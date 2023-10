Уровнем вышли: в РФ появилось более 50 новых студий - разработчиков игр

Российский рынок разработки видеоигр переживает бум: за последние полтора года на нем появилось как минимум 50 новых независимых студий, сообщили «Известиям» представители отрасли. Они работают и на внутреннюю аудиторию, и постепенно выходят на иностранные рынки: в Бразилию, Индонезию, Иран, Южную Корею. Ведутся переговоры о том, чтобы российские студии ежегодно получали 15 лицензий на издание своих проектов в Китае — а это весьма закрытый рынок. Все последние разработки отечественные компании представили на фестивале «Игропром», который прошел 7–8 октября на ВДНХ. О трендах индустрии и самых интересных новинках — в материале «Известий».

Новые рынки

За последние полтора года в России появилось как минимум 50 новых независимых студий, которые занимаются разработкой компьютерных игр, рассказали «Известиям» представители отрасли. Они стараются занять нишу западных компаний и издателей, которые ушли с нашего рынка после февраля 2022 года, пояснил руководитель Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников.

Прежде всего, это небольшие и средние студии, практически у всех есть рабочие проекты в разной степени готовности, отметил эксперт. Сейчас они в большей степени работают на внутренний рынок, но стремятся выйти и на зарубежные.

— Всю весну и лето этого года наша организация провела в поисках стран и компаний, которые не боятся людей с русскими фамилиями на позициях генеральных директоров, не боятся российских студий, хотели бы сотрудничать с нами, наладить взаимную торговлю, — рассказал Василий Овчинников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Одной из самых перспективных стран для разработчиков считается Китай. Он занимает первое место в мире по годовому обороту рынка компьютерных игр ($45,77 млрд. в 2022 году), в нем живет более 742 млн игроков. При этом рынок этот довольно закрытый: в Китае трудно получить лицензию на запуск игр, нередко требуется локализовать продукт с учетом местных культурных особенностей. Например, в релизах часто убирают кости и врагов в виде скелетов: их изображение в Китае считается неуважением к предкам.

В настоящее время РВИ ведет переговоры о том, чтобы российские разработчики ежегодно получали 15 лицензий на издание своих проектов в Китае, сообщил Василий Овчинников.

Чуть проще обстоят дела с Бразилией: предпочтения местных геймеров (а их примерно 75 млн — почти треть населения страны) во многом совпадают с увлечениями россиян, на рынках обеих стран преобладают независимые студии. Российские компании уже наладили партнерские отношения с ассоциацией разработчиков видеоигр в Бразилии. Это значительно ускорит процесс сотрудничества, и в следующем году отечественные компании примут участие в индустриальном фестивале SouthSummit.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Способствовать продвижению российских видеоигр на рынки стран БРИКС (помимо Китая и Бразилии, это еще Индия и Южная Африка) должна и позиция российских властей. В августе текущего года по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить соответствующие предложения, напомнил Василий Овчинников.

Налаживаются связи и с Южной Кореей, несмотря на то, что политические отношения двух стран напряженные. Совместно с корейским агентством креативного контента (КОССА) был проведен семинар с российскими разработчиками и руководителями видеоигровых ассоциаций, готовится программа по повышению квалификации отечественных специалистов в Сеуле, рассказал собеседник «Известий».

Также ведутся переговоры с компаниями из Ирана, Индонезии и стран Африки — Бенина, Эфиопии, Замбии.

Что стоит ждать

Свои новейшие разработки участники рынка представили на индустриальном фестивале «Игропром», который прошел 7–8 октября на ВДНХ. Из жанров наиболее популярны оказались визуальные новеллы, двумерные бродилки-платформеры (игры, в которых уровни состоят из платформ), стратегии, трехмерные релизы, различные симуляторы. Некоторые из них уже можно приобрести в онлайн-магазине Steam и на иных площадках, большинство находится в раннем доступе и дорабатывается.

Среди представленных продуктов сразу выделяются перспективные релизы, и почти все они разработаны для персональных компьютеров. Объясняет такую направленность спрос: согласно исследованиям ВЦИОМ, 44% российских геймеров играют на ПК.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Saturated Outer Space от студии Rummy Games напоминает нашумевший Jagged Alliance 3 или X-COM: это тоже пошаговая тактическая игра с перестрелками, только события разворачиваются в космосе. Пользователи формируют небольшой спасательный отряд и отправляются на задание, на кону жизни гражданских.

