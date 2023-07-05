 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал Наухацкого по делу о госизмене
Общество
Выделенные Дагестану 5 млрд рублей пойдут на развитие Дербента
Общество
В селе под Пензой 18 человек заразились корью
Общество
Пожар на химическом предприятии в Санкт-Петербурге потушен
Происшествия
В Воронежской области три человека пострадали и один погиб от удара молнии
Происшествия
В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ
Авто
Посол РФ рассказал о переговорах о поставках автомобилей на Кубу
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит крупное производство бытовой химии
Мир
В Иране заявили об увеличении поставок энергоносителей после вступления в ШОС
Общество
Путин заявил о передаче Дагестану 5 млрд рублей
Мир
Карчаа заявил о намерении Украины довести ситуацию на ЗАЭС до ядерного инцидента
Мир
МИД РФ назвал невозможными атаки дронов на Московский регион без помощи США и НАТО
Мир
ТОФ США разместил в поздравлении с Днем независимости фотографию с Су-27
/

Не на карантине: Россия наращивает сотрудничество с Киргизией

Москва построит в Бишкеке центр исследования инфекционных болезней
Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парламент Киргизии ратифицировал соглашение с Москвой о строительстве Россией в Бишкеке центра исследований инфекционных болезней. РФ возьмет на себя также обучение местных специалистов. Это противоречит планам Вашингтона в регионе. Американские власти уже третий год работают над созданием биолабораторий на территории страны. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены: Москва наращивает сотрудничество и усиливается в регионе.

Новый карантинный центр

«Ратифицировано соглашение между кабинетом министров Киргизской Республики и правительством Российской Федерации о строительстве и функционировании на территории Киргизской Республики научного центра исследований инфекционных болезней» — такое сообщение опубликовала пресс-служба парламента Киргизии.

Документ между правительствами двух стран был подписан в Москве в марте этого года.

Здание Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Киргизии

Здание Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Киргизии

Фото: 2gis

Новое здание планируют построить на месте Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Киргизии, возведенного в 60-е годы ХХ века.

По словам замминистра здравоохранения Киргизии Бубужан Арыкбаевой, этому зданию нужен капитальный ремонт. Россия, в свою очередь, готова построить под научный центр новое здание, а также оснастить его всем необходимым оборудованием и обучить специалистов, которые впоследствии будут работать в этой структуре.

Когда проект будет выполнен и во сколько он обойдется, не уточняется.

Выдавливают по капле: к чему приведет дефицит воды в Центральной Азии
Эксперты прогнозируют вооруженные конфликты и миллионы новых мигрантов

Борьба за влияние в регионе

Развивать сотрудничество с Киргизией в этой сфере пытаются многие страны. В 2008 году правительства Киргизии и Канады подписали соглашение «О сотрудничестве в области биологической защиты и биологической безопасности», в соответствии с которым Оттава собиралась построить в Бишкеке биолабораторию III класса биобезопасности, выделив на эти цели $60 млн. Однако под давлением общественности строительство заморозилось. При этом офис организации по-прежнему действует в Бишкеке.

исследование
Фото: Global Look Press/Arne Dedert

В июле прошлого года появились сообщения о том, что министерство здравоохранения США планирует профинансировать исследования сибирской язвы в Киргизии. На это предполагалось выделить порядка четверти миллиона долларов. Базой для испытания должна была стать областная больница в городе Ош, расположенная на юге республики.

Контракт минздрава США на исследования сибирской язвы получила Международная высшая школа медицины Киргизии.

Помимо этого, Вашингтон также финансирует исследования в области борьбы с распространением туберкулеза в республике, так или иначе они связаны с биологической деятельностью США в Киргизии.

В целом американские власти рассматривают размещение трех лабораторий в среднеазиатской стране: помимо Оша, еще в Бишкеке и на севере — в Нарынской области. Получить разрешение на строительство лабораторий они пытаются уже третий год подряд.

Таким образом Вашингтон пытается нарастить свое влияние в регионе. Москва, осознавая это, принимает упреждающие меры.

