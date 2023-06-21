Страны и дела: мировой экономике прогнозируют реглобализацию

К 2035 году в мировой экономике завершится процесс реглобализации . Такой сценарий приводится в июньском докладе Агентства стратегических инициатив (АСИ), подготовленном экономистом Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрием Белоусовым («Известия» его изучили). Прогноз означает прекращение острого мирового кризиса и создание правил игры между новыми центрами силы, одним из которых может стать Россия , полагают экономисты. Для этого РФ консолидирует вокруг себя ресурсы соседних и развивающихся стран.

Встать в перестройку

В ближайшие два года эксперты ожидают распространение конфликтности между странами , а ключевым фактором противоборств станут технологии. И уже в следующем десятилетии завершится период глобальной силовой перестройки мира. Это приведет к регионализации и реглобализации . Такие сценарии развития содержатся в июньском докладе АСИ (НКО, созданная правительством) в рамках проекта «Горизонт-2040». Автор исследования — руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Как отмечается в документе, уже сегодня идет регионализация производств . Это означает концентрацию деятельности на местном уровне и развитие отношений между соседними государствами.

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С другой стороны, в финансовых системах этого не происходит. США навязывают свои правила другим, разрабатывая трансграничные санкции, подчеркивается в докладе. Так, например, западные компании боятся работать с Россией из-за страха вторичных ограничений.

Реглобализация подразумевает завершение острого межгосударственного кризиса и создание правил игры между новыми центрами силы , пояснил «Известиям» Дмитрий Белоусов.

— Результатом новых договоренностей будет формирование нескольких пространств, которые в значительной степени обеспечивают себя ресурсами и военными силами , возможно, коалиционного характера ради гарантий безопасности. Уже сейчас Китай выстраивает свою инновационную систему и старается замкнуть на себя потоки российских энергоносителей, — рассказал он.

При этом Россия стремится к тому, чтобы стать одним из центров силы , продолжил Дмитрий Белоусов. Для этого она консолидирует ресурсы постсоветских и развивающихся стран вокруг себя.

Именно сегодня важно сформулировать описательные модели, образы будущего, сценарии, которые помогут обществу успешно пройти через эпоху перемен , пояснил «Известиям» советник генерального директора АСИ по стратегии Сергей Черкасов. Главные цели всего проекта «Горизонт-2040» — определить позиции России на международной арене к этому году и предложить сценарии долгосрочного развития.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Россия уже занимает шестое место среди экономик мира по величине ВВП, рассказали «Известиям» в Минэке . Там уточнили, что речь о паритете покупательной способности. Он рассчитывается на основе цены общей корзины товаров и услуг в каждой стране-участнице и показывает, что местная валюта позволяет купить в другом государстве.

— Минэкономразвития помогает экспортерам переориентироваться на динамично развивающиеся регионы и рынки, принимает меры по укреплению технологического суверенитета, — прокомментировали в ведомстве.

Цифровые финансы активны

— Скорее всего, в 2030-х мир выйдет на новое равновесие, которое заодно ответит на вопросы о порядке расчетов в цифровых финансовых активах (ЦФА). Это зафиксирует расстановку сил и новую экономическую географию, — отметил Дмитрий Белоусов.

В исследовании также прогнозируется бум ЦФА и денег метавселенных в 2025–2027 годах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В пресс-службе Минфина в ответ на запрос «Известий» сослались на слова директора департамента финансовой политики Ивана Чебескова, который в июне говорил, что объем ЦФА в России через пять лет может вырасти до 5–10% от всего фондового рынка, если барьеры в отрасли будут сняты. По его мнению, развитие сферы невозможно без использования денег граждан, которые лежат в криптоактивах. По оценкам Чебескова, речь идет о 10–15 трлн рублей .

Как считает Дмитрий Белоусов, главный вопрос в установлении порядка оборота ЦФА — влияние на расчеты в старых активах и последующее перераспределение операций между банками и странами.

Как сообщил ранее «Известиям» заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, в России планируется запустить эксперимент по проведению трансграничных расчетов с цифровыми финансовыми активами . По его словам, правительство поддерживает предложение. По прогнозам экспертов, такая система поможет в проведении трансакций на фоне санкций и позволит сохранить анонимность, а риски внешнего вмешательства снизятся.

Бремя перемен

Прогнозируя, что Россия станет одной из ведущих экономик мира, аналитики, возможно, в какой-то мере выдают желаемое за действительное , считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

— Пока всё идет к тому, что РФ потеряет экономическое влияние над некоторыми бывшими республиками СССР и еще сильнее сократится в размерах ВВП. Даже официальные прогнозы по росту дают в лучшем случае стагнацию, — отметил он.

По его мнению, сейчас формируются два технологических стандарта (американский и китайский), которые в будущем могут разделить планету на два несовместимых лагеря. До России все передовые инновации станут доходить в китайской версии, адаптированной под рынок РФ , полагает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Для того чтобы сценарий с реглобализацией состоялся, нужно найти замену доллару , но пока альтернативы ему нет, отметила заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. По самым скромным оценкам, американская валюта сохранит свое преимущество в ближайшие 10 лет, сказала она.

Вместе с тем, если посмотреть на использование доллара в резервах центробанков мира, то можно заметить, что 20 лет назад эта цифра превышала 70%, а сейчас она упала меньше 60% , говорил ранее в интервью «Известиям» гендиректор АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков также обращал внимание на то, что товарооборот в долларах «за короткий промежуток времени» сократился с 70 до 60%.

— Естественно, этот процесс будет продолжаться <...>. Поэтому, конечно, не за один, два года, но за 10 лет Америка как великая финансовая держава может сойти на нет, — считает депутат.