Мишустин назвал правительство «командой Путина» и призвал продолжать работу

Правительство России — это команда президента РФ Владимира Путина, надо продолжать эффективную работу, подчеркнул 15 декабря премьер-министр страны Михаил Мишустин, говоря о решении Путина баллотироваться на выборах в 2024 году.

«Владимир Путин дал согласие баллотироваться в президенты, работать для дальнейшего развития страны, что отвечает запросам людей. Правительство РФ — это команда Путина, нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан», — отметил он.

Мишустин также указал на то, что поручения президента для правительства являются приоритетом.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Так он ответил на просьбу спикера парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) и участника спецоперации Артема Жоги об участии в президентской кампании.

Тогда же Центризбирком РФ утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

7 декабря Совфед принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства.