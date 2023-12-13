СМИ сообщили о решении Туска уволить глав всех польских спецслужб

Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил уволить руководителей всех пяти польских специальных служб, его решение поддержала парламентская комиссия по спецслужбам. Об этом в среду, 13 декабря, сообщила радиостанция Zet.

В частности, речь идет о главах разведывательного управления, агентства внутренней безопасности, центрального антикоррупционного бюро, а также двух военных ведомств — службы военной разведки и службы военной контрразведки.

«Парламентская специальная комиссия дала положительное заключение об отставке глав пяти спецслужб», — говорится в сообщении.

Комиссия парламента по спецслужбам состоит из семи членов и дает заключения по предложениям премьер-министра о назначении и увольнении глав соответствующих ведомств. Для вступления соответствующих решений в силу необходимо также получение мнений президента Польши и правительственной коллегии спецслужб страны, уточняет радиостанция.

Ранее в этот день президент Польши Анджей Дуда привел к присяге Туска. Следом за ним к присяге были приведены министры нового правительства.

В октябре парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. При этом вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме и утвердили кандидатуру своего лидера Туска на пост главы правительства.

Однако 13 ноября Дуда назначил на должность премьер-министра Матеуша Моравецкого, который возглавлял кабмин республики с 2017 года. Глава государства поручил сформировать правительство ему. 27 ноября в Польше прошла церемония приведения правительства Моравецкого к присяге, он также получил две недели на подготовку обращения к сейму, в котором большинство уже принадлежало оппозиции.

11 декабря депутаты польского сейма вынесли вотум недоверия правительству Моравецкого, а днем позже — вотум доверия правительству Туска, который поддержали все оппозиционные партии сейма — «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые», против высказались до недавнего правящая партия «Право и справедливость» и ультраправое объединение «Конфедерация».