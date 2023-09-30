Нот дэд: дополнение к игре Cyberpunk 2077 стало хитом

Студия CD Projekt Red 26 сентября выпустила масштабное дополнение Phantom Liberty к своему проекту Cyberpunk 2077. Разработчики предложили новую сюжетную линию, уникальный город Догтаун, а одного из персонажей сыграл новый звездный гость — Идрис Эльба. Игра сразу же возглавила топ продаж магазина Steam. На полное прохождение у игроков уйдет от 30 до 40 часов . «Известия» посетили футуристичный виртуальный мир.

Панкуют в топах

Phantom Liberty вряд ли претендует на главный релиз сентября, но это точно громкая и долгожданная новинка. Выход дополнения для Cyberpunk 2077 вернул игру в топы продаж: проект занял первое место в недельном чарте платных игр в цифровом магазине Steam. Единовременный онлайн тоже подскочил: около 246 тыс. пользователей. Это самый высокий результат с момента релиза основной части в 2020-м.

Игроки и критики из ведущих индустриальных изданий уже высоко оценили релиз: средний балл Phantom Liberty на Metacritic составил 88 из 100, а на OpenCritic — 89 баллов из 100. Хвалят музыку, интересных персонажей и сюжет, улучшенный геймплей и красивые локации.

Вселенная киберпанка — антиутопичное и технологичное будущее человечества. События разворачиваются в 2077 году в вымышленном магаполисе Найт Сити на западном побережье НСША (Новые Соединенные Штаты Америки, старые распались еще в 1990-х). Власть в стране контролируют мегакорпорации, разрабатывающие роботов, технику и кибернетические импланты. Жители города живут бедно, многие стали зависимыми от технологий, другие перебрали с «апгрейдами » и вошли в состояние безумия — киберпсихоз. Улицы контролируют вооруженные до зубов банды. В общем, будущее людей мрачное и в неоновых цветах.

Фото: CD Projekt Red

В Phantom Liberty геймеры контролируют наемника под псевдонимом Ви. Он получает задание спасти президента НСША Розалинд Майерс. Ее самолет вынужденно сел в Догтауне — это один из неблагоприятных районов Найт Сити. Здесь всем заправляет вооруженная группировка бывших военных, называющих себя баргестами. Игроки отправляются на новые территории, находят союзников и пытаются выполнить задание . Cyberpunk 2077 — ролевой экшн, Phantom Liberty больше напоминает шпионский триллер.

В студии CD Projekt Red решили не экспериментировать с геймплеем: формула Phantom Liberty не сильно отличается от оригинальной игры. Пользователи всё еще изучают город и открытый мир, улучшают оружие, устанавливают импланты, сражаются с бандитами. Но разработчики улучшили многие механики: враги стали умнее, внимательнее и опаснее — теперь, чтобы разобраться с толпой, нужен стратегический подход. Переработали систему киберимплантов — их теперь нужно выбирать с умом , а переизбыток технологий приближает протагониста к киберпсихозу — серьезное помутнение рассудка. В целом атмосфера стала еще мрачнее, а игрокам представлен выбор: больше рисковать или играть по принципу «тише едешь — дальше будешь».

Часть большой франшизы

Игра Cyberpunk 2077 — это только часть масштабной франшизы, корни которой уходят еще в 80-е годы прошлого века. А началось всё в 1988 году, когда американский дизайнер Майкл Пондсмит выпустил настольную ролевую игру Cyberpunk 2013. Тогда же был придуман футуристичный город Найт Сити (от англ. Night City), расположившийся между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, и задан тон вселенной : высокие технологии и низкий уровень жизни (от англ. High Tech, Low life). Ключевым источником вдохновения стал «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. Выходило несколько редакций настольной игры, но хитом она не стала, это был скорее нишевый продукт.

В 2020 году студия CD Projekt Red, подарившая геймерам мировой хит «Ведьмак 3», выпустила игровую адаптацию по вселенной Майкла Пондсмита. Большое фанатское сообщество, уверенное в качестве продукта от проверенной студии, обеспечило высокие продажи и высокий онлайн: в день релиза в Cyberpunk 2077 играли более 800 тыс. человек. Но пользователи столкнулись с неважной оптимизацией и техническими трудностями: игра требовала современного и сильного «железа», но даже с ним картинка иногда подтормаживала.

Фото: CD Projekt Red

Более широкая аудитория познакомилась с франшизой в 2022 году — тогда на Netflix вышел аниме-сериал «Киберпанк: Бегущие по краю». Проект расширял вселенную Cyberpunk 2077 — события сериала происходят до сюжета игры, но для просмотра необязательно было ее проходить, что тоже сказалось на популярности анимации. За одну неделю на стриминговом сервисе шоу собрало более 14 млн просмотренных зрителями часов. Релиз был таким успешным, что повысил популярность видеоигры. Продажи Cyberpunk 2077, которой на тот момент уже было два года, перевалили за 20 млн приобретенных копий. До «Бегущих по краю» эта цифра держалась на уровне около 18 млн. В том же году сериал получил несколько престижных индустриальных наград и номинаций, в том числе как «Лучшая адаптация» на The Game Awards 2022.

В маркетинговую компанию франшизы тоже вложили немало средств: разработчики привлекли голливудских звезд. Первым был Киану Ривз, он работал над оригинальной игрой 2020 года и подарил свою внешность и голос рок-звезде и бунтарю Джонни Сильверхенду — одному из главных героев игры. Новым звездным гостем стал британский актер Идрис Эльба, ему досталась роль специального агента Соломона Рида.

Киберпанк в России

На отечественном рынке прямых продаж Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty нет. Но российские геймеры всё равно смогут заполучить копию при помощи сторонних площадок: Plati.Market, Wildberries, «Яндекс Маркет», «Авито». Заплатить за оба продукта вместе придется не меньше 2–2,5 тыс. рублей, но цена варьируется от продавца к продавцу. Отдельно дополнение стоит дешевле — от 1,1 тыс. до 1,7 тыс. рублей. Еще один минус, который может оттолкнуть некоторых пользователей, — отсутствие русской озвучки, хотя основная игра была полностью дублирована. Релиз доступен на персональных компьютерах и консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S.