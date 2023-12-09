Простой космос: вышла игра Warhammer 40,000: Rogue Trader

Warhammer 40,000: Rogue Trader основана на популярной серии настолок. В новом проекте геймеры берут под контроль вольного космического торговца и бороздят звездные системы с небольшим отрядом. Релиз вышел 7 декабря, он официально доступен российским пользователям, но только на PC. Приставочную версию придется искать через параллельный импорт или другими способами. «Известия» рассказывают, какой получилась первая ролевая игра по мрачной антиутопичной вселенной Warhammer.

Без хороших парней

Наиболее успешные и известные проекты компании Owlcat Games — стратегии из серии Pathfiner, основанные на одноименной настольной ролевой игре. Разработчики продолжили традицию и для создания новинки взяли настолку Rogue Trader, которая вышла в 2009 году.

В Rogue Trader геймеры берут на себя роль вольного торговца, который отправляется на космическом корабле в Пространство Коронус. Это малоизученный и опасный регион галактики на границах Империума человечества. Подобные «космические бизнесмены» обладают большой властью, и они в меньшей степени скованы строгими правилами и доктринами людей. Такой персонаж идеально подошел на роль протагониста стратегической игры.

Фото: Owlcat Games

Warhammer 40,000 — антиутопичная футуристическая вселенная, в которой люди под руководством могущественного Бога-Императора пытаются выжить в далеком будущем. Атмосфера в этой вселенной мрачная и жестокая, а мир постоянно находится на грани кризиса. По словам представителей Games Workshop, которые владеют всей франшизой, мир Warhammer существует за «минуту до полуночи» на часах Судного дня. Именно эту атмосферу попытались передать разработчики из Owlcat Games в Rogue Trader.

В Пространстве Коронус встречаются как человеческие индустриальные колонии, так и захваченные инопланетянами миры. Универсальной угрозой для региона стали боги Хаоса и их последователи. Это потусторонние сущности, родившиеся из эмоций и действий разумных существ: Кхорн происходит от насилия, агрессии и войны, Тзинч — от лжи и манипуляций, Нургл покровительствует отчаянию и болезням, Слаанеш проповедует нездоровый гедонизм и стремление к излишествам. Хотя геймеры противостоят губительным силам, Империум человечества нельзя назвать «хорошими парнями»: любое малейшее отклонение от доктрин считается ересью и карается смертью, а большинство инопланетных существ на пути людей ждет полное уничтожение.

Чтобы погрузиться в вымышленный мир Rogue Trader, не требуется предварительная подготовка: всё происходящее достаточно подробно объясняется в диалогах и заданиях. Но пользователям, которые в той или иной мере прикоснулись к вселенной Warhammer, проект понравится больше. А вот с геймплейной составляющей сложнее: так как игра стратегическая, то и порог вхождения у нее не для начинающих геймеров.

Фото: Owlcat Games

Уникальная концовка

В одиночку путешествовать по недружелюбному сектору не получится, придется собрать небольшой отряд. Завербовать можно совершенно разных персонажей, например техножреца из организации Адептус Механикус, который поклоняется машинам, бывшего военного или инквизитора Империума. Из более нестандартных компаньонов доступны космическая эльфийка из расы Эльдар или огромный сверхчеловек-космодесантник Ульфар. В общем, выбрать есть из кого, но большинство из этих героев ненавидят друг друга по той или иной причине. Держать при себе претензии они не привыкли, и поэтому игрокам нередко придется решать конфликты не только на поле боя, но и в собственной команде.

Так как Rogue Trader — ролевая стратегия, то и большая часть геймплея состоит из пошаговых сражений. В свой ход пользователи управляют отрядом: могут перемещать подчиненных, использовать умения, атаковать и так далее. Глубину сражениям добавляет использование окружения и ландшафта : можно занять высоту, чтобы быть в более выгодной позиции, или спрятаться за ящиками, чтобы укрыться от вражеского огня. Внимательное позиционирование тоже важный аспект игры: особые способности или атаки наносят урон по области и могут задеть союзников. Поэтому некоторые стычки больше напоминают головоломки: как бы одолеть врага с наименьшими потерями.

Все действия и реплики игрока в разной степени влияют на сюжет, но иногда придется принимать особые решения, которые относятся к системе мировоззрений (элайнмента). Пользователям доступно три ветки: одна подразумевает фанатичное поклонение Империуму, другая следует еретическим учениям культа Хаоса, а третья наименее экстремальная и подразумевает гуманное отношение к другим и стремление быть добродетельным. Если полностью следовать одному из этих направлений, то можно выйти на совершенно уникальную концовку.

Фото: Owlcat Games

Работа над ошибками

Геймеры и критики, успевшие поиграть в Rogue Trader, отметили, что релиз идеально передает атмосферу вселенной Warhammer 40,000. Особенно их впечатлили саундтрек, детально проработанные персонажи, задания и игровой мир. Визуально новинка тоже соответствует общей мрачной тематике франшизы.

Из недостатков: многим показалось, что игра перегружена сложными геймплейными системами, а бои иногда утомляют — занимают слишком много времени. Но ключевая претензия у рецензентов — ошибки и баги, которые иногда значительно мешают прохождению. Общее мнение — нужно несколько обновлений с исправлениями, чтобы сюжет действительно раскрылся.

Rogue Trader стал первой ролевой игрой из серии Warhammer 40,000, и она официально доступна российским геймерам в онлайн-магазине Steam за 1,2 тыс. рублей. Релиз имеет полный перевод интерфейса и субтитры на русский язык, но озвучка — только на английском . Также проект вышел на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Фото: Owlcat Games

Франшиза Warhammer существует с 1987 года и включает в себя несколько стратегических военных настолок с миниатюрами (одна — классическое фэнтези, другая — мрачный готический футуризм), более сотни книг и романов, собственное анимационное шоу «Молот и Болтер». Поэтому у серии есть большое и преданное фанатское сообщество, для которого разработчики из Owlcat Games могут отполировать свой проект.