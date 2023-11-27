Потому что мы пилоты

Три года назад в Брянской, Калужской и Нижегородской областях стартовали пилотные проекты по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с наиболее тяжелыми последствиями. Наезды на пешеходов, вождение в состоянии опьянения и выезд на полосу встречного движения — таковы, по статистике, три основные причины ДТП, в которых чаще всего гибнут люди. Какими темпами реализуются поставленные задачи и что за технологии используются для их решения, рассказывают «Известия».

Внимание: пешеход!

Проект, направленный на повышение безопасности пешеходов, стартовал в Брянской области в октябре 2020 года. Причина, по которой именно этот регион стал площадкой для проверки эффективности пилотной программы, проста. К тому времени случаи наездов на пешеходов составляли едва ли не треть всех ДТП, регистрируемых в Брянской области, — более 70 погибших в год. И такая ситуация сохранялась на протяжении нескольких лет подряд.

Для борьбы с проблемой был разработан план мероприятий проекта, рассчитанный на пять лет, по истечении которых число погибших пешеходов в сравнении с показателями 2017 года должно сократиться в 1,7 раза. Очевидно, что достижение напрямую зависит от согласованности действий Госавтоинспекции, регионального минтранса, МЧС и дорожников. Как только координация между вовлеченными ведомствами и службами была налажена, кривая статистики под воздействием солидарной силы немедленно устремилась вниз. Уже по итогам 2021-го число погибших в автоавариях пешеходов снизилось на 11%. Тенденция продолжилась и далее. Так, в прошлом году количество зарегистрированных в регионе ДТП с участием пешеходов сократилось на 27,1%, а число жертв таких происшествий — на 42,9%.

Как рассказали «Известиям» в Госавтоинспекции Брянской области, к настоящему времени в рамках проекта проинспектировано уже более 3 тыс. пешеходных переходов, определены факторы, способствующие возникновению ДТП, выявлено около 200 наиболее опасных участков дорог с высоким риском наездов на пешеходов. Все недостатки устранены, отметили в Госавтоинспекции региона.

Например, на 14 участках дорог вне населенных пунктов перед пешеходными переходами и остановками общественного транспорта введено ограничение максимальной скорости движения до 70 км/ч. Также сниженный лимит скорости до 40 км/ч введен на 81 участке улиц в крупных населенных пунктах региона. На 12 отрезках трасс установлены муляжи камер, фиксирующих нарушения ПДД. Кроме того, ряд пешеходных переходов в регионе оснащен особыми проекционными системами подсветки, которые делают человека, переходящего дорогу, более заметным для водителя.

Только в этом году в Брянской области приведены в нормативное состояние пять остановок общественного транспорта и 29 км тротуаров. Также установлено более 5,5 км заградительных барьеров, препятствующих выходу на проезжую часть в запрещенном месте. И повсеместно прибавилось «лежачих полицейских», вынуждающих водителей тормозить перед зеброй.

Еще одна простая, но довольно эффективная мера профилактики ДТП с участием пешеходов — так называемые шериф-балки. Они имитируют работу проблесковых маячков патрульного автомобиля и ожидаемо дисциплинируют водителей. В этом году такие устройства появились еще на шести участках автодорог региона.

Впрочем, есть водители, которых не остановить предупредительными мерами. Они продолжают нарушать ПДД, подвергая риску пешеходов. Такие автомобилисты у брянских автоинспекторов на особом контроле. С начала этого года было выявлено почти 4,5 тыс. случаев нарушения правил проезда пешеходных переходов, и все лихачи понесли заслуженное наказание, отметили в Госавтоинспекции региона. Впрочем, пешеходы нарушают ПДД еще чаще. В 2023 году инспекторы на дорогах Брянска зарегистрировали более 8,6 тыс. таких случаев, и виновные также были привлечены к ответственности.

Штрафы — действенная мера, но главная задача — не допустить нарушения. Поэтому просветительские и разъяснительные мероприятия — это чрезвычайно важная часть работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Как отметили в Госавтоинспекции региона, с начала года в области было проведено более 70 мероприятий и акций, направленных на привлечение внимания граждан к проблемам безопасности пешеходов. Распространено более 15 тыс. памяток о необходимости соблюдения мер безопасности на дорогах и применения световозвращающих элементов.

— Эффективность проделанной работы подтверждается цифрами. Есть целевые показатели пилотного проекта. И уже третий год подряд мы их выполняем, — рассказал «Известиям» начальник управления Госавтоинспекции Брянской области, полковник полиции Михаил Будылин. Он отметил: с начала года на дорогах региона зарегистрировано 108 ДТП с участием пешеходов при целевом показателе 144 автоаварии.

Нам не стоит встречаться

В Калужской области пилотный проект стартовал в мае 2021 года. Здесь основной упор был сделан на снижение количества происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения. Более 80% автомобильных трасс в регионе — двухполосные, поэтому проблема наиболее тяжелых, лобовых ДТП из-за нарушений правил обгона в Калужской области стояла особенно остро. С 2016-го доля таких происшествий ежегодно прирастала на 20–40%.

Результаты появились уже в первые полгода реализации проекта: количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, снизилось на 11%. В следующем году значение показателя уменьшилось еще на 42,9%. Итоги этого года пока подводить рано, но по результатам истекших десяти месяцев можно сказать, что положительная тенденция продолжается, отмечают в Гос­автоинспекции Калужской области.

