Египетская киберсила: новая серия Total War разделила критиков

Популярная серия стратегических игр Total War представила новую часть под названием Pharaoh, на этот раз про Древний Египет. Критики ведущих индустриальных изданий разделились: часть рецензентов назвали релиз одной из лучших частей франшизы, другие считают, что игре не хватает глубины, она быстро надоедает и почти полностью копирует предыдущие проекты. В России релиз доступен неофициально через третьи площадки за 6 тыс. рублей и выше .

На берегах Нила

Разработчики из студии Creative Assembly обратились к периоду Древнего Египта, а конкретно — к эпохе Нового царства (1550–1069 годы до н.э.) перед катастрофой бронзового века . Так Египет впервые оказался в центре внимания серии.

Total War никогда не претендовала на 100-процентную историческую точность , но зато позволяла ощутить себя полноценным правителем и полководцем. В предыдущих релизах разработчики вовсе увлеклись фэнтезийными элементами: в Three Kingdoms подконтрольные генералы были почти что полубогами, а в Warhammer III события разворачиваются в вымышленной вселенной с магией, демонами и прочими чудовищами . Pharaoh — более «приземленный».

В игре можно встать на сторону одной из трех фракций: Древний Египет, Ханаан или Хеттское царство . Геймеры берут на себя роль одного из правителей, от Египта представлены Сети II, Аменмес, царица Таусерт и Рамсес III. Все они правили в разные годы, но в Pharaoh их собрали в одном периоде .

Фото: Creative Assembly

Каждый из подконтрольных правителей обладает уникальными качествами. Рамсес III специализируется на быстрых решениях : играющие за него геймеры смогут делать больше ходов как на поле боя, так и в социальных взаимодействиях.

Разработчики решили углубить систему сражений в Pharaoh. Для этого они ввели систему формаций и стоек войск. Теперь подконтрольная армия не просто сражается и захватывает провинции, а может образовать стену из щитов, постепенно наступать или, наоборот, сдавать позиции .

Из других интересных опций: боги вполне реальны и могут помочь игрокам преуспеть на поле боя. Единовременно можно поклоняться трем небожителям, в числе которых Ра, Анубис, Сет, Осирис и другие из египетской мифологии. То есть оккультизм всё же добирается до игрока, как в прошлых частях серии, просто делает это более элегантно и даже поэтично.

Помимо внутренних распрей, битв и политических игр между тремя фракциями, игрокам предстоит выдержать набеги «народов моря» . В истории реально существовало такое поселение и оно регулярно терроризировало Египет и государство хеттов. В Pharaoh они будут наступать «волнами» — каждые два игровых года . Сюжет Total War: Pharaoh напрямую зависит от самих игроков: любое действие меняет политическую карту региона. И искусственный интеллект тоже будет адаптироваться, пытаться одолеть геймеров .

Также в Pharaoh можно играть по Сети: проходить кампанию вместе или устроить поединок. На этом нововведения заканчиваются, что и вызвало неоднозначную реакцию критиков .

Раскол среди критиков

На момент написания статьи рейтинг Total War: Pharaoh на индустриальных сайтах-агрегаторах Opencritic составил 78 баллов, а на Metacritic — 76 . Результат может показаться не самым плохим, но предыдущий проект (Total War: Warhammer III) набрал около 86–90 баллов на различных площадках . Судя по всему, от Pharaoh ожидали большего и, главным образом, более серьезных нововведений.

Фото: Creative Assembly

В числе главных недостатков Pharaoh назвали отсутствие инноваций в геймплее и свежих идей, слабый ИИ. Еще некоторых зацепило, что не все значимые народы и регионы были представлены в релизе , а отдельных пользователей расстроила цензура в сражениях: хотя упор в битвах делается на ближний бой, посмотреть, как воины рубятся, не получится — крови в кадре просто нет .

Другие рецензенты, например издание PC Gamer, оценили Pharaoh на 8 баллов из 10. Аналогичный результат присудили в Video Games Chronicle. В обоих случаях похвалили динамичную кампанию и следование традиционной формуле .

Рядовые пользователи тоже отметили отсутствие новых идей, но для них главной проблемой стала оптимизация. Но и по этому вопросу единого мнения не нашлось : у одних геймеров всё работает замечательно, у других Pharaoh регулярно зависает даже на мощных компьютерах.

В целом Total War: Pharaoh назвали слишком дорогим расширением или дополнением к предыдущему проекту Total War Saga: Troy, который вышел три года назад и стал хитом среди поклонников серии .

Фараоны в России

В России Total War: Pharaoh официально не выходит, но приобрести игру можно при помощи третьих площадок. На большинстве маркетплейсов за цифровую копию придется заплатить минимум 5,7–5,9 тыс. рублей . Эта цена соответствует той, что рекомендуют разработчики. Усредненная стоимость на популярном сервисе Plati.Market — около 6 тыс. рублей. За Deluxe Edition придется отдать от 7,5 до 9 тыс., а самый дорогой вариант — Dynasty Edition — стоит от 9,5 до 12,5 тыс. рублей .

Еще один минус, который может оттолкнуть часть пользователей из России, — нет поддержки русского языка. Total War: Pharaoh доступна эксклюзивно на персональных компьютерах . Также разработчики обещают дополнительные платные обновления, с помощью которых геймеры смогут получить доступ к другим фракциям, кампаниям и опциям.

Фото: Creative Assembly

Когда физическая копия игры доедет до России, пока неизвестно. Но, как это было с другими популярными релизами, понадобится примерно три-четыре недели, чтобы продукт завезли на отечественный рынок по параллельному импорту .

Работа над ошибками

Пошаговая стратегия Total War выходит уже 23 года и за это время стала классикой среди геймеров: в общей сложности было продано более 40 млн копий разных частей серии . Неважный релиз последнего проекта вряд ли положит конец франшизе. Геймеры уже привыкли к слегка недоработанным версиям . Проблемы с оптимизацией разработчики решат уже через неделю, а недостаток контента восполнят обновлениями.