Чувствуют себя как дома: в Центральную Азию вновь прилетела делегация из США
Вашингтон стремится настроить страны региона против Москвы и Пекина

Сотрудничество в разных сферах

— Киргизия — один из важнейших партнеров России в Центральной Азии. В свете последних событий Бишкек демонстрирует прагматичную политику, продолжая развивать с Москвой тесные отношения, в отличие от некоторых стран региона, всё больше стремящихся угодить западным странам, — отметил в беседе с «Известиями» младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров.

исследование
Фото: ism.iuk

По словам эксперта, для России важно стать центром притяжения и сотрудничать со своими партнерами, помогая им развиваться в разных сферах.

— Строительство центра исследования инфекционных болезней, которое будет способствовать повышению уровня национальной безопасности Киргизии и уменьшению зависимости от других стран в случае распространения каких-либо инфекций, является одним из примеров такого сотрудничества, — пояснил он.

Политолог добавил, что демонстрацией стремления к развитию отношений можно считать результаты телефонного разговора президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова 10 апреля, в результате которых оба лидера подтвердили настрой на углубление и укрепление российско-киргизских отношений.

встреча

Встреча министра по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева с министром экономики и коммерции Кыргызстана Данияром Амангельдиевым в рамках ПМЭФ-2023

Фото: Росконгресс/Сергей Михайличенко

— А в рамках ПМЭФ в 2023 году была впервые организована площадка бизнес-диалога Россия – Кыргызстан, что также показывает качество отношений государств и желание углублять взаимодействие в том числе бизнеса. Как отметил первый зампред кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев, Бишкек готов искать новые пути и инструменты для углубления всеобъемлющего сотрудничества с Россией по всем направлениям, — подчеркнул специалист.

Гузаеров рассказал, что развитие отношений между странами идет в различных сферах — от экономики до военной сферы.

— Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал о том, что в Киргизии будет открыто девять русскоязычных общеобразовательных школ, которые будут вести обучение по российским стандартам, — сообщил эксперт.

Он добавил, что в начале июля появились сообщения о том, что Россия и Киргизия вместе с Узбекистаном и Туркменистаном договорились запустить мультимодальный Южный транспортный коридор, который позволит странам вести торговлю в обход Казахстана.

Во время урока в одной из русскоязычных школ Киргизии

Во время урока в одной из русскоязычных школ Киргизии

Фото: правительство Киргизии

— Более того, между странами существует программа экономического сотрудничества до 2027 года, что лишь свидетельствует о крепких связях между государствами. Сотрудничество развивается и в военной сфере. В 2023 году было ратифицировано соглашение между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны, — пояснил политолог.

По его словам, государства стремятся наращивать взаимовыгодное комплексное сотрудничество во всех сферах.

— На фоне частых визитов американских политиков в регион и активизировавшейся политики Китая Москве необходимо предпринимать меры для сохранения и увеличения своего присутствия в Центральной Азии. Успехи в рамках российско-киргизских отношений позволят России решить эту задачу, — резюмировал эксперт.

Страны и дела: мировой экономике прогнозируют реглобализацию
Как изменится расстановка сил крупнейших стран в 2030-х и какое место в ней может занять Россия

Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в разговоре с «Известиями» отмечает, что о планах строительства Россией центра исследования инфекционных болезней в Киргизии стало известно еще зимой.

лечение инфекции
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— На прошлой неделе появилась информация о ратификации парламентом Киргизии соглашения между двумя странами о возведении этого проекта. Спусковым крючком для подобного решения киргизской стороны стала ситуация, произошедшая в 2019 году, то есть даже до всемирного распространения коронавирусной инфекции, — пояснил специалист.

По его словам, тогда выяснилось, что единственная инфекционная больница в стране переполнена и на тот момент просто не могла принимать новых пациентов.

— В 2020 году с приходом пандемии ситуация еще более ухудшилась и стала очевидна необходимость расширения возможностей страны по лечению инфекций. В отношении нынешней ситуации можно сказать, что Россия продолжает наращивать свое присутствие в регионе, — подытожил политолог.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир