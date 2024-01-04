Под контролем: Британия решила усилиться в Центральной Азии

В 2024 году запланирована встреча на высшем уровне британского руководства с коллегами из стран Центральной Азии в формате «С5+1». В докладе, представленном в парламенте Соединенного Королевства, авторы сетуют на неэффективность взаимодействия британских министров с правительствами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также призывают британские власти более активно противодействовать влиянию России и Китая в регионе. Подробности — в материале «Известий».

На перепутье

Комитет по иностранным делам палаты общин британского парламента опубликовал доклад под названием «Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии». В нем анализируется «отсутствие стратегии» в этом регионе, в целом описывается ситуация в центральноазиатских странах, а также даются практические рекомендации для правительства королевства.

Публикация состоит из восьми глав. Ее авторы подробно описывают особенности каждой из пяти стран — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, — а также советуют правительству «быть смелее и амбициознее в вопросах торговли, прав человека, культурных обменов, регионального сотрудничества в целом».

«Более активное участие страны в Центральной Азии не только может быть потенциально взаимовыгодным, но и должно рассматриваться в качестве геополитического императива», — говорится в документе.

В докладе авторы задают вопрос: «В чем отношения стран ЦА с соседними странами, включая Китай и Россию, создают проблемы для британской внешней политики, а где открывают новые возможности?». В частности, они отмечают, что происходит активное усиление влияния Москвы и Пекина в регионе.

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Помешать этому рекомендуют с помощ ью «последовательного дипломатического взаимодействия на высоком уровне с центральноазиатскими государствами». В результате в 2024 году запланирована встреча на высшем уровне британского руководства с представителями властей этих государств.

Отмечается также необходимость гарантий того, что британские коммерческие услуги «не будут использоваться для незаконных финансовых потоков» из региона. Поскольку, как говорится в публикации, «Британия является ключевым инструментом коррумпированных центральноазиатских элит и узлом для оттока капитала из региона».

В настоящее время Лондон работает с центр альноазиатскими странами и гражданским обществом через министерство международного развития, офисы которого расположены при посольствах королевства в этих государствах. В свою очередь, политику мягкой силы Великобритания осуществляет через Британский совет.

Не в центре внимания

В последнее время растет интерес США и Евросоюза к странам Центральной Азии. В регион зачастили с визитами высокопоставленные американские и европейские политики и дипломаты. Стороны обсуждают сотрудничество в сферах экономики, экологии, энергетики и безопасности.

В рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН лидеры государств ЦА встречались с американским президентом Джозефом Байденом в формате «С5+1» (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США).

Фото: Посольство США в Таджикистане/tj.usembassy.gov Встреча в формате «С5+1»

Этот саммит стал первой встречей американского лидера с коллегами из пяти государств Центральной Азии. До этого с 2015 года переговоры проходили на уровне министров иностранных дел стран «пятерки» с госсекретарем США.

Предыдущая администрация Дональда Трампа не уделяла особого внимания этого региону, поэтому во Временном стратегическом руководстве по национальной безопасности США в 2021 году даже не было упоминания о Центральной Азии. Однако нынешнее правительство решило изменить этот подход.

Три цели Запада

О том, что «США и Великобритания хотят в приоритетном порядке обострить ситуацию в странах Центральной Азии», еще в июне заявлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Центральная Азия стала приоритетным объектом их информационного воздействия для установления контроля над населением. Манипулирование общественным мнением со стороны Вашингтона и Лондона направлено на обострение внутриполитической обстановки, давление на власти и формирование прослойки населения, разделяющей ценности, чуждые многовековым традициям центральноазиатских народов», — пояснил чиновник.

Заместитель директора и научный сотрудник Института глобального управления Шанхайской ак адемии международных исследований Чжао Лун полагает, что западные страны, в частности США, преследуют три основные цели, ради которых повышают уровень диалога «C5+1». Первая — это «спровоцировать кризис доверия» между странами Центральной Азии и Россией.

Фото: REUTERS/Kevin Wurm

«Вторая цель — создать точку влияния, которая будет служить стратегическому соперничеству между великими державами. В глазах американского стратегического сообщества Евразия — основная зона для одновременного сдерживания двух главных соперников США — Китая и России», — уверен политолог.

