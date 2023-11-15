Трамплин в Азию: раскрыт объем российской внешней торговли за 2023 год

Российская Федеральная таможенная служба (ФТС) опубликовала данные по объему внешней торговли России с другими странами за первые девять месяцев 2023 года. Этот показатель составил $530,2 млрд. При этом если экспорт по сравнению с прошлым годом снизился, то импорт, напротив, вырос почти на 20%. Как трактовать эти цифры и что они значат для экономики страны — в материале «Известий».

Что влияет на экспорт

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам девяти месяцев этого года общий объем торговли России с другими странами составил $530,2 млрд.

Из них объем экспорта составил $316,9 млрд, а импорта — $213,3 млрд. Торговое сальдо положительное — $103,6 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт снизился на 29,4% (ранее он составлял $448,9 млрд), а вот импорт вырос на 18,3% ($180,3 млрд в прошлом году).

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Напомним, ФТС частично возобновила публикацию данных о внешней торговле России, прерванную в апреле 2022 года, в марте 2023-го. Тогда таможенная служба раскрыла данные по экспорту и импорту товаров за 2022 год и за январь 2023-го. Затем последовал небольшой перерыв, при этом основные показатели для экспертного сообщества секретом не являются , отмечают собеседники издания.

— Мы теперь имеем возможность видеть общие данные по экспорту и импорту в ежемесячной внешнеторговой статистике Центрального банка, так что порядок цифр является ожидаемым, — рассказала «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Сокращение экспорта почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022-го Беленькая объясняет слабыми показателями в начале года. Тогда этому способствовал «эффект базы» (очень высокие мировые цены на энергоресурсы в I полугодии 2022 года. — Ред.) и вступившие в силу санкции на поставки российской нефти и нефтепродуктов, которые привели к расширению ценового дисконта российской экспортной нефти Urals к бенчмарку нефти Brent до рекордных $35 за баррель.

Сокращение ценового дисконта

С ценовым дисконтом теперь экспортируется не только нефть, но и другие товары российского экспорта, отмечает собеседница издания. Это связано с санкционными ограничениями и перестройкой потоков торговли.

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Сказалось на показателях этого года и продолжающееся с 2022-го снижение экспорта российского газа в ЕС. Однако за последнее время ситуация стала улучшаться: скоординированные действия России и Саудовской Аравии позволили избавиться от избытка предложения на нефтяном рынке, а российские экспортеры адаптировались к потолку цен . «Всё это способствовало сокращению ценового дисконта примерно до $10 за баррель и некоторому замедлению темпов спада экспорта», — объясняет аналитик.

По данным Центрального банка, если в I квартале 2023 года спад экспорта в стоимостном выражении достигал 32% в сравнении год к году, то в III квартале 2023 года он замедлился до 23,9%. Если же сравнивать период с января по сентябрь этого года с более спокойным периодом двухлетней давности (девять месяцев 2021 года), то экспорт и вовсе сократился всего на 7% . Этот показатель опрошенные изданием эксперты критичным не считают.

Что касается импорта, его рост связан с восстановлением экономической активности в России после спада прошлого года и адаптацией внешнеторговых цепочек к санкционным, логистическим и финансовым ограничениям.

Также на рост стоимостного объема импорта могл и повлиять и глобальная инфляция, и рост транзакционных издержек при смене поставщиков и маршрутов торговли, считают специалисты. По данным ФТС, за девять месяцев 2023 года импорт в стоимостном выражении вырос на 18,3% год к году, но если сравнивать его с девятью месяцами 2021 года, импорт фактически вышел на уровень двухлетней давности.

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Общий российский импорт восстановился уже почти до докризисного уровня , утверждает аналитик канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. Он объясняет это развитием торговли с Китаем, Индией, Турцией и Азербайджаном .

— И хотя профицит текущего счета платежного баланса России за первое полугодие снизился в 6,6 раза, я полагаю, что общий рост торгового баланса продолжится и в следующем году, как минимум — в I квартале, — прогнозирует аналитик.

Одна из главных причин, по его мнению, — увеличение числа бартерных сделок в международной торговле, к чему ранее призывали в ФТС.

Азия — главный партнер

Из данных ФТС наибольший интерес , по мнению Ольги Беленькой, представляет разбивка российского экспорта и импорта по укрупненным регионам мира — или континентам.

— Так, видно, что экспорт в Европу за девять месяцев 2023 года сократился в 3,3 раза, а его доля в российском экспорте — c 48 до 20%. В наибольшей мере эту потерю заместило увеличение экспорта в Азию . [Он вырос] на 10,3%, при этом доля в общем экспорте увеличилась с 46 до 71,5% , — обращает внимание собеседница издания.

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Другие направления экспорта (Африка, Америка, Океания) занимают в общей структуре российского экспорта по-прежнему менее 5% каждый. Поэтому, несмотря на сильные относительные изменения ( экспорт в Африку вырос на 54% год к году, а экспорт в Америку упал в 1,7 раз ), существенного вклада в российскую внешнюю торговлю они пока не вносят, констатирует Беленькая.

Структура импорта тоже изменилась — но не так кардинально. Импорт в Россию из Европы сократился за девять месяцев 2023 года на 8,7% год к году (более показательным должно быть сравнение с периодом январь-сентябрь 2021 года), доля Европы сократилась с 35,9 до 27,7% . Доля Азии увеличилась с 55 до 65%. Доля Африки по-прежнему близка к 1%, а доля Америки всё еще выше 5% (5,3% за январь–сентябрь 2023 года против 6,9% годом ранее).

За прошлый год Азия закрепила свои позиции как ключевой внешнеторговый партнер России , резюмирует Ольга Беленькая. «При этом надо понимать, что фактически Азия во многих случаях может являться транзитным звеном для поступления товаров из ЕС или США в Россию, — оговаривается она. — И, напротив, переработанная в условной Индии российская нефть продолжает поступать на западные рынки».

Нефтяные цены

Поддержать торговый баланс на уровне, зафиксированном по итогам первых девяти месяцев 2023 года , будет чрезвычайно сложно, уверены опрошенные изданием эксперты.

По мнению начальника отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, зависимость от импорта и его удорожание в текущих санкционных условиях будет только нарастать . «Ситуацию усугубляют условия мировой экономической рецессии, которая, скорее всего, обвалит цены на углеводороды», — отмечает он.

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Между тем внешний фон, связанный с обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке, перестал разгонять нефтяные цены : баррель Brent стремится упасть до уровня $80, а Urals — до $65.

Однако, согласно прогнозу Соболева, по нефти все цели остаются в силе. «Максимально допустимый диапазон до конца года — на уровне $80–92 по Brent и до $65 по Urals», — считает он.

Много миллиардов рупий

Объем товарооборота в отчете исчисляется миллиардами долларов , но на деле это разнообразные валюты, которые оседают на счетах в банках и далее никак не работают на российскую экономику , утверждает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. «И если с обращением китайских юаней проблем нет — растет импорт, то индийские рупии, малоликвидные за пределами Индии, доставляют российской экономике дискомфорт. Надеемся на эффективность принятых решений насчет инвестиций индийского капитала обратно в Индийский полуостров», — отметила собеседница издания.

И перспективы разрешения этого вопроса действительно наметились. Ранее на это уже обращали внимание высшие лица и эксперты страны, об активных поисках альтернатив в сентябре сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. «В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения, и наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать», — заявил министр на пресс-конференции по итогам саммита G20, проходившего в Нью-Дели.

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