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Первая партия куриных яиц поступила из Азербайджана в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первая партия куриного яйца из Азербайджана ввезена в Россию. Об этом сообщается 19 декабря на сайте Россельхознадзора.

«19 декабря через пункт пропуска «Яраг – Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 т (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт посетил Азербайджан и провел переговоры с председателем Агентства пищевой безопасности республики Гошгаром Тахмазли. В результате встречи было принято решение о поставках пищевого яйца из Азербайджана в Россию, рассказали в ведомстве.

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Поможет ли это стабилизировать цены на продукцию, которая за год подорожала более чем на 40%

До этого, 18 декабря, ФАС сообщили, что ожидают снижение цен на продукт в течение ближайших полутора месяцев. Служба проверила 13 производителей и дистрибуторов на предмет сговора. В результате было собрано 285 тыс. различных документов по этому поводу, проводится проверка.

17 декабря глава министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что в течение ближайшего времени будет организована доставка яиц из Азербайджана без импортной пошлины. Помимо этого, в Россию в ближайшие несколько недель поступят яйца из Турции.

Ранее в тот же день в ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин указал, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

15 декабря ФАС РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Как сообщили «Известиям» в службе, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции».

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