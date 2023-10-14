Египетская киберсила: новая серия Total War разделила критиков
Популярная серия стратегических игр Total War представила новую часть под названием Pharaoh, на этот раз про Древний Египет. Критики ведущих индустриальных изданий разделились: часть рецензентов назвали релиз одной из лучших частей франшизы, другие считают, что игре не хватает глубины, она быстро надоедает и почти полностью копирует предыдущие проекты. В России релиз доступен неофициально через третьи площадки за 6 тыс. рублей и выше.
На берегах Нила
Разработчики из студии Creative Assembly обратились к периоду Древнего Египта, а конкретно — к эпохе Нового царства (1550–1069 годы до н.э.) перед катастрофой бронзового века. Так Египет впервые оказался в центре внимания серии.
Total War никогда не претендовала на 100-процентную историческую точность, но зато позволяла ощутить себя полноценным правителем и полководцем. В предыдущих релизах разработчики вовсе увлеклись фэнтезийными элементами: в Three Kingdoms подконтрольные генералы были почти что полубогами, а в Warhammer III события разворачиваются в вымышленной вселенной с магией, демонами и прочими чудовищами. Pharaoh — более «приземленный».
В игре можно встать на сторону одной из трех фракций: Древний Египет, Ханаан или Хеттское царство. Геймеры берут на себя роль одного из правителей, от Египта представлены Сети II, Аменмес, царица Таусерт и Рамсес III. Все они правили в разные годы, но в Pharaoh их собрали в одном периоде.
Каждый из подконтрольных правителей обладает уникальными качествами. Рамсес III специализируется на быстрых решениях: играющие за него геймеры смогут делать больше ходов как на поле боя, так и в социальных взаимодействиях.
Разработчики решили углубить систему сражений в Pharaoh. Для этого они ввели систему формаций и стоек войск. Теперь подконтрольная армия не просто сражается и захватывает провинции, а может образовать стену из щитов, постепенно наступать или, наоборот, сдавать позиции.
Из других интересных опций: боги вполне реальны и могут помочь игрокам преуспеть на поле боя. Единовременно можно поклоняться трем небожителям, в числе которых Ра, Анубис, Сет, Осирис и другие из египетской мифологии. То есть оккультизм всё же добирается до игрока, как в прошлых частях серии, просто делает это более элегантно и даже поэтично.
Помимо внутренних распрей, битв и политических игр между тремя фракциями, игрокам предстоит выдержать набеги «народов моря». В истории реально существовало такое поселение и оно регулярно терроризировало Египет и государство хеттов. В Pharaoh они будут наступать «волнами» — каждые два игровых года. Сюжет Total War: Pharaoh напрямую зависит от самих игроков: любое действие меняет политическую карту региона. И искусственный интеллект тоже будет адаптироваться, пытаться одолеть геймеров.
Также в Pharaoh можно играть по Сети: проходить кампанию вместе или устроить поединок. На этом нововведения заканчиваются, что и вызвало неоднозначную реакцию критиков.
Раскол среди критиков
На момент написания статьи рейтинг Total War: Pharaoh на индустриальных сайтах-агрегаторах Opencritic составил 78 баллов, а на Metacritic — 76. Результат может показаться не самым плохим, но предыдущий проект (Total War: Warhammer III) набрал около 86–90 баллов на различных площадках. Судя по всему, от Pharaoh ожидали большего и, главным образом, более серьезных нововведений.
В числе главных недостатков Pharaoh назвали отсутствие инноваций в геймплее и свежих идей, слабый ИИ. Еще некоторых зацепило, что не все значимые народы и регионы были представлены в релизе, а отдельных пользователей расстроила цензура в сражениях: хотя упор в битвах делается на ближний бой, посмотреть, как воины рубятся, не получится — крови в кадре просто нет.
Другие рецензенты, например издание PC Gamer, оценили Pharaoh на 8 баллов из 10. Аналогичный результат присудили в Video Games Chronicle. В обоих случаях похвалили динамичную кампанию и следование традиционной формуле.
Рядовые пользователи тоже отметили отсутствие новых идей, но для них главной проблемой стала оптимизация. Но и по этому вопросу единого мнения не нашлось: у одних геймеров всё работает замечательно, у других Pharaoh регулярно зависает даже на мощных компьютерах.
В целом Total War: Pharaoh назвали слишком дорогим расширением или дополнением к предыдущему проекту Total War Saga: Troy, который вышел три года назад и стал хитом среди поклонников серии.
Фараоны в России
В России Total War: Pharaoh официально не выходит, но приобрести игру можно при помощи третьих площадок. На большинстве маркетплейсов за цифровую копию придется заплатить минимум 5,7–5,9 тыс. рублей. Эта цена соответствует той, что рекомендуют разработчики. Усредненная стоимость на популярном сервисе Plati.Market — около 6 тыс. рублей. За Deluxe Edition придется отдать от 7,5 до 9 тыс., а самый дорогой вариант — Dynasty Edition — стоит от 9,5 до 12,5 тыс. рублей.
Еще один минус, который может оттолкнуть часть пользователей из России, — нет поддержки русского языка. Total War: Pharaoh доступна эксклюзивно на персональных компьютерах. Также разработчики обещают дополнительные платные обновления, с помощью которых геймеры смогут получить доступ к другим фракциям, кампаниям и опциям.
Когда физическая копия игры доедет до России, пока неизвестно. Но, как это было с другими популярными релизами, понадобится примерно три-четыре недели, чтобы продукт завезли на отечественный рынок по параллельному импорту.
Работа над ошибками
Пошаговая стратегия Total War выходит уже 23 года и за это время стала классикой среди геймеров: в общей сложности было продано более 40 млн копий разных частей серии. Неважный релиз последнего проекта вряд ли положит конец франшизе. Геймеры уже привыкли к слегка недоработанным версиям. Проблемы с оптимизацией разработчики решат уже через неделю, а недостаток контента восполнят обновлениями.
Пока не объявлено о разработке новой части, но с учетом успеха предыдущих релизов это только вопрос времени. Сейчас особенно популярны проекты Creative Assembly по фэнтезийной вселенной Warhammer: к Total War: Warhammer III до сих пор выходят обновления и дополнения и с большой вероятностью новые релизы тоже будут посвящены «Молоту войны».