Не на карантине: Россия наращивает сотрудничество с Киргизией

Парламент Киргизии ратифицировал соглашение с Москвой о строительстве Россией в Бишкеке центра исследований инфекционных болезней. РФ возьмет на себя также обучение местных специалистов. Это противоречит планам Вашингтона в регионе. Американские власти уже третий год работают над созданием биолабораторий на территории страны. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены: Москва наращивает сотрудничество и усиливается в регионе.

Новый карантинный центр

«Ратифицировано соглашение между кабинетом министров Киргизской Республики и правительством Российской Федерации о строительстве и функционировании на территории Киргизской Республики научного центра исследований инфекционных болезней» — такое сообщение опубликовала пресс-служба парламента Киргизии.

Документ между правительствами двух стран был подписан в Москве в марте этого года.

Здание Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Киргизии Фото: 2gis

Новое здание планируют построить на месте Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Киргизии, возведенного в 60-е годы ХХ века.

По словам замминистра здравоохранения Киргизии Бубужан Арыкбаевой, этому зданию нужен капитальный ремонт. Россия, в свою очередь, готова построить под научный центр новое здание, а также оснастить его всем необходимым оборудованием и обучить специалистов, которые впоследствии будут работать в этой структуре.

Когда проект будет выполнен и во сколько он обойдется, не уточняется.

Борьба за влияние в регионе

Развивать сотрудничество с Киргизией в этой сфере пытаются многие страны. В 2008 году правительства Киргизии и Канады подписали соглашение «О сотрудничестве в области биологической защиты и биологической безопасности», в соответствии с которым Оттава собиралась построить в Бишкеке биолабораторию III класса биобезопасности, выделив на эти цели $60 млн. Однако под давлением общественности строительство заморозилось. При этом офис организации по-прежнему действует в Бишкеке.

Фото: Global Look Press/Arne Dedert

В июле прошлого года появились сообщения о том, что министерство здравоохранения США планирует профинансировать исследования сибирской язвы в Киргизии. На это предполагалось выделить порядка четверти миллиона долларов. Базой для испытания должна была стать областная больница в городе Ош, расположенная на юге республики.

Контракт минздрава США на исследования сибирской язвы получила Международная высшая школа медицины Киргизии.

Помимо этого, Вашингтон также финансирует исследования в области борьбы с распространением туберкулеза в республике, так или иначе они связаны с биологической деятельностью США в Киргизии.

В целом американские власти рассматривают размещение трех лабораторий в среднеазиатской стране: помимо Оша, еще в Бишкеке и на севере — в Нарынской области. Получить разрешение на строительство лабораторий они пытаются уже третий год подряд.

Таким образом Вашингтон пытается нарастить свое влияние в регионе. Москва, осознавая это, принимает упреждающие меры.

Сотрудничество в разных сферах

— Киргизия — один из важнейших партнеров России в Центральной Азии. В свете последних событий Бишкек демонстрирует прагматичную политику, продолжая развивать с Москвой тесные отношения, в отличие от некоторых стран региона, всё больше стремящихся угодить западным странам, — отметил в беседе с «Известиями» младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров.

Фото: ism.iuk

По словам эксперта, для России важно стать центром притяжения и сотрудничать со своими партнерами, помогая им развиваться в разных сферах.

— Строительство центра исследования инфекционных болезней, которое будет способствовать повышению уровня национальной безопасности Киргизии и уменьшению зависимости от других стран в случае распространения каких-либо инфекций, является одним из примеров такого сотрудничества, — пояснил он.

Политолог добавил, что демонстрацией стремления к развитию отношений можно считать результаты телефонного разговора президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова 10 апреля, в результате которых оба лидера подтвердили настрой на углубление и укрепление российско-киргизских отношений.

Встреча министра по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева с министром экономики и коммерции Кыргызстана Данияром Амангельдиевым в рамках ПМЭФ-2023 Фото: Росконгресс/Сергей Михайличенко

— А в рамках ПМЭФ в 2023 году была впервые организована площадка бизнес-диалога Россия – Кыргызстан, что также показывает качество отношений государств и желание углублять взаимодействие в том числе бизнеса. Как отметил первый зампред кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев, Бишкек готов искать новые пути и инструменты для углубления всеобъемлющего сотрудничества с Россией по всем направлениям, — подчеркнул специалист.

Гузаеров рассказал, что развитие отношений между странами идет в различных сферах — от экономики до военной сферы.

— Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал о том, что в Киргизии будет открыто девять русскоязычных общеобразовательных школ, которые будут вести обучение по российским стандартам, — сообщил эксперт.

Он добавил, что в начале июля появились сообщения о том, что Россия и Киргизия вместе с Узбекистаном и Туркменистаном договорились запустить мультимодальный Южный транспортный коридор, который позволит странам вести торговлю в обход Казахстана.

Во время урока в одной из русскоязычных школ Киргизии Фото: правительство Киргизии

— Более того, между странами существует программа экономического сотрудничества до 2027 года, что лишь свидетельствует о крепких связях между государствами. Сотрудничество развивается и в военной сфере. В 2023 году было ратифицировано соглашение между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны, — пояснил политолог.

По его словам, государства стремятся наращивать взаимовыгодное комплексное сотрудничество во всех сферах.

— На фоне частых визитов американских политиков в регион и активизировавшейся политики Китая Москве необходимо предпринимать меры для сохранения и увеличения своего присутствия в Центральной Азии. Успехи в рамках российско-киргизских отношений позволят России решить эту задачу, — резюмировал эксперт.

Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в разговоре с «Известиями» отмечает, что о планах строительства Россией центра исследования инфекционных болезней в Киргизии стало известно еще зимой.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— На прошлой неделе появилась информация о ратификации парламентом Киргизии соглашения между двумя странами о возведении этого проекта. Спусковым крючком для подобного решения киргизской стороны стала ситуация, произошедшая в 2019 году, то есть даже до всемирного распространения коронавирусной инфекции, — пояснил специалист.

По его словам, тогда выяснилось, что единственная инфекционная больница в стране переполнена и на тот момент просто не могла принимать новых пациентов.