Путин заявил о проявляющих чудеса героизма и мужество медиках в зоне СВО
Медики, работающие в зоне специальной военной операции по защите Донбасса, проявляют чудеса героизма, мужество и высокий профессионализм. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста с предприятиями и соцобъектами компании «РЖД».
«Сейчас в сегодняшних условиях особенно в зоне специальной военной операции и военные медики и те, кто работает рядом с ними проявляют без всякого преувеличения, чудеса героизма и мужества и высокий уровень профессионализма», — сказал Путин в ходе телемоста.
Он также обратился к врачам и поблагодарил их за работу в ковидный период.
Ранее, 24 ноября, сообщалось, что «Народный фронт» передал врачам, работающим на марьинском и авдеевском направлениях в зоне спецоперации по защите Донбасса, медицинское оборудование и технику для эвакуации и лечения раненых бойцов. Медики получили передвижные рентгеновские комплексы, стоматологические установки, портативные аппараты УЗИ, переносные дефибрилляторы, тележки для эвакуации раненых и квадроцикл.
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