По факту ДТП с перевозившим учителей автобусом организована проверка

Александровская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом, перевозившим учителей из Костромской области. Об этом 13 декабря сообщили в Telegram-канале прокуратуры.



«Установлено, что 13 декабря в 13:20 на 111-м км автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в 500 м от границы Владимирской и Ярославской областей пассажирский автобус, перевозящий учителей из Костромской области, совершил столкновение с двигавшимся впереди него грузовым автомобилем», — указано в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, а пассажиры, которым не потребовалась госпитализация, находятся в пункте обогрева в районе деревни Верхние Дворики.



«На место происшествия незамедлительно выехал заместитель александровского городского прокурора Владимир Кузьмин, организованы и проводятся проверочные мероприятия», — сообщили в прокуратуре.



Отмечается, что в ходе проверки прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе вопросам соблюдения законодательства при оказании услуг пассажирских перевозок, качеству состояния дорожного полотна и своевременности его очистки от снега.



В местных СМИ также сообщили, что губернатор Костромской области Сергей Ситников выехал в Александров Владимирской области, где располагаются пострадавшие педагоги.

В этот же день автобус с учителями из Костромской области попал в ДТП, когда ехал в Москву на закрытие Года педагога и наставника. В аварии пострадали 20 человек, водитель транспорта погиб, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Педагогов разместили в пунктах временного пребывания. Известно, что автобус арендовали у частной организации, занимающейся пассажирскими перевозками.