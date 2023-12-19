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Премьер Польши провел отставки руководителей всех спецслужб страны

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Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
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Премьер-министр Польши Дональд Туск 19 декабря сообщил об утвержденных отставках руководителей всех спецслужб страны, а также о назначении новых.

«Новые руководители служб, в том числе ЦБА (Центральное антикоррупционное бюро. — Ред.), принятие бюджета, увольнение [представителя Польши в совете исполнительных директоров Всемирного банка Яцека] Курского из Вашингтона — это начало дня», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

Польское радио Zet также сообщило, что новым главой центрального антикоррупционного бюро стала Агнешка Квятковская Гурдак. Это вторая женщина, возглавившая польские службы.

13 декабря президент Польши Анджей Дуда привел к присяге Туска. Следом за ним к присяге были приведены министры нового правительства. В тот же день Туск принял решение и поручил уволить руководителей всех пяти польских специальных служб. Для вступления соответствующих решений в силу было необходимо также получение мнений президента Польши и правительственной коллегии спецслужб страны.

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В октябре парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. При этом вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме и утвердили кандидатуру своего лидера Туска на пост главы правительства.

Однако 13 ноября Дуда назначил на должность премьер-министра Матеуша Моравецкого, который возглавлял кабмин республики с 2017 года. Глава государства поручил сформировать правительство ему. 27 ноября в Польше прошла церемония приведения правительства Моравецкого к присяге, он также получил две недели на подготовку обращения к сейму, в котором большинство уже принадлежало оппозиции.

11 декабря депутаты польского сейма вынесли вотум недоверия правительству Моравецкого, а днем позже — вотум доверия правительству Туска, который поддержали все оппозиционные партии сейма — «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые», против высказались до недавнего правящая партия «Право и справедливость» и ультраправое объединение «Конфедерация».

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