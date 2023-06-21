 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон назвал потери ВСУ характерной частью конфликта
Мир
В минобороны Украины признали трудности в ходе контрнаступления
Мир
В США заявили о готовности ВМС к поискам пропавшего в Атлантике батискафа
Мир
Инвестор из США назвал ПМЭФ опровержением тезиса об изоляции России
Мир
В Пентагоне оценили ход контрнаступления ВСУ
Мир
ЕС обратится к Китаю с призывом помочь завершить конфликт на Украине
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Швейцарии зерновую сделку
Спорт
ФК «Сочи» подписал контракт со словенским полузащитником Крамаричем
Политика
ГД приняла закон о штрафах за использование зарубежных мессенджеров госслужащими
Мир
Канада отправила второй корабль на поиски пропавшего в Атлантике батискафа
Мир
Десятки авиарейсов задержаны в нидерландском Схипхоле из-за приближения шторма
Общество
Гидрометцентр сообщил о приближающихся заморозках в четырех регионах ЦФО
Спорт
МОК уравнял мужские и женские дистанции в лыжных дисциплинах на Олимпиаде-2026
/

Страны и дела: мировой экономике прогнозируют реглобализацию

Как изменится расстановка сил крупнейших стран в 2030-х и какое место в ней может занять Россия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К 2035 году в мировой экономике завершится процесс реглобализации. Такой сценарий приводится в июньском докладе Агентства стратегических инициатив (АСИ), подготовленном экономистом Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрием Белоусовым («Известия» его изучили). Прогноз означает прекращение острого мирового кризиса и создание правил игры между новыми центрами силы, одним из которых может стать Россия, полагают экономисты. Для этого РФ консолидирует вокруг себя ресурсы соседних и развивающихся стран.

Встать в перестройку

В ближайшие два года эксперты ожидают распространение конфликтности между странами, а ключевым фактором противоборств станут технологии. И уже в следующем десятилетии завершится период глобальной силовой перестройки мира. Это приведет к регионализации и реглобализации. Такие сценарии развития содержатся в июньском докладе АСИ (НКО, созданная правительством) в рамках проекта «Горизонт-2040». Автор исследования — руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Как отмечается в документе, уже сегодня идет регионализация производств. Это означает концентрацию деятельности на местном уровне и развитие отношений между соседними государствами.

флаги россия китай
Фото: ТАСС/Алексей Никольский

С другой стороны, в финансовых системах этого не происходит. США навязывают свои правила другим, разрабатывая трансграничные санкции, подчеркивается в докладе. Так, например, западные компании боятся работать с Россией из-за страха вторичных ограничений.

Реглобализация подразумевает завершение острого межгосударственного кризиса и создание правил игры между новыми центрами силы, пояснил «Известиям» Дмитрий Белоусов.

Результатом новых договоренностей будет формирование нескольких пространств, которые в значительной степени обеспечивают себя ресурсами и военными силами, возможно, коалиционного характера ради гарантий безопасности. Уже сейчас Китай выстраивает свою инновационную систему и старается замкнуть на себя потоки российских энергоносителей, — рассказал он.

Однополярное расстройство: в США вновь набирают силу изоляционистские идеи
В Америке всё чаще вспоминают о доктрине Монро и о том, как она может быть применена сегодня

При этом Россия стремится к тому, чтобы стать одним из центров силы, продолжил Дмитрий Белоусов. Для этого она консолидирует ресурсы постсоветских и развивающихся стран вокруг себя.

Именно сегодня важно сформулировать описательные модели, образы будущего, сценарии, которые помогут обществу успешно пройти через эпоху перемен, пояснил «Известиям» советник генерального директора АСИ по стратегии Сергей Черкасов. Главные цели всего проекта «Горизонт-2040» — определить позиции России на международной арене к этому году и предложить сценарии долгосрочного развития.