Jaws and Claws от SPDstudio — достойный ответ хиту Super Smash Bros. от японской студии Nintendo. Российский проект сделан в формате двумерного файтинга, герои которого — антропоморфные животные. Отсюда и название — звери в бою пользуются когтями и зубами. Помимо стандартных «замесов», в Jaws and Claws есть и другие режимы: командные сражения, игра в мяч, выживание, битва с боссами и так далее.

Еще один перспективный и забавный проект — ретро-платформер Gennady, разработанный студией Feed 64. Игра выполнена в черно-белом контрастном стиле и местами напоминает нуарный комикс. Только главный герой — разъяренный Геннадий, и он в одних трусах громит задворки инопланетного мира. В игре много шуток и самоиронии. Здесь тоже можно проследить источники вдохновения: геймплей напоминает нашумевшую в начале года Pizza Tower, это тоже инди-проект, который неожиданно взлетел за счет неординарной графики и обилия юмора.

Многие из представленных игр нельзя отнести к «трипл-эй» — качественным высокобюджетным проектам, стоимость производства которых начинается от $50–60 млн. Но это не значит, что они не смогут стать успешными. Любительские разработки тоже завоевывают популярность геймеров и превращаются в хиты: креативная «песочница» про кубики Minecraft (создана одним человеком, продано более 280 млн копий), ролевая игра Undertale (тоже один разработчик, более миллиона продаж без учета пиратских скачиваний), хоррор Five Nights at Freddy's.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Список можно продолжать долго, и бюджет — далеко не решающий фактор в этой индустрии. Он как раз может сильно варьироваться. Любительский проект одного человека или группы друзей-разработчиков может быть создан совершенно бесплатно — на энтузиазме в свободное время. Или стоить от нескольких тысяч долларов до $1 млн. Среднебюджетные релизы в зависимости от сложности игры тянут на $10–40 млн, но может быть и дешевле. На крупные проекты уходит от $50 млн и больше.

Тренд на славянскую тематику

В отличие от скандинавской и античной мифологии, славянская тематика очень редко находит отражение в видеоиграх. На «Игропроме» представили сразу несколько проектов, разработчики которых обратились к этой перспективной нише в расчете прежде всего на внутренний рынок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Один за таких проектов — фэнтезийная ролевая игра «Чернь» от студии Gamega Games. Ее действие происходит в вымышленном мире, основанном на образах из древнерусских суеверий, языческих ритуалов и мифов. Игроки исследуют просторные открытые локации, наполненные гигантскими чудовищами из легенд. По словам разработчиков, основными источниками вдохновения для них стали работы Васнецова, Шишкина и Билибина. Задумка и геймплей «Черни» напоминают популярный во все мире проект The Legend of Zelda: Breath of the Wild, только со славянской атмосферой.

Другая игра — «Песнь копья», разработанная Divovision Games. Это пошаговая стратегия в духе King's Bounty. Сражения тоже проходят на разделенном на клетки поле, а управляют игроки небольшим отрядом. В распоряжении геймеров отряд богатырей, а противостоят им упыри и главный злодей — Змей Горыныч.

Среди других интересных проектов на славянскую тематику: экшн-игра «Коловрат», в ней Евпатий Коловрат сражается с ордами нежити; приключенческий хоррор «Василиса и Баба Яга» по мотивам русской народной сказки про Василису Прекрасную. Некоторые из этих продуктов уже можно протестировать в раннем доступе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Проблемы индустрии

Серьезная проблема для российского рынка разработчиков игр — утечка IT-специалистов за границу, отмечают представители отрасли. Есть студии, которые перебираются в другие страны, чтобы избежать проблем в финансовых расчетах с партнерами. Для эффективного функционирования отечественного рынка нужны новые «большие игроки», полагают эксперты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Есть две категории разработчиков. Маленькие — «инди», от пяти до 15 сотрудников. Они первооткрыватели, создают что-то новое. А большие компании — от 50 и более — собирают аналитику, видят проекты маленьких студий, полируют их и распространяют. Должны быть и те и другие. С российским рынком нужно заново учиться работать. Надо изучать свою аудиторию, смотреть, что она любит, за что она готова платить, — добавил Дмитрий Куценко.

Несмотря на трудности, уже в ближайшие пару лет появятся новые крупные российские студии, которые смогут создавать качественные и среднебюджетные проекты, полагает эксперт.