Эксперт считает, что третья цель — « не остаться в стороне от процесса корректировки региональной интеграции в Центральной Азии». В последние годы пять государств углубляли свою стратегическую автономию и, продвигая интеграцию, усилили всестороннее взаимодействие с основными внешними силами.

«Эти пять держав не только создали формат диалога «C5+1» с США, Европейским союзом, Японией, Южной Кореей, Россией, Индией, Китаем и другими, но и созвали в 2018 году первую консультативную встречу глав государств региона для укрепления своей коллективной идентичности», — пояснил Чжао Лун.

При этом он уверен, что «дальше слов дело не пойдет», хотя Вашингтон и «поднял механизм диалога до уровня глав государств», предложив «повышать устойчивость посредством партнерства», «расширять сотрудничество в области безопасности», «строить экономические и энергетические коридоры «C5+1», «укреплять энергетическую безопасность», «бороться с последствиями изменения климата» и продвигать другие программы сотрудничества.

«И в основном это связано с тремя сдерживающими факторами. Во-первых, США ограничивает недостаточный потенциал «глубоких инвестиций» в Центральную Азию. Во-вторых, страны Центральной Азии ограничены рамками своей «диверсифицированной и сбалансированной» дипломатии», — рассказал специалист.

Заседание Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Он добавил, что, в-третьих, будучи э кстерриториальной державой, расположенной далеко от Евразии, США не способны наладить прагматичные связи со странами Центральной Азии в области безопасности, экономики и торговли, энергетики, экологии и транспорта, соответствующие политическому положению.

«Двустороннее сотрудничество с Китаем и Россией, а также многосторонние связи в рамках таких механизмов, как ШОС, ОДКБ, Евразийский экономический союз, остаются приоритетными для Центральной Азии. Другими словами, главная причина, по которой государства этого региона увеличили частоту и уровень взаимодействия со всеми сторонами, заключается в привлечении внимания и инвестиций крупных держав и достижении взаимодополняющего сотрудничества для содействия своему развитию», — резюмировал эксперт.

Что предложить взамен

Младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Центральная Азия — важный регион для России.

— РФ и центральноазиатские государства связывают тесные экономические, политические, культурные отношения, которые активно развиваются во всех областях. С началом СВО значимость региона для России только выросла, что демонстрируется в том числе увеличением торгового оборота и количеством контактов на высоком уровне, — пояснил политолог.

Западные страны, стремящиеся ослабить Россию, накладывая на нее многочисленные санкции, понимают роль, которую играет для Москвы Центральная Азия.

Встреча помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу и президента Киригизии Садыра Жапарова Фото: Getty Images/Anadolu Agency

— На этом фоне ряд государств Запада предпринимают попытки начать активный диалог со странами региона, стремясь повысить уровень контактов и снизить на них влияние России и Китая. Великобритания, скорее всего, попробует исправить ошибки своего партнера — США, — уверен эксперт.

Визиты в страны региона Дональда Лу, помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии, не привели к каким-либо ощутимым результатам, полагает специалист. В док ладе «Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии», представленном в британском парламенте, отмечается, что непостоянный характер действий США по отношению к региону после вывода войск из Афганистана подорвал доверие стран к Вашингтону.

— Также подчеркивается, что у Великобритании есть шансы на то, чтобы стать долгосрочным и критически важным партнером для стран Центральной Азии, поэтому Лондон может позволить себе быть более напористым и смелым во взаимодействии с ними, — рассказал аналитик.

Гузаеров полагает, что встреча в формате «С5+1» необходима Великобритании «для сверки часов».

Вероятно, страны будут обсуждать финансовые вопросы, возможные области расширения взаимодействия и углубления инвест иционного сотрудничества. В первую очередь, как отмечается в докладе, из-за того, что Великобритания стала важным звеном для элит региона для отмыва денег. В частности, приводится пример с недвижимостью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Эксперт также не исключил, что стороны на встрече могут затронуть вопрос параллельного импорта в Россию.

— Государствам ЦА могут снова напомнить о возможности введения вторичных санкций и необходимости прекращения подобного сотрудничества с Москвой. Однако вероятность того, что страны региона поверят западным обещаниям, остается маленькой. Великобритания не сможет предложить этим государствам каких-либо значимых инвестиций, — подытожил специалист.