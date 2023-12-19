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Награжденные Путиным военнослужащие рассказали о своих подвигах

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во вторник, 19 декабря, вручил награды Героям России, после церемонии военнослужащие рассказали «Известиям» о своих подвигах.

Как отметил Герой России Вячеслав Мацкевич, после артподготовки он с товарищами пошел штурмовать опорный пункт националистов. Силы противника были в 5–6 раз больше.

«Выбили противника, он был ошарашен столь дерзким, резким, неожиданным для них маневром. Что и привело их в бегство», — сказал военнослужащий.

Мацкевич отметил бесстрашие товарищей, он поблагодарил их за выполнение боевой задачи. «Это не только моя заслуга, а также и ребят, они шли за мной вперед, выполняя мои приказания», — пояснил он.

Герой России Евгений Кудинов рассказал, что после двух часов усиленной артподготовки его подразделению сообщили о двигающихся танках. Российский боец не видел танки, но слышал их звук, вышел на дорогу.

«Танк стоял от меня метрах в 50, так произошло, что я оказался быстрее», — продолжил он.

Пехота, которая шла за танками, также была разбита российскими военнослужащими.

Кудинов добавил, что не считает себя героем, хотя эмоции его переполняют.

По словам Героя России Андрея Митяшина, он с личным составом батальона отправился выполнять боевые задачи. Личным примером он показывал сослуживцам, как надо действовать, потому что накопил боевой опыт с февраля 2022 года, с начала спецоперации на Украине.

«В этих боях противник превосходил нас числом и по бронетехнике, и по живой силе, им применялись образцы вооружений НАТО. Из-за согласованных действий наших подразделений — мотострелков, танкистов, артиллеристов — был отброшен на исходные рубежи и понес большие потери как в технике, так и в личном составе», — сказал он.

Митяшин отметил, что особенно гордится за себя и свое подразделение получением высокой награды из рук главнокомандующего.

«Мы мешать не будем, но свое не отдадим. Вот что все должны понять»
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Глава государства, награждая бойцов, также выразил уверенность в том, что Россия добьется всех целей в СВО и отстоит суверенитет и безопасность страны. Он отметил, что бойцы всех подразделений войск РФ действуют профессионально, мужественно, плечом к плечу.

До этого, 9 декабря, в День Героев Отечества, Путин заявил, что бескорыстие и преданность военных могут стать надежным ориентиром для молодого поколения. Этот ориентир, продолжил российский лидер, позволяет сверять верность своих помыслов и поступков, питает стремление стать лучше.

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