завод производство
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Россия уже занимает шестое место среди экономик мира по величине ВВП, рассказали «Известиям» в Минэке. Там уточнили, что речь о паритете покупательной способности. Он рассчитывается на основе цены общей корзины товаров и услуг в каждой стране-участнице и показывает, что местная валюта позволяет купить в другом государстве.

Смещение плюсов: по итогам года экономисты прогнозируют рост ВВП на 0,9%
Какие факторы позволят ему восстанавливаться и что может помешать этому

— Минэкономразвития помогает экспортерам переориентироваться на динамично развивающиеся регионы и рынки, принимает меры по укреплению технологического суверенитета, — прокомментировали в ведомстве.

Цифровые финансы активны

Скорее всего, в 2030-х мир выйдет на новое равновесие, которое заодно ответит на вопросы о порядке расчетов в цифровых финансовых активах (ЦФА). Это зафиксирует расстановку сил и новую экономическую географию, — отметил Дмитрий Белоусов.

В исследовании также прогнозируется бум ЦФА и денег метавселенных в 2025–2027 годах.

ЦБ банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В пресс-службе Минфина в ответ на запрос «Известий» сослались на слова директора департамента финансовой политики Ивана Чебескова, который в июне говорил, что объем ЦФА в России через пять лет может вырасти до 5–10% от всего фондового рынка, если барьеры в отрасли будут сняты. По его мнению, развитие сферы невозможно без использования денег граждан, которые лежат в криптоактивах. По оценкам Чебескова, речь идет о 10–15 трлн рублей.

Как считает Дмитрий Белоусов, главный вопрос в установлении порядка оборота ЦФА — влияние на расчеты в старых активах и последующее перераспределение операций между банками и странами.

Как сообщил ранее «Известиям» заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, в России планируется запустить эксперимент по проведению трансграничных расчетов с цифровыми финансовыми активами. По его словам, правительство поддерживает предложение. По прогнозам экспертов, такая система поможет в проведении трансакций на фоне санкций и позволит сохранить анонимность, а риски внешнего вмешательства снизятся.

Перемены токена: в РФ хотят провести эксперимент по международным расчетам с ЦФА
Когда бизнес сможет начать проводить такие сделки и с какими активами

Бремя перемен

Прогнозируя, что Россия станет одной из ведущих экономик мира, аналитики, возможно, в какой-то мере выдают желаемое за действительное, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

— Пока всё идет к тому, что РФ потеряет экономическое влияние над некоторыми бывшими республиками СССР и еще сильнее сократится в размерах ВВП. Даже официальные прогнозы по росту дают в лучшем случае стагнацию, — отметил он.

По его мнению, сейчас формируются два технологических стандарта (американский и китайский), которые в будущем могут разделить планету на два несовместимых лагеря. До России все передовые инновации станут доходить в китайской версии, адаптированной под рынок РФ, полагает эксперт.

Валюта, деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Для того чтобы сценарий с реглобализацией состоялся, нужно найти замену доллару, но пока альтернативы ему нет, отметила заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. По самым скромным оценкам, американская валюта сохранит свое преимущество в ближайшие 10 лет, сказала она.

Резерв на будущее: когда появится новая доминирующая валюта
В числе наиболее вероятных претендентов — китайский юань и гонконгский доллар

Вместе с тем, если посмотреть на использование доллара в резервах центробанков мира, то можно заметить, что 20 лет назад эта цифра превышала 70%, а сейчас она упала меньше 60%, говорил ранее в интервью «Известиям» гендиректор АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков также обращал внимание на то, что товарооборот в долларах «за короткий промежуток времени» сократился с 70 до 60%.

— Естественно, этот процесс будет продолжаться <...>. Поэтому, конечно, не за один, два года, но за 10 лет Америка как великая финансовая держава может сойти на нет, — считает депутат.

В следующем десятилетии Россия будет производить 2–3% глобального ВВП, станет занимать более существенную долю в мировой промышленности, по-прежнему будет активно торговать со странами Центральной Азии, Китаем и в каком-то виде с Европой, прогнозирует директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир