Мурашко заявил о положительной динамике состояния пострадавших при стрельбе в Брянске

Динамика состояния пострадавших при стрельбе в гимназии № 5 в Брянске положительная. Об этом заявил в воскресенье, 17 декабря, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Хорошо. Динамика положительная», — прокомментировал состояние пострадавших ТАСС глава Минздрава.

Ранее, 12 декабря, Мурашко сообщил, что все пострадавшие находились в стабильном состоянии и продолжали получать необходимое лечение. Медики уже провели все необходимые оперативные вмешательства, уточнил он. Всего в результате инцидента ранения получили пять школьников. 9 декабря двух из них эвакуировали в Москву и прооперировали, оставшиеся трое продолжили лечение в больницах Брянска.

Трагедия произошла 7 декабря, когда 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Отцу школьницы Дмитрию Афанаскину были предъявлены обвинения в небрежном хранении огнестрельного оружия и доведении до самоубийства. Директор ЧОО «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный, а также охранница Галина Черткова, находившаяся на посту, подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух лиц.

Замдиректора гимназии по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова обвиняется в халатности, повлекшей смерть по неосторожности.