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Робин снова Гуд: английский герой-разбойник отправился в мир стимпанка

В Gangs of Sherwood игроки бросят вызов шерифу Ноттингема
Фото: Appeal Studios
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Экшен-игра Gangs of Sherwood переосмысливает историю Робин Гуда и его команды разбойников, а события в ней разворачиваются в альтернативной стимпанковой Англии. Полноценной адаптацией классических баллад релиз назвать нельзя: от первоисточника остались только герои и злодеи. Релиз вышел 30 ноября, он официально доступен в России за 2 тыс. рублей. «Известия» рассказывают, почему стоит поиграть в Gangs of Sherwood.

Новый взгляд на историю Робин Гуда

Просто адаптировать историю благородного разбойника из Шервуда было бы скучно (и, кстати, трудно), тем более что нишу уже занял релиз 2021 года Hood: Outlaws & Legends. Поэтому разработчики из небольшой студии Appeal Studios решили объединить современные технологии, эпоху Средневековья и английские баллады.

События Gangs of Sherwood разворачиваются в альтернативной Англии. Шериф Ноттингема внешне напоминает Несмертного Джо из «Безумного Макса». Блюститель правопорядка заполучил философские камни — источники колоссальной энергии. С их помощью он создал сокрушительный арсенал, завербовал армию и сверг законного короля Ричарда. Он решил править железной рукой, а жители страны оказались в нищете. Игроки должны вступить в шервудскую банду, возглавить сопротивление, остановить тирана и вернуть деньги бедным.

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Фото: Appeal Studios
Кадр из игры Gangs of Sherwood

Несмотря на технологический прогресс, в Gangs of Sherwood всё равно есть атмосфера старины: разработки шерифа объединили с архаичными средневековыми оружием и броней. Поэтому в один момент игроки могут путешествовать по дикому Шервудскому лесу или старой каменной городской улице, а в другой — сражаться с самоходной осадной машиной, напоминающей паука, в индустриальном районе.

Во многом Gangs of Sherwood напоминает популярные серии Warhammer: Vermintide или Left 4 Dead. Во всех этих играх в идеале нужно собрать команду из четырех человек и прорваться через небольшие уровни, наполненные полчищами врагов. Одно из ключевых отличий новой адаптации истории Робин Гуда — более легкий тон повествования. Персонажи то и дело подкалывают друг друга, монологи врагов звучат пафосно, а в самой игре буквально есть шут, который разряжает обстановку. В общем, с задачей сделать легкий и веселый проект разработчики справились.

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Фото: Appeal Studios
Кадр из игры Gangs of Sherwood

Шервудская четверка

Поиграть в Gangs of Sherwood можно за четырех классических героев. Каждый из них обладает уникальными особенностями и стилем боя. Робин Гуд, очевидно, лучше всех владеет луком, Леди Мэриан — ловкий ассасин с рапирой и особыми магнитными клинками, Брат Тук — типичный «танк», фокусирующийся на защите и размахивающий в бою гигантской булавой, Маленький Джон — борец ближнего боя, вооруженный тяжелой пламенной пневматической перчаткой. В отличие от первоисточника Робин — не лидер сопротивления, в иерархии сопротивления он находится наравне со своими друзьями и единомышленниками.

Gangs of Sherwood фокусируется на сражениях с толпами врагов, но чтобы эффективно расправляться с неприятелями, пользователи должны комбинировать атаки. Большинство приемов плавно перетекают друг в друга, поэтому иногда получается сделать серию из 30 и более ударов, особенно если выбрать бойца ближнего боя. Но длинные «комбо» существуют не только для удобства — грамотное использование умений повышает оценку прохождения (от A до D), которую выставляет игра в зависимости от нанесенного и полученного урона, количества побежденных оппонентов и времени, потраченного на уровень. Рейтинг влияет на количество заработанного золота, которое можно потратить на открытие новых приемов, улучшение имеющихся умений и экипировки. Поэтому геймеры заинтересованы врываться в бой и не прекращать его до последнего противника.

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Фото: Appeal Studios
Кадр из игры Gangs of Sherwood

Лучше всего игра раскрывается в кооперативном режиме: атаки четырех героев комбинируются друг с другом и каждый персонаж выполняет отдельную задачу. Например, Брат Тук может принимать шквал ударов на себя, а Робин в это время легко расстреляет неприятеля с безопасного расстояния. Такая стратегия особенно полезна, если учесть, что все противники могут быстро сократить дистанцию или обладают дальнобойными атаками.

Сюжет в Gangs of Sherwood разделен на три акта, в каждом по три уровня. В финале отдельной главы геймеров ждет битва с боссом. Чтобы у игроков действительно было ощущение причастности к сопротивлению, разработчики добавили базу разбойников. В ней пользователи могут купить улучшения, а также распланировать свою следующую миссию. Одна такая вылазка занимает примерно 20–30 минут, что отлично подойдет для короткого и веселого приключения с друзьями.

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Фото: Appeal Studios
Кадр из игры Gangs of Sherwood

С друзьями — веселее

Gangs of Sherwood вышла 30 ноября на консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S и для персональных компьютеров. Последняя версия официально доступна игрокам из России в онлайн-магазине Steam за 2 тыс. с лишним рублей. Но отечественным геймерам придется довольствоваться озвучкой только на английском языке — русский не поддерживается.

Критики и геймеры встретили релиз сдержанно. Из положительных сторон назвали интересный сеттинг, герои получились харизматичными. Из недостатков — малое количество типов врагов, из-за чего сражения к концу прохождения становятся однообразными, сюжет тоже достаточно примитивный, а отдельные миссии показались скучноваты. Аналогичного мнения придерживаются пользователи, но для них главным минусом стало время прохождения — 6–8 часов. Некоторые смогли осилить Gangs of Sherwood быстрее, так как не отвлекались на поиск секретных локаций в уровнях. Также рецензенты отметили, что игра в разы интереснее и веселее в компании, а в одиночку достаточно быстро наскучивает, особенно после прохождения сюжетной линии — после ее завершения делать больше нечего.

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Фото: Appeal Studios
Кадр из игры Gangs of Sherwood

Несмотря на все недостатки, скромное количество контента всегда можно исправить дополнениями, новыми режимами игры. Тем более что у разработчиков есть хороший пример — серия Warhammer: Vermintide, которая выходит с 2015 года и собрала преданную фанатскую базу. Учитывая, что история Робин Гуда может быть близка более широкой аудитории, то у разработчиков есть все шансы отполировать Gangs of Sherwood и сделать действительно качественный продукт.

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