Робин снова Гуд: английский герой-разбойник отправился в мир стимпанка

Экшен-игра Gangs of Sherwood переосмысливает историю Робин Гуда и его команды разбойников, а события в ней разворачиваются в альтернативной стимпанковой Англии . Полноценной адаптацией классических баллад релиз назвать нельзя: от первоисточника остались только герои и злодеи. Релиз вышел 30 ноября, он официально доступен в России за 2 тыс. рублей. «Известия» рассказывают, почему стоит поиграть в Gangs of Sherwood .

Новый взгляд на историю Робин Гуда

Просто адаптировать историю благородного разбойника из Шервуда было бы скучно (и, кстати, трудно), тем более что нишу уже занял релиз 2021 года Hood: Outlaws & Legends. Поэтому разработчики из небольшой студии Appeal Studios решили объединить современные технологии, эпоху Средневековья и английские баллады .

События Gangs of Sherwood разворачиваются в альтернативной Англии. Шериф Ноттингема внешне напоминает Несмертного Джо из «Безумного Макса» . Блюститель правопорядка заполучил философские камни — источники колоссальной энергии. С их помощью он создал сокрушительный арсенал, завербовал армию и сверг законного короля Ричарда . Он решил править железной рукой, а жители страны оказались в нищете. Игроки должны вступить в шервудскую банду, возглавить сопротивление, остановить тирана и вернуть деньги бедным .

Фото: Appeal Studios Кадр из игры Gangs of Sherwood

Несмотря на технологический прогресс, в Gangs of Sherwood всё равно есть атмосфера старины: разработки шерифа объединили с архаичными средневековыми оружием и броней . Поэтому в один момент игроки могут путешествовать по дикому Шервудскому лесу или старой каменной городской улице, а в другой — сражаться с самоходной осадной машиной , напоминающей паука, в индустриальном районе .

Во многом Gangs of Sherwood напоминает популярные серии Warhammer: Vermintide или Left 4 Dead. Во всех этих играх в идеале нужно собрать команду из четырех человек и прорваться через небольшие уровни, наполненные полчищами врагов. Одно из ключевых отличий новой адаптации истории Робин Гуда — более легкий тон повествования . Персонажи то и дело подкалывают друг друга, монологи врагов звучат пафосно, а в самой игре буквально есть шут, который разряжает обстановку. В общем, с задачей сделать легкий и веселый проект разработчики справились .

Фото: Appeal Studios Кадр из игры Gangs of Sherwood

Шервудская четверка

Поиграть в Gangs of Sherwood можно за четырех классических героев. Каждый из них обладает уникальными особенностями и стилем боя . Робин Гуд, очевидно, лучше всех владеет луком, Леди Мэриан — ловкий ассасин с рапирой и особыми магнитными клинками, Брат Тук — типичный «танк», фокусирующийся на защите и размахивающий в бою гигантской булавой, Маленький Джон — борец ближнего боя, вооруженный тяжелой пламенной пневматической перчаткой. В отличие от первоисточника Робин — не лидер сопротивления, в иерархии сопротивления он находится наравне со своими друзьями и единомышленниками.

Gangs of Sherwood фокусируется на сражениях с толпами врагов, но чтобы эффективно расправляться с неприятелями, пользователи должны комбинировать атаки. Большинство приемов плавно перетекают друг в друга, поэтому иногда получается сделать серию из 30 и более ударов , особенно если выбрать бойца ближнего боя. Но длинные «комбо» существуют не только для удобства — грамотное использование умений повышает оценку прохождения (от A до D), которую выставляет игра в зависимости от нанесенного и полученного урона, количества побежденных оппонентов и времени, потраченного на уровень. Рейтинг влияет на количество заработанного золота, которое можно потратить на открытие новых приемов, улучшение имеющихся умений и экипировки . Поэтому геймеры заинтересованы врываться в бой и не прекращать его до последнего противника.

Фото: Appeal Studios Кадр из игры Gangs of Sherwood

Лучше всего игра раскрывается в кооперативном режиме: атаки четырех героев комбинируются друг с другом и каждый персонаж выполняет отдельную задачу . Например, Брат Тук может принимать шквал ударов на себя, а Робин в это время легко расстреляет неприятеля с безопасного расстояния. Такая стратегия особенно полезна, если учесть, что все противники могут быстро сократить дистанцию или обладают дальнобойными атаками .

Сюжет в Gangs of Sherwood разделен на три акта, в каждом по три уровня. В финале отдельной главы геймеров ждет битва с боссом . Чтобы у игроков действительно было ощущение причастности к сопротивлению, разработчики добавили базу разбойников . В ней пользователи могут купить улучшения, а также распланировать свою следующую миссию. Одна такая вылазка занимает примерно 20–30 минут , что отлично подойдет для короткого и веселого приключения с друзьями.

Фото: Appeal Studios Кадр из игры Gangs of Sherwood

С друзьями — веселее

Gangs of Sherwood вышла 30 ноября на консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S и для персональных компьютеров . Последняя версия официально доступна игрокам из России в онлайн-магазине Steam за 2 тыс. с лишним рублей . Но отечественным геймерам придется довольствоваться озвучкой только на английском языке — русский не поддерживается.

Критики и геймеры встретили релиз сдержанно. Из положительных сторон назвали интересный сеттинг, герои получились харизматичными. Из недостатков — малое количество типов врагов, из-за чего сражения к концу прохождения становятся однообразными , сюжет тоже достаточно примитивный, а отдельные миссии показались скучноваты. Аналогичного мнения придерживаются пользователи, но для них главным минусом стало время прохождения — 6–8 часов . Некоторые смогли осилить Gangs of Sherwood быстрее, так как не отвлекались на поиск секретных локаций в уровнях. Также рецензенты отметили, что игра в разы интереснее и веселее в компании, а в одиночку достаточно быстро наскучивает , особенно после прохождения сюжетной линии — после ее завершения делать больше нечего.

Фото: Appeal Studios Кадр из игры Gangs of Sherwood