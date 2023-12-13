Автобус с учителями из Костромской области попал в ДТП на пути в Москву

Арендованный автобус с учителями из Костромской области, которые ехали в Москву на закрытие Года педагога и наставника, попал в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе администрации региона.

«На участке федеральной трассы на границе Ярославской и Владимирской областей автобус с костромскими учителями попал в дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько человек, им оказывается необходимая медицинская помощь. Водитель погиб», — сообщается в на портале государственных органов Костромской области.

Уточняется, что автобус арендовали у частной организации, занимающейся пассажирскими перевозками.

Губернатор региона Сергей Ситников распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Он попросил связаться с профильными структурами соседних регионов, чтобы организовать сопровождение педагогов. По личной просьбе Ситникова к месту аварии направили два автобуса из Ярославля и экипаж ДПС.

Педагогов разместят в пунктах временного пребывания, обеспечат горячим питанием, окажут психологическую помощь и доставят домой.

Ранее, 12 декабря сообщалось что на 124-м км автодороги Могойтуй – Сретенск – Олочи в Забайкалье произошло столкновение Nissan Serena и «КамАЗа», в результате которого погибла 71-летняя женщина, еще семь человек получили травмы.