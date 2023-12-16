В далекой галактике: как прошел первый тест EVE Vanguard

На этой неделе завершился закрытый бета-тест многопользовательского шутера EVE Vanguard, действия которого разворачиваются в мире MMO-песочницы EVE Online. Студия CCP Games также поделилась геймплейным трейлером с комментариями разработчиков. Расширение открывает доступ на планеты Нового Эдема, предлагая пользователям вступить в корпус «Авангард» и влиять на космические войны. Подробности — в материале «Известий».

Игра в игре

EVE Online представляет собой галактический симулятор с общей для всех игроков вселенной из нескольких тысяч звездных систем. В нем можно пилотировать космические корабли, добывать необходимые ресурсы, заниматься производством, торговлей и даже пиратством или охотой за головами. В начале игры пользователь создает уникального персонажа, выбирая его расу, пол, внешность и фракцию, а также получает базовый летательный аппарат.

События игры разворачиваются в далеком будущем в иной галактике. Проект известен масштабными, сложными и разнообразными взаимодействиями игроков , начиная от конкуренции на внутриигровом рынке и заканчивая огромными виртуальными сражениями. Так, проходившая в 2014 году битва за B-R5RB считается одним из крупнейших столкновений в истории видеоигр. В ней приняли участие и российские альянсы, одержавшие явную победу.

Фото: CCP Games

EVE Vanguard — это новый инновационный модуль FPS, связанный со вселенной массовой многопользовательской онлайн-игры EVE Online. По сути, проект является лутер-шутером, в котором игрокам нужно брать контракты, собирать материалы и выполнять задания, после чего, вернувшись на орбиту, сражаться с другими пользователями, ИИ и окружающей средой. Теперь пилоты смогут не только участвовать в космических баталиях, но и спускаться на планеты, чтобы грабить, добывать минералы, выбирать уникальное снаряжение и многое другое. Выход игры PC намечен на 2024 год, точная дата по-прежнему неизвестна.

Проверку прошли

С 7 по 11 декабря владельцы подписки уровня «Омега» смогли опробовать предстоящее расширение в рамках эпизода «Первый удар». Это был первый запуск серверов EVE Vanguard для тестирования и корректировки всех возможных нюансов , поэтому пользователям открыли доступ только к одной локации. Из оружия получилось использовать лишь штурмовую винтовку среднего радиуса поражения Core 80-AR, заряженную кинетическими и электромагнитными патронами.

Согласно сюжету, причины проведения операции под названием «Первый удар» раскрываются в галактических новостях The Scope: журналист ведет репортаж из зоны боевых действий в одной из систем, охваченной пиратской интервенцией. Конвой фрайтеров вез особые грузы Легиона Морду, но был атакован и практически полностью уничтожен превосходящими силами пиратов «Гуристас». Будучи сильно поврежденным, грузовой корабль приземляется в отдаленной части планеты Hevrice III.

Фото: CCP Games

Пираты быстро берут курс на место крушения, желая присвоить технологии клонирования нового Эдема и не допустить усиления Легиона Морду. Чтобы помешать им, организация «Бессмертный Круг» отправляет на планету своих экспериментальных солдат-клонов, называемых «Авангардом». Роль именно такого персонажа примерили на себя геймеры.

Запустить бету-версию можно было так же, как и предстоящую полноценную игру, — через клиент-EVE Online. Если его еще нет у пользователя, для установки Vanguard ему придется зайти на официальный сайт проекта и установить скачанный оттуда лаунчер.

Все игроки, принявшие участие в событии «Первый Удар», получили особую награду в виде капсулы Arkombine Arisen, которую нельзя продать или купить. В будущем похожие поощрения будут происходить на постоянной основе, мотивируя игроков участвовать в сражениях на поверхностях планет. Дальнейшее развитие шутера напрямую зависит от игрового комьюнити, которое получило возможность обратной связи после прохождения эпизода.

Фото: CCP Games

В поле воин

CCP Games уже пытались создать шутер, выпустив Dust 514, однако поклонники раскритиковали игру за посредственную связь с экономикой и другими аспектами глобальной вселенной EVE Online. Платформа сильно ограничивала аудиторию, как и единственный формат — PvP. Это не подходило для массового геймера, потому от проекта в итоге пришлось отказаться. Разрабатывающийся на Unreal Engine 5 EVE Vanguard учтет прошлые ошибки: как минимум, элемент PvP будет присутствовать во время геймплея постоянно. Например, одну и ту же миссию могут получить сразу несколько отрядов, что приведет к столкновениям персонажей. Кроме этого, на игрока в любой момент может напасть другой пользователь.

Геймеры возьмут под свое управление боевых клонов, которые выполняют задания на поверхности планет. Сюжет и прочие механики будут тесно связаны с пиратской войной из расширения Havoc, а игроки EVE Online смогут давать пользователям контракты. Активности в Vanguard будут напрямую влиять на уровень порчи в звездной системе в рамках новых механик EVE Online, связанных с пиратами, а каждая выполненная миссия повлияет на дестабилизацию глобальной системы. Так новые члены «Авангарда» подольют масла в огонь и без того напряженных конфликтов межгалактических войн.

Фото: CCP Games

Задания на планетах будут состоять из несколько этапов. Сначала игрокам стоит освоиться после высадки, затем построить пусковые установки, чтобы начать поставку на орбиту добытых ресурсов. Для успеха второго этапа придется заняться обороной, ведь тут заработает режим PvP. Фактически Vanguard будет «рогаликом» — после смерти игрок возродится в новом клоне, потеряв всё. Миссия будет считаться успешной, только если клоны выберутся с планеты. Одна игровая сессия занимает в среднем 20–30 минут.

Разработчики постарались воссоздать атмосферу, присущую всему Новому Эдему. Поклонники игры смогут обнаружить множество деталей, которые ранее появлялись в EVE Online, например обломки сбитых кораблей, упавших на поверхность планеты, а также прогуляться по популярным местам от первого лица .

Фото: CCP Games

Системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 10 64 bit или Windows 11 64 bit

Процессор: Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600X

Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 30 ГБ

Рекомендованные:

Операционная система: Windows 10 64 bit или Windows 11 64 bit

Процессор: Intel i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X

Видеокарта: NVIDIA RTX 3080 или AMD Radeon RX 6900 XT

Оперативная память: 16 Гб

Место на диске: 30 ГБ