4 млн рублей
Политика
Лавров уверен в справедливом завершении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
Общество
Прокуратура начала проверку после падения с крыши льда на людей в Люберцах
Политика
В Госдуме высказались об идеях по изъятию замороженных активов России
Общество
В Петербурге с 20 декабря вводится частичный масочный режим при проведении мероприятий
Мир
В МИД РФ сообщили о выводе из Газы всех обратившихся за помощью россиян
Сюжет:

Фигурант дела о стрельбе в гимназии в Брянске вышел из СИЗО под залог

0
Фото: ТАСС/Надежда Михеева
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генерального директора частного охранного предприятия (ЧОП) ООО «ЧОО «Агентство Экскалибур», охраняющего гимназию в Брянске, где 7 декабря школьница устроила стрельбу, Сергея Поддубного освободили из-под стражи под залог в 1,5 млн рублей. Об этом в среду, 20 декабря, рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

«Вчера (19 декабря. — Ред.) Поддубный был отпущен из-под стражи под залог в соответствии с вынесенным ранее постановлением Брянского областного суда», — передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее, 15 декабря, Брянский областной суд заменил меру пресечения заместителю директора гимназии по административно-хозяйственной работе Ларисе Католиковой с домашнего ареста на запрет определенных действий, а также отпустил на этих же условиях из СИЗО отца девочки Дмитрия Афанаскина. Кроме того, охраннику Галине Чертковой заменили меру пресечения на домашний арест до 16 февраля вместо заключения под стражу.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

Трагедия произошла 7 декабря, когда 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. Одна из школьниц скончалась, еще пять человек пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

9 декабря в Минздраве РФ сообщили, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе, эвакуировали в Москву и после прооперировали, оставшиеся трое продолжили лечение в больницах Брянска. 12 декабря обвиняемые по делу о стрельбе в гимназии обжаловали решения суда об избрании им меры пресечения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023