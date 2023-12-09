Путин назвал подвиги героев Отечества неотъемлемой частью национальной истории

Президент России Владимир Путин 9 декабря обратился к юнармейцам, отметив пример, бескорыстие и преданность героев Отечества, чья жизнь может стать надежным ориентиром для молодого поколения.

Глава государства обратил внимание на то, что в субботу отмечают значимый для всей России праздник — День Героев Отечества. Как заметил Путин, он учрежден в честь выдающихся граждан страны, совершивших подвиги во имя Родины.

«Проявили особую отвагу, самоотверженность и силу духа и были удостоены «Золотых Звезд» героев, орденов Славы и Святого Георгия. Их великие примеры, бескорыстие и преданность Родине бесконечно дороги нам. Они неотъемлемая часть нашей национальной истории. Самый яркий пример патриотизма, который дает понимание, что значит любовь к родной земле и ответственность за ее будущее. Их жизнь — это надежный ориентир для вас, для молодых поколений граждан России», — подчеркнул Путин.

Этот ориентир, продолжил российский лидер, позволяет сверять верность своих помыслов и поступков, питает стремление стать лучше в учебе, спорте, а также защищать родную землю без оглядки на славу и признание — как настоящие герои.

«Вы, юнармейцы, знаете об этом не понаслышке. Ваше движение создано для того, чтобы объединить ребят, неравнодушных к своей стране и ее истории и культуре. Всегда готовых приносить пользу Родине, быть сопричастными ее судьбе. И то, что свой всероссийский слет вы проводите в День Героев Отечества, — это символично и правильно», — заметил президент.

По словам Путина, юнармейцы активно помогают волонтерам и поисковикам, заботятся о старшем поколении, поддерживают тех, кто нуждается в помощи, включаются в реализацию проектов адресных участников спецоперации, которые достойно продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил.

Он пожелал юнармейцам успехов, не сбавлять темп работы и постоянно развиваться.

В России 9 декабря отмечают День Героев Отечества — праздник военнослужащих, удостоившихся памятных наград за совершенные подвиги.