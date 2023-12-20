Фигурант дела о стрельбе в гимназии в Брянске вышел из СИЗО под залог
Генерального директора частного охранного предприятия (ЧОП) ООО «ЧОО «Агентство Экскалибур», охраняющего гимназию в Брянске, где 7 декабря школьница устроила стрельбу, Сергея Поддубного освободили из-под стражи под залог в 1,5 млн рублей. Об этом в среду, 20 декабря, рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
«Вчера (19 декабря. — Ред.) Поддубный был отпущен из-под стражи под залог в соответствии с вынесенным ранее постановлением Брянского областного суда», — передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы.
Ранее, 15 декабря, Брянский областной суд заменил меру пресечения заместителю директора гимназии по административно-хозяйственной работе Ларисе Католиковой с домашнего ареста на запрет определенных действий, а также отпустил на этих же условиях из СИЗО отца девочки Дмитрия Афанаскина. Кроме того, охраннику Галине Чертковой заменили меру пресечения на домашний арест до 16 февраля вместо заключения под стражу.
Трагедия произошла 7 декабря, когда 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. Одна из школьниц скончалась, еще пять человек пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
9 декабря в Минздраве РФ сообщили, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе, эвакуировали в Москву и после прооперировали, оставшиеся трое продолжили лечение в больницах Брянска. 12 декабря обвиняемые по делу о стрельбе в гимназии обжаловали решения суда об избрании им меры пресечения.