В рамках реализации проекта на участках трасс, где чаще всего происходят лобовые столкновения, были установлены разделительные барьеры. В итоге только на одном таком отрезке трассы протяженностью около 2 км удалось предотвратить несколько потенциально смертельных ДТП. Также на 35 участках дорог был снижен скоростной лимит (до 70 км/ч), а на 54 отрезках трасс, где не обеспечивается безопасная видимость, нанесена сплошная линия разметки и установлены дорожные знаки, запрещающие обгон.

Одновременно с такими знаками появились и информационные таблички, подсказывающие водителю, когда будет разрешен обгон. Это дает автомобилистам возможность заранее просчитать свои действия и совершить маневр там, где это наиболее безопасно, отмечают в Госавтоинспекции Калужской области.

Вместе с тем в ходе обследования трасс были обнаружены участки, где обгон разрешен, но разросшийся кустарник препятствует безопасному совершению этого маневра, ограничивая видимость дороги для водителя. По результатам инспекции были вырублены кустарники и подрезаны кроны деревьев на площади более 13 га.

На потенциально опасных участках дорог ввели усиленное патрулирование нарядами ДПС. Одновременно в регионе появилось 33 стационарных и 13 передвижных комплексов, которые в автоматическом режиме фиксируют нарушение правил обгона. В этом году с помощью такой аппаратуры было выявлено почти 5 тыс. случаев выезда на встречную полосу там, где это запрещено знаками и разметкой.

Госавтоинспекция региона ведет активную воспитательную и просветительскую работу с водителями, привлекая к ней самые актуальные информационные каналы. Кроме того, по инициативе Госавтоинспекции в региональных автошколах увеличено количество занятий, посвященных правилам обгона, расположения транспортных средств на проезжей части и принципам безопасного управления автомобилем.

Одновременно идет активный поиск новых эффективных механизмов, направленных на сокращение показателей по этому виду аварийности.

— Успехи есть. Но опыт показывает, что темп снижения показателей со временем замедляется. Прежние меры уже не приводят к столь интенсивному сокращению. Требуются новые меры и инструменты, более сложные инфраструктурные решения и формы воспитательной работы, — отметил начальник управления Госавтоинспекции Калужской области, полковник полиции Алексей Холопов.

Трезвый подход

В Нижегородской области пилотный проект, направленный на сокращение количества ДТП с участим нетрезвых водителей, был запущен в апреле 2021 года. К 2020-му область занимала печальное третье место по количеству таких происшествий.

В отличие от других регионов, где снижения показателей аварийности удалось добиться в том числе инженерными решениями, в Нижегородской области основная работа легла на плечи инспекторов ДПС. В ходе анализа «пьяных» автоаварий выяснилось, что значительная их часть приходится на отдаленные районы области, и количество патрульных экипажей в этих местах было увеличено.

Понятно, что обеспечить присутствие полицейского на каждом перекрестке невозможно. Но можно заручиться поддержкой граждан, объяснить людям, какую опасность для них представляет пьяный за рулем, рассказать, как они могут предотвратить вероятную трагедию, просто позвонив по телефону в службу «112».

Сейчас это может сделать любой гражданин в любом регионе. Но в Нижегородской области систему построили максимально эффективно. Сигнал автоматически переадресуется в управление Госавтоинспекции, где информацию круглосуточно обрабатывают дежурные. Полицейские с использованием систем «Поток» и «Паутина» прогнозируют возможный маршрут движения подозрительной машины и направляют на перехват ближайший наряд. К отработке таких сигналов привлекаются не только инспекторы ДПС, но и сотрудники ППС и даже участковые. Главное — остановить такой автомобиль. Если состояние водителя не вызывает у полицейских вопросов, он спокойно продолжает поездку.

Как рассказали «Известиям» в Госавтоинспекции Нижегородской области, схема оказалась результативной. Так, в 2021 году в службу «112» поступило более 2,1 тыс. таких сигналов. В 510 случаях опасения неравнодушных граждан подтвердились: за рулем были нетрезвые водители. В прошлом году количество таких звонков выросло до 2,7 тыс. — были задержаны 659 автомобилистов в состоянии опьянения. Примерно столько же сигналов поступило за десять месяцев этого года — от управления ТС были отстранены 639 человек.

С апреля этого года, согласно постановлению губернатора Нижегородской области, гражданам, сообщившим в полицию о нетрезвом водителе, полагается денежное вознаграждение в размере 2 тыс. рублей. В Госавтоинспекции региона особо подчеркивают, что информирование о пьяных за рулем — это не донос, а проявление гражданской ответственности.

— Люди проявляют сознательную гражданскую позицию, пресекают правонарушение и тем самым предупреждают возможное ДТП, спасают жизни. Денежное вознаграждение — это благодарность государства за их социально значимую деятельность, — подчеркнул начальник управления Госавтоинспекции Нижегородской области, полковник полиции Владимир Ежов.

Разумеется, работа по снижению количества ДТП с участием нетрезвых водителей не ограничивается только патрулированием и отработкой сигналов от граждан. Особая роль в этом направлении отводится информационной и разъяснительной деятельности Госавтоинспекции. Уже с начала этого года Госавтоинспекция Нижегородской области при поддержке общественности и средств массовой информации провела более 600 мероприятий по профилактике случаев нетрезвого вождения.

Программа пилотных проектов в Брянской, Калужской и Нижегородской областях рассчитана на пять лет. Как отметили в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, самые удачные практики будут масштабированы в объемах всей страны. И это, безусловно, сделает наши дороги еще безопаснее.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».