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В ДТП с перевозившим учителей автобусом пострадали 20 человек

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Фото: t.me/vladprok33
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В ДТП с автобусом, перевозившим учителей, пострадали 20 человек, водитель транспортного средства погиб. Об этом 13 декабря сообщило управление МВД России по Владимирской области.

«По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении большегрузным автомобилем. В результате ДТП водитель автобуса погиб. По состоянию на 15:30 за медицинской помощью обратились 20 пассажиров автобуса, из которых двое в тяжелом состоянии», — сообщило ведомство «РИА Новости».

ДТП произошло около 14:00 на 111-м км автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе, рядом с границей с Ярославской областью.

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Ранее в этот день сообщалось, что автобус с учителями из Костромской области попал в ДТП, когда ехал в Москву на закрытие Года педагога и наставника. Автобус арендовали у частной организации, занимающейся пассажирскими перевозками. Педагогов разместили в пунктах временного пребывания.

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