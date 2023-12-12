В Забайкалье в ДТП с минивэном один человек погиб и семеро пострадали
В ДТП в Забайкалье погибла 71-летняя женщина, еще семь человек получили травмы. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Отмечается, что на 124-м км автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи произошло столкновение Nissan Serena и «КамАЗа».
«В результате ДТП погибла пассажирка минивэна 1952 года рождения, которая находилась на переднем пассажирском сиденье. Семь человек, включая водителя Nissan 1988 года рождения, доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Погибшая и пострадавшие — жители Сретенского района», — говорится в сообщении ведомства.
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы ОМВД России по Шилкинскому району.
11 декабря в Липецкой области возбудили уголовное дело по факту ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими на трассе Липецк — Данков. Авария произошла вечером 9 декабря на 13-м км дороги Липецк — Данков, недалеко от села Копцевы Хутора. По предварительным данным, 39-летний водитель УАЗ «буханка» выехал на встречку и врезался в «Ладу Гранта» под управлением 37-летнего мужчины.