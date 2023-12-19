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Путин наградил отличившихся бойцов спецоперации звездами Героев России

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Президент РФ Владимир Путин 19 декабря на вручении наград Героям России заявил, что все граждане страны гордятся своими бойцами на спецоперации.

«За доблестное выполнение боевых задач вы удостоены высокого звания — Героя Российской Федерации. Сегодня рад вручить вам эти государственные награды», — объявил он.

Он отметил, что как бойцы, так и командиры всех подразделений войск РФ действуют профессионально, мужественно, плечом к плечу.

«Благодарю вас за храбрость и силу духа. Вся наша страна, все наши граждане гордятся вами и верят в вас», — заявил Путин.

Глава государства также выразил уверенность в том, что Россия добьется всех поставленных целей в СВО и отстоит суверенитет и безопасность страны.

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