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Экономист назвал причины ожидающегося снижения цен на яйца после Нового года

Экономист Зубец: падение цен на куриные яйца в России ожидается после Нового года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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После Нового года цены на куриные яйца снизятся по естественным причинам, рассказал «Известиям» 20 декабря директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Он объяснил, что на это повлияет падение спроса на эту продукцию после новогодних праздников. Кроме того, в течение Великого поста резко сокращается потребление яиц. Поэтому, по словам экономиста, снижение стоимости будет естественным и не будет зависеть от ввоза в РФ такого товара из других стран.

Комментируя импорт первой партии куриного яйца из Азербайджана, эксперт обратил внимание на небольшой объем поставок.

«У нас в среднем на человека в день приходится меньше одного яйца, по употреблению где-то порядка три четверти яйца на человека в день. Поэтому ввоз меньше 1 млн яиц — капля в море. В России производится и потребляется огромное количество — 40 млрд яиц в год», — отметил Зубец.

Ввоз небольшого количества яиц из Азербайджана он назвал психологической мерой, психологическим давлением на рынок.

«Надо понимать, что транспортировка яиц через границу — довольно длинное логистическое плечо — приведет к тому, что эти яйца точно не будут дешевые, когда они попадут на российский рынок. Поэтому серьезного влияния на снижение цен они не окажут», — добавил Зубец.

Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
Поможет ли это стабилизировать цены на продукцию, которая за год подорожала более чем на 40%

Ранее, 14 декабря, в ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин объяснил, что цены на куриное яйцо в стране выросли из-за того, что спрос увеличился, а объемы производства — нет. По его словам, ситуация со стоимостью этого продукта в РФ будет улучшаться.

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