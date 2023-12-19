Путин наградил отличившихся бойцов спецоперации звездами Героев России

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря на вручении наград Героям России заявил, что все граждане страны гордятся своими бойцами на спецоперации.

«За доблестное выполнение боевых задач вы удостоены высокого звания — Героя Российской Федерации. Сегодня рад вручить вам эти государственные награды», — объявил он.

Он отметил, что как бойцы, так и командиры всех подразделений войск РФ действуют профессионально, мужественно, плечом к плечу.

«Благодарю вас за храбрость и силу духа. Вся наша страна, все наши граждане гордятся вами и верят в вас», — заявил Путин.

Глава государства также выразил уверенность в том, что Россия добьется всех поставленных целей в СВО и отстоит суверенитет и безопасность страны.

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